Williams Sonoma klesá o 6 % poté, co výhled společnosti zklamal Wall Street

Prémiový prodejce kuchyňského vybavení a bytového nábytku Williams-Sonoma (WSM.US) zveřejnil výsledky za Q4 2024, které překonaly očekávání Wall Street.

📈 Tržby meziročně vzrostly o 8 % na 2,46 miliardy USD, zatímco upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 3,28 USD, což bylo o 11,5 % nad konsenzem analytiků.

📊 Mezikvartální růst tržeb činil 3,1 % ve čtvrtém čtvrtletí.

Klíčové výsledky za Q4 2024:

📌 Tržby: 2,46 miliardy USD vs. očekávání 2,36 miliardy USD (+8 % YoY, o 4,5 % nad očekáváním)

📌 Upravený EPS: 3,28 USD vs. očekávání 2,94 USD (o 11,5 % nad očekáváním)

📌 Výhled na 2025: Růst tržeb stagnující meziročně (v souladu s očekáváním), provozní marže 17,6 % (pod očekáváním 18,1 %)

📌 Provozní marže: 21,5 %, oproti 20,1 % ve stejném období loňského roku

📌 FCF marže: 23 %, oproti 27,3 % před rokem

📌 Počet obchodů: 512 na konci čtvrtletí vs. 518 před rokem

📌 Růst srovnatelných tržeb: +3,1 % YoY (vs. -6,8 % ve Q4 2023)

Investory znepokojuje stagnace růstu a nejistota ohledně cel

V roce 2024 společnost vygenerovala zisk 8,79 USD na akcii a dosáhla čistého příjmu 7,71 miliardy USD, z čehož 1,13 miliardy USD připadlo na Q4.

📉 Za celý rok však tržby klesly o 1,6 % YoY, což spolu s nejistotou ohledně potenciálních celních nákladů a poptávky po produktech vyvolává obavy investorů.

📉 Wall Street reaguje negativně na horší než očekávanou provozní marži a stagnující výhled tržeb.

📊 Na druhou stranu opatrná komunikace společnosti ponechává prostor pro možné zvýšení prognóz tržeb později během roku.

Zdroj: xStation5

Williams-Sonoma – Finanční přehled a ocenění

📊 Přestože růst zpomaluje, ocenění Williams-Sonoma zůstává v rozmezí vysokých dvouciferných hodnot P/E.

🔹 Společnost má výraznou expozici na ekonomické cykly v sektoru nábytku a bytových úprav, přičemž její produkty jsou teoreticky snadno nahraditelné.

🔹 Vzhledem k oslabeným tržním podmínkám a smíšeným prognózám může trh přistoupit k přecenění ocenění společnosti.

Klesající ziskovost a rizika

📉 Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) klesá, zatímco vážený průměrný kapitálový náklad (WACC) roste, což naznačuje potenciální tlak na ziskovost.

📉 Vyšší kapitálové výdaje (CAPEX) by mohly dále zatížit marže v nadcházejících čtvrtletích.

⚠ Největším rizikem zůstává slabá spotřebitelská poptávka – pokud bude slabá ekonomická data z USA pokračovat, může to mít negativní dopad na společnost.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.