Zelený diesel z USA proudí do světa 🌍 Kdo na tom může vydělat? 💰

- USA ve druhé polovině roku 2025 vyvážely téměř 50 000 barelů denně obnovitelné nafty a dalších biopaliv, tedy zhruba 20 % produkce.
- Největším odběratelem byla Kanada, následovaná Nizozemskem a dalšími evropskými zeměmi.
- Hlavním exportním regionem byl Gulf Coast, který výrazně převyšoval západní pobřeží, Midwest i Rocky Mountain.
- Na začátku roku 2026 exporty klesly pod 35 000 barelů denně, hlavně kvůli nižší produkci a regulatorní nejistotě.
Spojené státy ve druhé polovině roku 2025 vyvážely téměř 50 000 barelů denně obnovitelné nafty a dalších biopaliv, mezi které spadá také udržitelné letecké palivo SAF. Tento objem představoval zhruba 20 % celkové produkce těchto paliv. Z pohledu trhu jde o významný údaj, protože ukazuje, že americká produkce obnovitelných paliv neslouží pouze domácí spotřebě, ale stále výrazněji se zapojuje i do mezinárodního obchodu.
Zdroj: EIA
Graf vývoje produkce a exportů od července do prosince 2025 ukazuje, že produkce obnovitelné nafty a dalších biopaliv se po slabším srpnu stabilizovala nad úrovní 250 000 barelů denně. V červenci se výroba pohybovala kolem 245 000 barelů denně, v srpnu klesla přibližně k 205 000 barelům denně, ale od září se opět vrátila k silnějším hodnotám. Nejvyšší úrovně dosáhla v listopadu, kdy se přiblížila k 260 000 barelům denně, zatímco v prosinci mírně oslabila směrem k 250 000 barelům denně.
Exporty se po většinu sledovaného období držely poblíž hranice 50 000 barelů denně. V říjnu a listopadu se pohybovaly mírně nad touto úrovní, avšak v prosinci klesly zhruba ke 40 000 barelům denně. Tento pokles se projevil i na exportním podílu, který se po většinu druhé poloviny roku držel kolem 20 %, ale v prosinci se propadl přibližně k 16 %. Trh tak na konci roku naznačil slabší zahraniční poptávku nebo nižší dostupnost exportovatelných objemů.
Zdroj: EIA
Z hlediska destinací byla hlavním odběratelem americké obnovitelné nafty Kanada, kam mířilo více než polovina exportů. Podle grafu dosahoval vývoz do Kanady přibližně 27 000 barelů denně, což z ní dělá jednoznačně nejdůležitější exportní trh pro americké obnovitelné palivo. Na druhém místě bylo Nizozemsko s přibližně 16 000 barely denně, což potvrzuje význam evropského trhu. Menší objemy směřovaly do Spojeného království, Belgie, Norska a Švédska.
Zdroj: EIA
Regionální pohled ukazuje, že největším vývozním centrem byl americký Gulf Coast, odkud odcházelo přibližně 28 000 barelů denně. Druhým nejvýznamnějším regionem bylo západní pobřeží s objemem kolem 11 000 barelů denně. Vývozy z těchto dvou regionů směřovaly hlavně do Evropy a částečně do Kanady. Z Midwestu a Rocky Mountain regionu odcházely menší objemy, přičemž tyto dodávky mířily výhradně do Kanady. To ukazuje, že exportní infrastruktura je výrazně koncentrovaná hlavně v pobřežních oblastech.
Důležitým metodickým bodem je skutečnost, že exportní data jsou evidována pod celním kódem, který kromě obnovitelné nafty zahrnuje také SAF. To znamená, že část exportů může být ve statistikách přiřazena k obnovitelné naftě, i když ve skutečnosti jde o jiné pokročilé biopalivo. Vzhledem k tomu, že produkce SAF v USA je zatím relativně nízká, většina exportů pravděpodobně skutečně připadá na obnovitelnou naftu. Přesto tento detail může mírně zkreslovat přesné rozdělení mezi jednotlivé typy paliv.
Zařazení exportů do statistik je pro trh důležité také proto, že zpřesňuje odhad domácí spotřeby. Před sledováním exportních dat mohly být některé objemy považovány za spotřebované v USA, i když ve skutečnosti odešly do zahraničí. Nová data tak pomáhají lépe pochopit, kolik obnovitelné nafty skutečně zůstává na americkém trhu a kolik jí podporuje poptávku v Kanadě a Evropě.
Ve srovnání s ostatními biopalivy je exportní význam obnovitelné nafty a dalších souvisejících paliv mimořádně vysoký. Ve druhé polovině roku 2025 šlo na export kolem 20 % produkce, zatímco u palivového ethanolu to bylo 13 % a u biodieselu pouze 7 %. Obnovitelná nafta a SAF tak patří mezi nejvíce exportně orientované segmenty amerického biopalivového trhu.
Začátek roku 2026 však přinesl ochlazení. V prvních dvou měsících roku exporty obnovitelné nafty a dalších biopaliv klesly pod 35 000 barelů denně, zatímco ve druhé polovině roku 2025 se pohybovaly téměř u 50 000 barelů denně. Hlavním důvodem byla nižší produkce, protože část výrobců omezila nebo dočasně zastavila kapacity při čekání na finální cíle pro rok 2026 v rámci programu Renewable Fuel Standard.
Z investičního pohledu data ukazují, že obnovitelná nafta zůstává atraktivním, ale zároveň výrazně regulačně citlivým trhem. Silná exportní poptávka z Kanady a Evropy může podporovat společnosti napojené na výrobu a distribuci nízkouhlíkových paliv, jako jsou Valero Energy, Aemetis, Gevo nebo Marathon Petroleum. Zatímco větší hráči typu Valero Energy a Marathon Petroleum mohou těžit z rozsáhlé rafinérské infrastruktury a schopnosti pružně reagovat na poptávku, menší specializované firmy jako Aemetis a Gevo jsou více navázané na růstový příběh pokročilých biopaliv a udržitelného leteckého paliva SAF. Nejistota kolem blendingových cílů a regulatorních pravidel však může vést ke krátkodobým výkyvům produkce i marží, a proto by investoři měli sledovat nejen objemy výroby, ale také exportní toky, regionální distribuci a vývoj americké biopalivové politiky.
