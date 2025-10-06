Bitcoin poblíž zóny historického maxima 📈 Ethereum roste o 3 %

- Bitcoin posiluje o více než 1 % a blíží se k hranici 125 000 USD.
- Ethereum si připisuje téměř 3,5 % a míří k úrovni 4 700 USD – nejvyšší hodnotě od 18. září.
- Silnější americký dolar nezastavuje tento růstový trend.
Kryptoměny dnes obchodují výše a nejnovější analýza CryptoQuant ukazuje na rostoucí poptávku po Bitcoinu spolu s klesajícím podílem nerealizovaných zisků mezi investory, což pomáhá omezit prodejní tlak.
Jedním z hlavních faktorů tohoto trendu je poptávka na spotovém trhu, která roste již od července a aktuálně přesahuje 62 000 BTC měsíčně. Taková expanze je považována za klíčový předpoklad pro větší růst trhu – podobný vzorec byl pozorován koncem let 2020, 2021 a 2024.
Velcí držitelé („velryby“) rovněž přispívají k tomuto růstovému momentu. Jejich kombinované držby nyní rostou ročním tempem 331 000 BTC, ve srovnání s 255 000 BTC ve 4Q 2024 a 238 000 BTC na začátku 4Q 2020.
Data naznačují, že akumulace zůstává nad dlouhodobým trendem a je daleko od úrovní vyčerpání. Tato situace ostře kontrastuje s rokem 2021, kdy zůstatky „velryb“ klesly o přibližně 197 000 BTC.
On-chain data od CryptoQuant zároveň ukazují na oslabení prodejního tlaku ze strany velkých adres.
Zdroj: xStation5
Čisté přílivy do kryptoměn rovněž rostou, zatímco institucionální poptávka prostřednictvím ETF fondů se sídlem v USA by mohla v nadcházejících měsících dále podpořit trh.
Ve stejném čtvrtletí loňského roku ETF fondy navýšily své držby o 213 000 BTC, což představuje více než 70% meziroční nárůst.
Zdroj: CryptoQuant
Ethereum (časový rámec D1)
Cena ETH dnes roste na úrovně, které nebyly zaznamenány od druhé poloviny září.
Pokud bude růst pokračovat, dalším klíčovým cílem může být hladina kolem 4 800 USD, což odpovídá letošním maximům.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
