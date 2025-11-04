zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Arista Networks – výhled na Q3: Co můžeme očekávat?

4. listopadu 2025

Arista Networks zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí 2025 po skončení dnešní seance a očekávání jsou vysoká. Silná poptávka po síťových řešeních pro infrastrukturu umělé inteligence...

AMD: Výhled na 3. kvartál – Co můžeme očekávat?

4. listopadu 2025

Úvod Společnost Advanced Micro Devices, známá jako AMD, dnes zveřejní svou čtvrtletní zprávu za třetí kvartál 2025, a to po uzavření trhů. Zpráva poskytne investorům klíčový pohled na vývoj společnosti, se zvláštním...

Palantir po výsledcích: Oběť vlastního úspěchu?

4. listopadu 2025

Palantir zveřejnil výsledky po uzavření pondělní seance. Navzdory výraznému růstu většiny klíčových ukazatelů trh – po krátkém růstu – rychle akcie devalvoval a společnost ztratila téměř 7 % v rámci after-market...

