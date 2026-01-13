Denní shrnutí: Dolar dominuje měnovému trhu, roste pravděpodobnost zásahu USA v Íránu (13. 01. 2026)

- Americké akciové indexy uzavírají seanci převážně v červených číslech kvůli rostoucí geopolitické nejistotě a jestřábím komentářům šéfa Fedu ze St. Louis (US500: -0,3 %; US100: -0,25 %; US30: -0,65 %). Největší tlak pociťuje finanční sektor a společnosti z oblasti softwaru a IT služeb. Jediným rostoucím indexem je US2000 (+0,4 %), který těžil z nižší než očekávané jádrové inflace.
- Podle deníku USA Today, který cituje nejmenovaného představitele Bílého domu, by „operace na Grónsku mohla proběhnout během týdnů či měsíců.“ Hlavním návrhem prezidenta Trumpa je podle zprávy odkup tohoto na nerostné suroviny bohatého ostrova, ačkoliv se údajně zvažují i jiné diplomatické možnosti.
- Na sociálních sítích Trump vyzval íránské občany k pokračování v protestech a dodal, že „pomoc je na cestě.“ Prezident USA také naznačil, že spojenci USA by měli Írán opustit. Podle zprávy Axios se Trumpův zvláštní vyslanec pro Blízký východ, Steve Witkoff, údajně setkal s exilovým synem posledního íránského šáha, princem Rezou Pahlavím.
- Akcie JPMorgan Chase ztrácejí 3,6 % po zveřejnění výsledků za 4Q 2025. Banka oznámila pokles zisku na 13 miliard USD (-7 % y/y; 4,63 USD na akcii) kvůli rezervě 2,2 miliardy USD související s akvizicí Apple Card. Bez této jednorázové položky by zisk vzrostl na 14,7 miliardy USD (5,23 USD na akcii), tažen zejména silnými výsledky obchodního oddělení. Výsledky investičního bankovnictví ale zaostaly za očekáváním.
- Data o inflaci v USA za prosinec byla víceméně v souladu s očekáváním trhu. Meziměsíční CPI činil 0,3 %, zatímco jádrový CPI zpomalil na 0,2 % (oproti oček. 0,3 %), což naznačuje mírné zpomalení cenových tlaků. Meziročně zůstává CPI na 2,7 %, jádrová inflace klesla z 2,7 % na 2,6 %.
- Prezident Fedu ze St. Louis Alberto Musalem podpořil pauzu ve snižování sazeb a označil současnou úroveň sazeb za neutrální. Upozornil na vyšší než očekávanou setrvačnost inflace, silný trh práce a možnost zrychlení ekonomiky v roce 2026.
- Evropské indexové futures se obchodují převážně v záporu. Největší ztráty zaznamenává italský ITA40 (-0,6 %), zatímco španělský SPA35 odolává negativní náladě (+0,3 %). Německý DE40 a francouzský FRA40 klesají zhruba o 0,2 %.
- Dolar dominuje dnešní obchodní seanci (USDIDX: +0,2 %), podpořen geopolitickým napětím a komentáři Musalema. Nejslabší měnou G10 je japonský jen, pod tlakem zpráv o možném rozpuštění parlamentu (USDJPY: +0,6 %). EURUSD klesá o 0,15 % na 1,165.
- Drahé kovy nadále těží z geopolitického napětí. Nejvíce posiluje stříbro, které přidává až 2,1 % na 87,50 USD. Zlato se obchoduje beze změny na úrovni 4600 USD.
- Ropa Brent a WTI pokračují v růstu – přidávají 2,1 %, resp. 2,4 %. Kontrakt na zemní plyn (NATGAS) je rovněž v zisku (+1,35 %).
- Na trhu kryptoměn dnes převažuje pozitivní nálada. Bitcoin roste o 2,7 % na 93 680 USD, zatímco Ethereum přidává 3,6 % na 3 207 USD.
