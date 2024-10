Použití automatických obchodních systémů (AOS) a další unikátní nástroje MT4

Doba čtení: 2 minut(y)

Jaké jsou automatické obchodní systémy a další unikátní nástroje na MT4?

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Lekci pro xStation 5 si můžete prohlédnout ZDE.

- Obchodní platforma MetaTrader 4 je nejpoužívanější platformou na světě.

- Platforma nabízí veliké množství nástrojů technické analýzy včetně indikátorů, oscilátorů a mnoha dalších.

- Jednou z unikátních vlastností platformy MetaTrader 4 je rozsáhlá komunita, pomocí které si můžete přidávat nové nástroje jako jsou indikátory, skripty a automatické obchodní systémy.

Kde mohu najít další nástroje technické analýzy?

Jednou z velkých výhod platformy MetaTrader 4 je, že nejste omezeni počtem nástrojů technické analýzy, které jsou k dispozici ve výchozí verzi platformy. To vše díky MQL komunitě, online diskuznímu fóru, které nabízí bezplatné i komerční nástroje technické analýzy.

Nástroje zdarma můžete získat pomocí následujícího jednoduchého postupu:

1. Po přihlášení do platformy zvolte záložku Knihovna v dolní části platformy. Poté se zobrazí seznam mnoha dostupných nástrojů technické analýzy, které si můžete zdarma přidat do platformy. 2. Chcete-li zjistit více informací o nástrojích nebo jej stáhnout, tak postačí dvakrát kliknout na zvolený nástroj. Tím se otevře nová webová stránka, kde najdete všechny podstatné informace o nástroji a stažení.

K placeným nástrojům technické analýzy lze přistoupit následujícím způsobem:

1. Po přihlášení do platformy MetaTrader 4 vyberte záložku Obchod ve spodní části platformy. Po zvolení této části uvidíte seznam dostupných placených nástrojů technické analýzy, ačkoliv některé nástroje jsou zdarma.

2. Pro více informací nebo stažení daného nástroje pokračujte dvojitým kliknutím na zvolený nástroj. Tím se otevře nová webová stránka, kde naleznete všechny důležité informace, včetně demo verze nebo možnosti nákupu tohoto nástroje.

Přidání a použití nových technických nástrojů

Jakmile jste vybrali tyto dodatečné nástroje, tak dalším krokem je samotné přidání do platformy.

Než budete moci začít používat dodatečné nástroje, tak je zapotřebí je nejprve uložit do správné složky. Tato složka bude mít jiný název v závislosti na tom, jaký účet jste si zvolili, ale ukažme si příklad na účtu Standard. Tato služba bude mít název "MetaTrader Float". Zde si otevřete složku MQL4.

Následně je důležité, jestli se jedná o technický indikátor, skript, nebo automatický obchodní systém. Pokud se jedná o technický indikátor, tak by měl být tento soubor uložený do složky "indicators", pokud jde o skripty, tak do složky "scripts", v případě automatických obchodních systémů by se tyto soubory měly objevit v složce "experts".

Po uložení dodatečných nástrojů je můžete v obchodní platformě najít otevřením okna Navigátor. Toto okno může být otevřeno také klávesovou zkratkou Ctrl + N nebo v menu pod možností "Zobrazit". Po otevření tohoto okna si již můžete vyhledat nástroj ve skriptech, indikátorech, nebo strategiích.

V závěru je zapotřebí daný nástroj aktivovat přímo v platformě. Poté, co najdete vybraný nástroj v platformě, jednoduše jej můžete přetáhnout do grafu, který chcete analyzovat. Po přetažení se objeví nové okno, kde si můžete nastavit jednotlivé parametry a potvrzením tlačítka OK nástroj aktivovat. Váš nástroj je nyní aktivní. Pokud si nejste jisti, zdali je nástroj automatického obchodního systému funkční, ujistí Vás obrázkem s úsměvem, který je umístěn v horním rohu okna grafu.

MQL4 Komunita

Tato komunita je přístupná na webové adrese www.mql4.com. Základem fóra je možnost sdílení a stahování dalších technických indikátorů, skriptů, automatických obchodních systémů a obchodních signálů. Stejně tak je k dispozici bohaté diskusní fórum pro sdílení obchodních strategií a dalších informací.