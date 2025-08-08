Ranní komentář: VIX pod 12b., nálada na trzích zatím bez známky větších starostí
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Poprvé od prosince Ethereum (ETH) překonalo hranici 4 000 USD. V pátek 8. srpna 2025 kryptoměna dosáhla maxima lehce nad touto úrovní. Tento milník může znamenat konec osmiměsíčního boje s významnou psychologickou bariérou a zdůrazňuje...
Skvělé výsledky za druhé čtvrtletí Rozvojové strategie Tržní prostředí Optimistický výhled na celý rok 2025 Pohled na valuaci Pohled na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...
Prezident Donald Trump dále vyostřil obchodní napětí zvýšením cel na indické zboží na 50 %, přičemž jako důvod uvedl pokračující dovoz ruské ropy ze strany Indie. Nová sazba přidává dodatečné clo...
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Ani včerejší seance žádné větší změny na finanční trhy nepřinesla a tak zatím tento týden probíhá v klidu a bez výraznějších výkyvů. Akciové indexy si...
Pred chvíľou boli zverejnené predaje domov na sekundárnom trhu v USA. V anualizovanej miere sa ich v júli predalo 5,34 mil. Bolo to najhoršie číslo od...
Ani středeční seance zatím žádné větší drama na finanční trhy nepřinesla. Důkazem je jak dále velmi nízká úroveň rizikových přirážek (VIX pod 13b.), tak...
Negatívna nálada na zlate dosiahla ďalší míľnik. Po prvýkrát od roku 2011 bolo na jeho ďalší vývoj uzatvorených viac short kontraktov ako longov. Btw....
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na akciovém indexu S&P 500 a americkém dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na akciové indexy v Evropě i v USA mírné zisky, díky kterým se S&P500 index dostal až na hranici silné resistence, která se...
Po včerejší klidné seanci probíhá i dnešní obchodování na akciových trzích bez větších komplikací. Akciovým indexům se daří a futures na americký S&P500...
