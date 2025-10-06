Zlato a Bitcoin na historických maximech: Politika, devalvace měny

-
Úvod
Zlato i Bitcoin se obchoduje na historických maximech. Zlato překonalo hranici 3 900 USD za unci a blíží se k psychologické zóně 4 000 USD za unci, zatímco Bitcoin se dostal nad 125 000 USD. Přestože tato aktiva reprezentují odlišné investiční světy. Jedno má za sebou tisíce let historie. Zatímco to druhé má pouze historii 16 let. Nicméně je spojuje v současnosti několik klíčových makroekonomických a geopolitických faktorů. Tento článek se zaměří na důvody, proč tyto aktiva v posledních měsících a dnech rostou a také se podíváme na to, co to přesně znamená pro investory.
USA: dolar oslabuje, Bitcoin těží z nejistoty
Americký dolar oslabuje současně s japonským jenem kvůli politickým změnám. Investoři se přeučují směrem ke „debasement trade“ — tedy strategii, kdy kapitál přesouvají z tradičních měn a finančních nástrojů směrem k aktivům, která méně reagují na měnové oslabení, jako jsou zlato a bitcoin. Americký dolar je pod tlakem zejména kvůli stale se prodluzujici se vládnímu shutdownu v USA a rostoucím obavám kolem fiskální disciplíny.
Japonsko: jen pod tlakem kvůli nové premiérce
Japonský jen v posledních dnech prudce oslabil. Trhy reagují na očekávané jmenování Sanae Takaichiové premiérkou, která podporuje expanzivní fiskální politiku. Její plánované stimuly sice mohou krátkodobě oživit ekonomiku, ale zároveň zvyšují riziko dalšího oslabování měny. Investoři se obávají, že pokračující uvolněná politika povede k vyšší inflaci a dalším zásahům centrální banky. Japonský jen tak ztrácí svou tradiční pověst bezpečné měny a kapitál se přesouvá jinam.
Evropa: nejistota kolem eura
Ani euro není výjimkou. V článku se uvádí, že evropská měna čelí tlaku kvůli nové politické nejistotě ve Francii, kde roste napětí mezi vládou a opozicí ohledně fiskální politiky a rozpočtu. To přispívá k obecné nervozitě na devizových trzích s čímž roste poptávka po alternativních aktivech.
Zlato a Bitcoin jako nové investiční jistoty?
Zlato si znovu upevňuje roli tradičního bezpečného přístavu. V dobách zvýšené nejistoty se k němu investoři vracejí jako k aktivu, které si dlouhodobě uchovává hodnotu bez ohledu na politické cykly. Podobně Bitcoin přitahuje pozornost jako „digitální zlato“ – moderní forma ochrany před inflací a měnovým znehodnocením. Na rozdíl od fyzického zlata ale zůstává velmi volatilní a jeho cena je silně závislá na tržním sentimentu a očekávání.
Graf: Cena zlata roste na historické rekordy (Gold, H1)
