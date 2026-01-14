Zlato i stříbro opět na rekordech ❗ Co se právě děje? 📈

-
Geopolitická rizika
-
USA a Grónsko
-
Napětí kolem Fedu
-
Napětí na Blízkém východě (Írán)
-
Silný technický trend
-
Slábnoucí dolar a očekávání poklesu sazeb
- Pointa pro investory
- BONUS: Jak měřit volatilitu
-
Ceny zlata i stříbra se dnes znovu vyšplhaly na historická maxima. Trhy tím vysílají jasný signál: nejistota je zpět v plné síle.
Hlavní důvody růstu:
-
Geopolitická rizika
V obdobích zvýšeného globálního napětí se investoři tradičně přesouvají k bezpečným přístavům, mezi které drahé kovy patří.
-
USA a Grónsko
Ostrá rétorika Washingtonu a debaty o strategickém významu Grónska zvyšují geopolitickou nervozitu na trzích.
-
Napětí kolem Fedu
Donald Trump veřejně kritizuje šéfa Fedu Jeroma Powella poté, co centrální banka nesnižuje úrokové sazby podle jeho představ. Powell se vůči politickému tlaku ostře vymezil, což zvyšuje nejistotu ohledně nezávislosti Fedu.
-
Napětí na Blízkém východě (Írán)
Zhoršující se situace v regionu podporuje poptávku po aktivech, která investoři vnímají jako bezpečná.
-
Silný technický trend
Růst cen přitahuje další investory i spekulativní kapitál – momentum zůstává na straně drahých kovů.
-
Slábnoucí dolar a očekávání poklesu sazeb (bonusový faktor)
Slabší dolar a rostoucí sázky na budoucí snižování sazeb zvyšují atraktivitu zlata i stříbra.
Pointa pro investory:
Drahé kovy dnes nerostou kvůli jednomu faktoru. Jde o kombinaci geopolitiky, politiky, měnové nejistoty a silného trendu. Je to mix, který mají zlato a stříbro historicky velmi rády.
BONUS: Jak měřit volatilitu
Užitečným indikátorem je index VIX, který měří implikovanou volatilitu a náladu na trzích. Navzdory zvýšené nejistotě se VIX aktuálně drží nad 16 body, což signalizuje pouze mírně zvýšenou volatilitu. Pokud by se však posunul směrem k 20 bodům, je pravděpodobné, že bychom zaznamenali výraznější pohyby nejen na akciových, ale i komoditních trzích.
