Změny v portfoliu Berkshire Hathaway: Buffett nakupuje pizzu a vířivky, prodává Apple a banky

Včera večer zveřejňovaly velké americké fondy změny ve svých portfoliích za předchozí kvartál a my jsme se již tradičně podívali také na to, co nakupoval či prodával legendární investor Warren Buffett a jeho lidé v rámci Berkshire Hathaway. Pokud chcete vědět více, přehrajte si naše video.