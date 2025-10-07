zobrazit více
Zprávy z trhů

Funkcionáři Fedu vnímají strukturální změny způsobené umělou inteligencí; Kashkari a Miran podporují letos dva škrty sazeb🔎

7. října 2025

Stephen Miran Miran uvedl, že ekonomická nejistota polevila a růst by se mohl zlepšit, ale měnová politika musí zůstat orientovaná na budoucnost vzhledem k jejímu zpožděnému účinku. Varoval, že přílišné i nedostatečné...

Komoditní shrnutí – Ropa, zlato, zemní plyn, kakao (07.10.2025)

7. října 2025

Ropa OPEC+ zvýšil produkční limit na listopad o 137 tisíc barelů denně (bpd). Tato úroveň odpovídá říjnovému navýšení a pro trh je zklamáním. Oznámení přichází po předchozích...

Akcie měsíce: Zvítězí Meta v závodě o umělou inteligenci?

6. října 2025

Akcie Meta jsou v roce 2025 o 22 % výše, ale to neznamená, že jsou nedosažitelné. Trh Meta stále neoceňuje dostatečně vysoko. Kolik skutečně stojí akcie Meta? Podnikání společnosti Meta Meta rozděluje své podnikání do dvou...

