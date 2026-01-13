Ropa dál posiluje kvůli napětí v Íránu

- Ceny ropy rostou kvůli obavám z výpadků dodávek z Íránu.
- Protesty a hrozby USA vůči Íránu přidávají rizikovou prémii 3–4 USD na barel.
- Venezuelská ropa by mohla částečně vyrovnat nedostatek, což brzdí silnější růst cen.
- Geopolitické napětí a vnitropolitická nejistota v USA nadále podporují volatilitu trhu.
Ceny ropy dnes opět vzrostly, protože trh reaguje na rostoucí obavy z možného narušení dodávek z Íránu. Brent posílil o 0,7 % na 64,34 USD za barel, zatímco americká WTI přidala 0,8 % a dostala se na 59,95 USD. Oba kontrakty se tak drží poblíž dvouměsíčních maxim.
Za růstem stojí především prohlubující se protivládní protesty v Íránu, které vyvolávají obavy investorů z možného přerušení těžby nebo exportu ropy. Situaci dále vyhrocuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí vojenským zásahem a zároveň varoval, že každá země obchodující s Íránem bude čelit 25% clu na obchod se Spojenými státy.
Vzhledem k tomu, že Írán je jedním z hlavních producentů v rámci OPEC, jakýkoli výpadek z této země může mít citelný dopad na globální trh s ropou. Podle odhadů trhu přidal současný vývoj k cenám geopolitickou prémii ve výši 3–4 USD za barel.
Na trhu však zároveň přetrvávají obavy, že by růst cen mohl být brzděn obnovením vývozů z Venezuely. Po sesazení prezidenta Nicoláse Madura se očekává, že nová vláda dodá až 50 milionů barelů ropy, která byla dosud pod sankcemi, především do USA. Tato dodatečná nabídka by mohla působit proti tlakům na růst cen.
Napětí na trzích dále zvyšují ruské útoky na ukrajinská města a také nejistota kolem budoucí hospodářské politiky USA, kde Trumpova administrativa opakovaně útočí na nezávislost centrální banky, což může ovlivnit výhled poptávky po ropě.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně obchoduje na 64,27 USD, což představuje nové dvouměsíční maximum a potvrzuje silný růstový trend posledních dnů. Na grafu jasně vidíme prudký nárůst, který začal 8. ledna, a od té doby se cena drží nad klouzavými průměry EMA 50 (63,14 USD) a SMA 100 (61,93 USD). To potvrzuje silnou převahu kupců a býčí technické nastavení. CCI se aktuálně nachází na hodnotě 100,2, tedy nad úrovní překoupenosti, což značí, že trh může být v krátkodobém horizontu náchylný k mírné korekci. Momentum ukazuje na pozitivní dynamiku trhu, což podporuje pokračující býčí vývoj. Objemy obchodů zůstávají relativně stabilní, bez výrazných výkyvů, což značí přesvědčivou, ale zatím nepanickou nákupní aktivitu.
Z hlediska technického vývoje by bylo klíčové sledovat, zda se cena udrží nad hladinou 64,00 USD. Případné potvrzení této úrovně jako podpory by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu, potenciálně směrem k 65,50–66,00 USD. Naopak nejbližší podpora se nachází v oblasti kolem 63,20 USD, kde je i EMA 50.
Zdroj: xStation5
