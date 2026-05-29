SpaceX se ocitla na černé listině penzijního fondu ⚠️

- AkademikerPension zařadil SpaceX na seznam vyloučených investic kvůli ESG a governance obavám.
- SpaceX údajně cílí při IPO na valuaci nejméně 1,8 bilionu dolarů a chce získat až 75 miliard dolarů.
- Fond spravuje asi 25 miliard dolarů a SpaceX považuje za hrubě nadhodnocenou.
- Rozhodnutí může zvýšit tlak na transparentnost a řízení firmy před potenciálně rekordním IPO.
- AkademikerPension zařadil SpaceX na seznam vyloučených investic kvůli ESG a governance obavám.
- SpaceX údajně cílí při IPO na valuaci nejméně 1,8 bilionu dolarů a chce získat až 75 miliard dolarů.
- Fond spravuje asi 25 miliard dolarů a SpaceX považuje za hrubě nadhodnocenou.
- Rozhodnutí může zvýšit tlak na transparentnost a řízení firmy před potenciálně rekordním IPO.
Dánský penzijní fond AkademikerPension zařadil SpaceX na svůj seznam vyloučených investic. Jako hlavní důvod uvedl obavy související s ESG, především mimořádně slabé hodnocení společnosti v oblasti správy a řízení firmy. Rozhodnutí přichází v citlivém období, kdy se SpaceX připravuje na možný vstup na burzu.
SpaceX podle dřívějších informací cílí při IPO na valuaci nejméně 1,8 bilionu dolarů a chce získat až 75 miliard dolarů. Pokud by se plán naplnil, šlo by o největší primární úpis akcií v historii. Právě velikost plánované emise ale zároveň přitahuje větší pozornost institucionálních investorů, kteří kromě růstového příběhu stále více sledují také kvalitu řízení společnosti.
AkademikerPension spravuje zhruba 25 miliard dolarů a v minulosti už kvůli udržitelnostním obavám vyloučil například Teslu nebo americké státní dluhopisy. V případě SpaceX fond uvedl, že hlavním problémem je governance, tedy nastavení pravomocí, kontroly, transparentnosti a odpovědnosti vedení vůči investorům.
Fond zároveň zdůraznil, že rozhodnutí by neobhájil pouze z hlediska udržitelnosti, pokud by SpaceX považoval za atraktivní investiční příležitost. Podle jeho hodnocení je však firma jako dlouhodobá investice také hrubě nadhodnocená. Kritika tak míří nejen na etickou a správní stránku, ale i na samotnou valuaci společnosti.
Tento postoj může být pro SpaceX reputačně nepříjemný, i když samotný dopad jednoho fondu na IPO pravděpodobně nebude zásadní. Větší otázkou je, zda podobný názor nezačnou sdílet i další dlouhodobí institucionální investoři. Ti mohou při tak obrovském úpisu sehrát klíčovou roli, protože velikost nabídky vyžaduje širokou poptávku napříč globálním kapitálem.
SpaceX má pro investory silný příběh. Firma dominuje v oblasti komerčních startů raket, provozuje satelitní internet a stále více se prezentuje jako technologická platforma propojující vesmír, data a umělou inteligenci. Současně však vysoké ocenění zvyšuje nároky na budoucí růst a ponechává menší prostor pro chyby.
Governance rizika jsou u firem silně spojených s výraznou osobností zakladatele pro investory obzvlášť citlivá. V případě SpaceX hraje Elon Musk zásadní roli nejen v samotné strategii, ale i ve vnímání značky na trhu. Pro část investorů to může být výhoda, pro jiné naopak riziko spojené s koncentrací moci, transparentností rozhodování a závislostí firmy na jedné osobě.
Rozhodnutí AkademikerPension tak ukazuje, že i u technologických lídrů s mimořádným růstovým příběhem budou velcí investoři pečlivě zvažovat cenu, strukturu řízení a udržitelnost obchodního modelu. Před případným IPO SpaceX proto nepůjde jen o otázku poptávky po „Muskově vesmírné vizi“, ale také o to, zda investoři přijmou kombinaci extrémně vysoké valuace a zvýšených governance rizik.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Gap a American Eagle prudce klesají 📉
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (28.5.2026)
EU50 poblíž rekordních maxim: Evropské akcie podporují plošné zisky a zpětné odkupy
🚗 Je Tesla 10× bezpečnější než člověk?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.