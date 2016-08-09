- Ask cena je cena, za kterou je nabízen investiční instrument, neboli cena na které obchodník investiční instrument poptává.
- Za tuto cenu je obchodník schopen koupit finanční nástroj
Při obchodování na finančních trzích je k dispozici jak ask (poptávková) cena, tak i bid (nabídkovou) cena. Ask cena je vždy vyšší než bid cena a rozdíl mezi ask a bid cenou se nazývá spread, který je zároveň nákladem na provedení transakce na trhu.
Uveďme příklad. V okně trh v obchodní platformě jsou u EURUSD uvedeny ceny 1.12027 / 1.12037. To znamená, že cena ask je 1,12037 a bid cena je 1,12027. Spread je potom rozdíl, tedy 1 pip (10 bodů).
Nezapomeňte: Když obchodník vstupuje do dlouhé pozice (long), tedy nakupuje finanční instrument, na trhu bude transakce realizována vždy za cenu ask a uzavřena za cenu bid. Na druhou stranu, pokud chce obchodník otevřít krátkou (short) pozici a tedy instrument prodat, na trhu bude příkaz realizován za bid cenu a uzavřen za ask cenu.
Kromě toho musí mít obchodník na paměti, že cena, kterou vidí v grafu v obchodní platformě xStation i v platformě MT4 je vždy bid (nabídková) cena. Tato cena vykresluje graf a ukazuje aktuální cenu. Ask (poptávkovou) cenu si může případně obchodník zobrazit sám, aby viděl spread.
Jak mohu nastavit zobrazení ask ceny v platformě xStation?
Před zobrazením ask ceny je nutné nejprve zaškrtnout tlačítko "viditelné hladiny" v pravé části grafu. Poté označíme ask cenu a ta se zobrazí v grafu.
Jak mohu nastavit ask cenu v platformě MT4?
Pro zobrazení ask ceny v grafu je potřeba stisknout klávesu F8. Tím se zobrazí nabídkové okno vlastnosti grafů. Je potřeba zde zaškrtnout "zobrazit hladinu nabídky". Poté bude v grafu vidět i ask cena.
