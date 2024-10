🟡Zlato ztrácí 0,32 % před ADP

Zpráva ADP poskytne investorům měřítko před páteční oficiální zprávou NFP z amerického trhu práce

Dnes ve 14:15 uvidíme soukromou zprávu o změně zaměstnanosti ve Spojených státech. Zpráva ADP nedávno přiznala o něco větší prediktivní schopnost ve vztahu k NFP, i když v srpnu výrazně podcenila konečný růst zaměstnanosti. Co trh očekává od dnešní zprávy a jak to ovlivní očekávání úrokových sazeb a nakonec se promítne do finančních trhů?

Očekávání trhu:

Bloombergův konsenzus uvádí hodnotu 125 000 (medián) a 121 000 z průměrného pohledu

Dříve bylo čtení 99 000, s konečným čtením NFP 142 000

Konsenzus Bloomberg v současnosti obsahuje pouze 25 velmi rozptýlených předpovědí: od 80 000 do 150 000

Nejlepší prognostici udávají hodnoty blízké 130 000

Sezónnost naznačuje potenciální zlepšení ve srovnání s předchozími údaji. Bloomberg Economics poukazuje na podobné závěry, což má souviset s modelem přizpůsobení počtu narozených a zemřelých

Včerejší zpráva JOLTS ukázala mnohem lepší stav na trhu práce, i když trend počtu nových pracovních míst stále zůstává klesající

Průměrný počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v posledních týdnech klesl na 224 000, což naznačuje rozhodně lepší situaci než v červenci a srpnu

Subindex zaměstnanosti z indexu ISM pro průmysl výrazně klesl na 43,9 bodu ze 46 bodů s očekáváním 47 bodů

Zdá se, že konsensus Bloombergu není dobrým vodítkem pro dnešní čtení. Těžko přitom říci, zda bude ADP vodítkem pro páteční zprávu NFP. Před NFP ještě zítra uvidíme nároky a dílčí index zaměstnanosti ISM ze sektoru služeb. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Zpráva JOLTS ukázala jasné zlepšení, i když trend zůstává nezměněn. Ukáže zpráva ADP také lepší stránku?

Fed se zaměřuje na trh práce

Americký dolar začal posilovat od začátku tohoto týdne, což ovlivnilo i pondělní oslabení zlata. Stalo se tak po Powellově prohlášení, které naznačilo, že Fed nemusí se škrty spěchat a investoři by neměli očekávat další velký škrt. Na druhou stranu Bostic z atlantského Fedu naznačil, že hodnota NFP pod 100 000 by mohla vést k dalším krokům ze strany Federálního rezervního systému. V současné době se očekávání dvojnásobného snížení o 50 bp v listopadu snížilo na 37 %, i když nedávno to bylo 50 %.

Jak bude reagovat trh?

Zlato před zveřejněním dnešních dat mírně ustupuje. Vidíme, že dřívější korekce byla obsažena ve velikosti předchozích korekcí od začátku srpna. ADP pod 100 000 může vyvolat další nárůst očekávání ohledně většího snížení a vést ke zvýšení cen zlata kolem včerejších maxim na 2 670 USD za unci. Na druhou stranu, pokud se ADP ukáže být blíže 130 000, pak nelze vyloučit pokus o testování 2 630. ADP nad 150 000 by mohlo vést k prolomení posledního silnějšího vzestupného trendu, který začal v září. Stojí za to připomenout, že zlato je v současnosti více volatilní kvůli napjaté situaci na Blízkém východě.



Zdroj: xStation5