Zlato roste o 1,5 %, dosahuje historického maxima nad 3 500 USD 🔔 Korekce na Wall Street a EURUSD

- Americké akciové indexy v úterý oslabily a prohloubily svou korekci. Nasdaq 100 a S&P 500 klesly o více než 1,2 %, resp. téměř 1,1 %. Téměř všechny sektory se obchodovaly v záporu, přičemž největší ztráty zaznamenaly softwarové a polovodičové akcie.
- Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly, desetiletý výnos přidal téměř 5 bazických bodů na 4,275 %. Dolar posílil o více než 0,6 %, zatímco EURUSD prudce oslabil.
- Zlato vzrostlo o téměř 1,5 % navzdory silnému dolaru, podpořeno silnou poptávkou po bezpečných aktivech. Slabší komponenta zaměstnanosti v ISM reportu může být trhem interpretována jako předčasný signál slabších pátečních dat NFP. Stříbro se rovněž zvýšilo nad 40,8 USD, zatímco Bitcoin se znovu odrazil k 111 000 USD.
- Spojené státy odebraly společnosti Taiwan Semiconductor (TSMC) licenci k prodeji čipů do Číny. I když se zákaz vztahuje pouze na starší generace polovodičů, investoři vnímali zásah regulátorů negativně – zejména v kontextu prohlášení Nvidie, že vyjednává o prodeji Blackwell AI čipů do Číny.
Americká data ukázala stále vysoké, ale nižší než očekávané ceny a smíšený obrázek z průmyslu – nové objednávky rostly, zatímco zaměstnanost klesala.
- ISM Manufacturing: 48,7 (odhad: 48,9; předchozí: 48,0)
- Index zaměstnanosti: 43,8 (předchozí: 43,4)
- Cenový index: 63,7 (odhad: 65,2; předchozí: 64,8)
- Nové objednávky: 51,4 (předchozí: 47,1)
- Výdaje na stavebnictví (m/m): −0,1 % (odhad: −0,1 %; předchozí: −0,4 %)
- Akcie PepsiCo odevzdaly většinu dřívějších zisků a uzavřely o 2 % výše poté, co aktivistický fond Elliott Management oznámil 4miliardový podíl ve společnosti.
- Zemní plyn oslabil o téměř 2 % po předchozím propadu o 4 %, pod tlakem sezónně slabší poptávky v USA a chladnějšího počasí na obou pobřežích. Ceny kávy klesly po rekordních růstech, zatímco kakao se rovněž obchodovalo níže.
- Britská libra se dostala pod silný prodejní tlak po zhoršení makroekonomických dat z Velké Británie a rostoucích obavách o budoucí politiku Bank of England. Index FTSE 100 oslabil o téměř 0,9 %.
- Inflace v eurozóně překonala očekávání. Jádrová inflace zůstala na 2,3 % meziročně (vs. 2,2 % odhad), zatímco celková inflace dosáhla 2,8 % y/y, rovněž nad odhady. Euro po zveřejnění posílilo a výnosy německých bundů vzrostly.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.