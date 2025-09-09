Ranní komentář: Americké indexy na čerstvých maximech, pod tlakem je ale dolar
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Jen několik dní po srpnové zprávě o mzdách mimo zemědělství (NFP) zveřejní Úřad pro statistiku práce (BLS) roční revizi růstu zaměstnanosti za období od dubna 2024 do března 2025. Tato revize se bude týkat pouze dvou měsíců...
Cílem je zavedení multimodální a hybridní (edge-to-cloud) umělé inteligence do automobilů. Hybridní architektura kombinuje AI přímo ve vozidle s výpočetním výkonem cloudu. Zrychlení uvedení na...
Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
Téma včerejší seance bylo již od rána jasné. Americká cla a následná čínská odpověď, byly dominantními událostmi, a to i díky absenci jakéhokoli dodatečného...
Úterní seance se na trzích nese v možná až překvapivě klidném duchu, a to zejména s ohledem na zprávy z USA, kde americký prezident oznámil nová cla na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o nových amerických clech na Čínu a reakci finančních trhů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Prezident Trump dnes ráno oznámil sérii nových cel na čínské importy, které se týkají zboží v objemu 200 mld. dolarů. Cla dosahují 10 % s možností zvýšení...
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
