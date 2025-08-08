zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Ethereum překonává 4 000 USD, podpořeno firemní poptávkou

8. srpna 2025

Poprvé od prosince Ethereum (ETH) překonalo hranici 4 000 USD. V pátek 8. srpna 2025 kryptoměna dosáhla maxima lehce nad touto úrovní. Tento milník může znamenat konec osmiměsíčního boje s významnou psychologickou bariérou a zdůrazňuje...

Akcie týdne – Arista Networks (07.08.2025)

7. srpna 2025

  Skvělé výsledky za druhé čtvrtletí Rozvojové strategie Tržní prostředí Optimistický výhled na celý rok 2025 Pohled na valuaci Pohled na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...

Dolar oslabuje uprostřed další eskalace obchodního napětí 🔴

6. srpna 2025

Prezident Donald Trump dále vyostřil obchodní napětí zvýšením cel na indické zboží na 50 %, přičemž jako důvod uvedl pokračující dovoz ruské ropy ze strany Indie. Nová sazba přidává dodatečné clo...

