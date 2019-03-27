3 základní technické formace

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Technická analýza je široce využívána investory a obchodníky po celém světě. Existuje mnoho technických formací a ukazatelů, ale stojí za to začít se základními, protože v jejich jednoduchosti může být jejich síla.
Formace mohou být rozděleny na reverzní a pokračovací a v tomto článku prezentujeme dvě reverzní formace a jednu pokračovací. Všechny tři formace mohou být použity u forexu, indexů, komodit nebo kryptoměn.
Dvojité dno / Dvojitý vrchol
Dvojité dno / vrchol je známá reverzní formace. Je to jednoduché, ale výkonné - je zde druhé minimum v dvojitém dnu, které nemůže jít níže nebo druhý vrchol v dvojitém maximu, který nemůže jít výš. To indikuje oslabení trendu a zvyšuje pravděpodobnost obratu. Dvojité dno připomíná písmeno W a dvojitý vrchol písmeno M a pokud je horní část W nebo dolní část M prolomena cenou, může být trend obrácen. Obvykle se předpokládá, že rozsah budoucího pohybu cen je alespoň roven výšce W nebo M.
V tomto případě rozsah formace daleko překročil výšku M a formace vlastně znamenala začátek nového trendu. Zdroj: xStation5
Vezměte prosím na vědomí, že předložená data se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Hlava a ramena
Hlava a ramena je formace podobná dvojitému vrcholu, protože v obou situacích nejsou kupující schopni tlačit ceny na vyšší úroveň, což ohlašuje změnu trendu. V tomto případě jsou maxima 1 a 3 nižší a nazývají se ramena, zatímco vrchol 2 je na vrcholu trendu a nazývá se hlavou. Maxima 1 a 3 by měly být na podobné úrovni. Minima mezi maximy jsou stejně důležitá, jako by měly být na stejné úrovni. Tato minima vytvářejí úroveň (neckline), která hraje zásadní roli. Jakmile cena prolomí úroveň, vytvoří se formace. Učebnicový rozsah je vzdálenost mezi neckline a hlavou. Existuje také reverzní formace hlava a ramena, která označuje obrácení sestupného trendu - funguje přesně stejným způsobem, ale v opačném směru.
Tvorba hlavy a ramen u EURSEK. Je vidět, že to fungovalo učebnicově. Zdroj: xStation5
Klín (wedge)
Na rozdíl od předchozích dvou, wedge je pokračující formace. Samotný klín je formou cenové korekce po rychlém impulzovém pohybu. Cenová amplituda klesá v klínu a když se z ní dostane ven, mělo by dojít k dalšímu impulsu ve stejném směru k prvnímu. Můžeme rozlišit sestupný klín, který odděluje vzestupné impulsy, a vzestupný klín, který odděluje impulsy směrem dolů. Myšlenkou je, že klesající volatilita uvnitř klínu ukazuje, že účastníci trhu nemají zájem sledovat směr klínu a nakonec se obnoví původní trend.
Klesající klín na BRACompu byl jen korekcí mezi oběma cenovými rally. Zdroj: xStation5
