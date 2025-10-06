- Rezignace premiéra Sébastiena Lecornu odhaluje hlubokou politickou dysfunkci a bezprecedentní nestabilitu ve Francii.
- Francie čelí systémovému dluhovému riziku s dluhem ve výši 3 345 miliard EUR, rostoucími úrokovými sazbami a křehkým tržním prostředím, které zhoršuje nedůvěra investorů.
- Země balancuje mezi politickou paralýzou a finanční zranitelností, přičemž v sázce je důvěryhodnost státu a důvěra v demokracii.
Rezignace Sébastiena Lecornu z postu premiéra, kterou dnes ráno přijal Emmanuel Macron, není běžnou vládní epizodou.
Jde o signál hluboké dysfunkce francouzského politického života, selhání výkonné moci a erozi kolektivní důvěry. Nově jmenovaná vláda se během několika dní zhroutila pod tíhou kritiky a rozporů.
Tento náhlý odchod přichází v momentě, kdy země hledá jasný rozpočtový a sociální směr, a vrhá Francii do politické nestability nevídané od začátku druhého Macronova mandátu. Prezident nyní naráží na zeď: naléhavě jmenovat nového premiéra, rozpustit již tak roztříštěné Národní shromáždění, nebo alespoň symbolicky převzít odpovědnost za současný pat.
Dopady jsou okamžité. Ministerské cesty jsou zrušeny, rozhodnutí pozastavena, a finanční trhy — nejisté — již reagují: index CAC 40 se dnes ráno propadl téměř o 2 %, v čele se ztrátami francouzských bank. Výkonná moc působí paralyzovaně, zatímco veřejnost unaveně sleduje politické divadlo, které se proměnilo v trvalou krizi.
Napětí na francouzském dluhu: systémové riziko
Francie se nachází v choulostivé situaci: vysoké rozpočtové deficity, politická nestabilita a rostoucí nedůvěra investorů vytvářejí toxickou kombinaci. Ke září 2025 dosáhl veřejný dluh 3 345 miliard EUR, tedy 114 % HDP — nejvíce v celé eurozóně. Deficity zůstávají alarmující: 5,8 % HDP v roce 2024, 5,4 % očekávaných pro rok 2025.
Úrokové sazby rostou od roku 2024: desetiletý vládní výnos činí 3,60 %, což je kritická hranice, jejíž překročení by mohlo vyvolat spekulativní útok na francouzský dluh. Navzdory mezinárodní orientaci trpí i CAC 40.
Výnosy desetiletých francouzských dluhopisů jsou nyní vyšší než u Španělska, Portugalska a dokonce i Řecka. Třicetiletý výnos dosáhl 4,45 %, nejvíce od listopadu 2011. Spread vůči Německu činí 0,87, což je maximum od roku 2012, posílené snížením ratingu od agentury Fitch a trvalou politickou nejistotou. Každá vláda, která se pokusila snížit deficit, byla odstavena, což vyvolává obavy, že v letech 2026–2027 mohou náklady na obsluhu dluhu překročit rozpočet na školství (66 miliard EUR vs. 64 miliard EUR).
V tomto kontextu je nutná maximální opatrnost. Technické prostředí trhu zatím zůstává relativně stabilní, podpořené americkými indexy a oslabujícím dolarem. Avšak v případě obratu trendu a přenesení napětí mohou být důsledky pro francouzské finanční trhy katastrofální.
Toto je ten zlomový okamžik, kterého se investoři nejvíce obávají.
Politický zlom?
Ať už bude další politický vývoj jakýkoliv, závěr je zřejmý: rezignace Sébastiena Lecornu není náhoda, ale příznak systému, který je na hraně svých možností a nedokáže se obnovit jinak než skrze krizi.
Vlády padají, většiny se rozpadají, občané ztrácejí důvěru… Francie balancuje mezi politickou paralýzou a kolektivní skepsí.
Dnes už nejde jen o osud jednoho premiéra, ale o důvěryhodnost samotného státu a víru v demokracii. Země je zavěšená na rozhodnutí prezidenta, stojí na okraji propasti, a dluh hrozí proměnit politický šok v systémovou bouři.
Francie, „too big to fail“, nyní musí dokázat, že stále dokáže stát pevně.
Není překvapením, že trhy tuto napjatou situaci odrážejí: CAC 40 otevřel se ztrátou 2 %, čímž uvěznil řadu investorů obávajících se dalšího poklesu směrem k 7 360 nebo dokonce 7 220 bodům.
