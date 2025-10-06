AMD roste na vlně dohody s OpenAI. V předobchodní fázi akcie posilují o 25 %.

- AMD podepsalo dohodu s OpenAI o dodávkách čipů Instinct MI450, čímž zvyšuje svůj podíl na trhu s umělou inteligencí.
Dohoda mezi AMD a OpenAI představuje klíčový moment nejen pro samotnou společnost, ale i pro celý trh s umělou inteligencí.
Díky dodávkám výkonných čipů Instinct MI450 o celkové kapacitě 6 gigawattů AMD ukazuje, že je připraveno konkurovat Nvidii, současnému lídrovi v oblasti AI čipů.
Tato spolupráce umožní AMD výrazně zvýšit svůj podíl v rychle rostoucím segmentu AI infrastruktury a zároveň urychlit vývoj pokročilých AI řešení po celém světě.
Kromě toho AMD vydalo společnosti OpenAI warranty na až 160 milionů akcií, které budou aktivovány po dosažení specifických technických a finančních milníků.
Možnost, že OpenAI bude moci nakupovat akcie za zvýhodněných podmínek, jednoznačně ukazuje, že toto partnerství má dlouhodobý a strategický charakter s potenciálními oboustrannými přínosy.
Pro AMD to znamená vyhlídku na výrazný růst tržeb, zejména pokud hodnota dohody dosáhne desítek miliard dolarů ročně. Spolupráce s lídrem v oblasti AI zároveň potvrzuje, že AMD nejen vyvíjí pokročilé technologie, ale také efektivně buduje strategická obchodní partnerství na nejvyšší úrovni.
Sam Altman, spoluzakladatel a generální ředitel OpenAI, zdůraznil, že partnerství s AMD je klíčové pro zvýšení výpočetní kapacity nezbytné k plnému využití potenciálu umělé inteligence.
Tato dohoda zapadá do širšího trendu rozšiřování AI infrastruktury po celém světě, kde společnosti masivně investují do vývoje generativních AI technologií. Například Nvidia nedávno oznámila plán investovat až 100 miliard USD do OpenAI za účelem společného vývoje datových center založených na jejích systémech.
V kontextu polovodičového trhu by tato dohoda mohla změnit rozložení sil, zejména vzhledem k rostoucí poptávce po AI čipech v důsledku rozvoje generativní umělé inteligence a širokého uplatnění těchto technologií napříč ekonomickými sektory.
Pro investory je to jasný signál, že AMD dynamicky rozšiřuje své portfolio a má potenciál účinně konkurovat na globálním trhu, což by se mělo pozitivně odrazit na finančních výsledcích společnosti v následujících letech.
Navíc od začátku roku akcie AMD posílily přibližně o 20 %, čímž překonaly hlavní indexy jako S&P 500 a NASDAQ. Cena akcií se nadále drží v silném rostoucím trendu, což dále potvrzuje rostoucí zájem investorů a optimismus ohledně budoucnosti společnosti.
Tato dohoda není jen úspěchem pro AMD, ale také důležitým krokem směrem ke konkurenceschopnějšímu a inovativnějšímu trhu s polovodiči, kde strategická partnerství hrají klíčovou roli.
Vývoj této spolupráce bude rozhodně stát za sledování, stejně jako její vliv na budoucnost sektoru umělé inteligence.
