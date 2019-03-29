3 strategie pro obchodování indexu USFANG

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Technologické akcie jako Apple, Facebook nebo Netflix patří nejen mezi největší vítěze na Wall Street, ale také mezi společnosti, které změnily způsob, jakým žijeme. S poklesem jejich valuace začali skeptici tvrdit, že se vytváří další tržní bublina. V důsledku toho byl vytvořen index FANG, jehož název představuje počáteční písmena ze slov Facebook, Apple, Netflix a Google. V indexu samotném jsou rovnoměrně zastoupeny akcie 10 technologických firem. V tomto článku představíme 3 způsoby využití USFANG CFD, který je založen na FANG+ indexu obchodovaném na NYSE.
Strategie 1 – Portfolio akcií
Indexový CFD kontrakt má dvě hlavní výhody: páku a rozsah. Pokud chcete investovat do 10 technologických akcií (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla a Twitter), budete potřebovat hodně kapitálu. S indexem USFANG máte nejen výhodu všech akcií v jednom indexu, ale potřebujete pouze 10% vklad, abyste otevřeli obchodní pozici. Rozsah velikosti pozice je od 0,01 lotu do 15 lotů. 1 lot představuje hodnotu bodu krát 50 $, takže pokud je index na 2 600 bodech, bude to 130 000 $. Avšak, pokud chcete, aby hodnota vaší pozice byla 50 000 $, budete otevírat pozici o velikosti 0,38 lotu. K tomu je potřeba vložit 4 940 $. Proto je USFANG skvělou cestou k investování do technologických akcií s použitím jediného instrumentu.
Strategie 2 – Outright short, neboli spekulace na pokles
Ačkoliv můžete nakoupit 10 akcií samostatně, taková strategie bude fungovat pouze, pokud jejich ceny porostou. Co ale dělat v případě, když jsou podle vás akcie nadhodnocené? Otevření prodejní, neboli shortové pozice je skvělý způsob, jak tuto situaci zobchodovat. Vaše pozice bude zisková tak dlouho, dokud bude USFANG klesat. Znovu připomeňte, že využíváte výhody páky a rozsahu stejně jako u Strategie 1.
I přes velkou korekci v roce 2018 dosáhl index FANG+ na NYSE zhodnocení 23,3 % ročně, mezi zářím 2014 (datum vzniku) a koncem února 2019.
USFANG je CFD kontrakt založený na tomto indexu, který je k dispozici v platformě xStation. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené informace se vztahují k minulosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.
Strategie 3 – Spekulativní hedging
Tato strategie je vhodná pro tradery, kteří již mají akciové portfolio. Pokud máte portfolio akcií, které má hodnotu řekněme 20 000 $, jste s ním spokojeni, ale možná se domníváte, že jsou technologické akcie nadhodnocené, můžete zvážit otevření prodejní pozice na USFANG CFD (0,15 lotu představuje 19 500 $ při hodnotě indexu 2 600). Takový obchod jednoduše předpokládá, že vaše akcie budou výkonnější než akcie v indexu FANG+. Můžete dokonce vydělat při poklesu trhu, když USFANG CFD klesne více než vaše portfolio.
Zdroj: Bloomberg, xStation, XTB Research
