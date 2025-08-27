Minuta s XTB
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Zprávy z trhů
Kalifornský technologický gigant zažil v posledních letech velmi náročné období a výrazné cenové výkyvy. Situace společnosti je natolik vážná, že se do ní přímo zapojila i administrativa prezidenta USA....
Ropa Cena ropy v posledních dnech výrazně vzrostla v souvislosti s obnovenými pochybnostmi o možnosti uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Zároveň se zdá nepravděpodobné, že by Spojené státy v současné...
Globální trhy vstoupily do pondělní seance ve smíšené náladě. Futures na Wall Street klesají, zatímco index volatility CBOE (VIX) roste o více než 1,5 % po prudkém propadu z minulého týdne. Americký dolar...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
