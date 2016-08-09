Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
- Bid cena je cenová úroveň, na které obchodník prodává finanční instrument.
- Bid cena je vidět v grafu v obchodní platformě.
Při obchodování na finančních trzích je k dispozici cena bid (nabídková) i cena ask (poptávková). Bid cena je vždy nižší, než ask cena a rozdíl mezi ask a bid cenou se nazývá spread, který zároveň představuje náklad za provedení obchodní transakce na trhu.
Uveďme příklad. V okně trh v obchodní platformě jsou u ropy uvedeny ceny 42.10 / 42.15. To znamená, že bid cena je 42.10 a ask cena je 42.15. Spread je potom rozdíl, tedy 5 bodů.
Nezapomeňte: Když obchodník vstupuje do dlouhé pozice (long), tedy nakupuje finanční instrument, na trhu bude transakce realizována vždy za cenu ask a uzavřena za cenu bid. Pokud chce obchodník naopak otevřít krátkou (short) pozici, a tedy instrument prodat, na trhu bude příkaz realizován za bid cenu a uzavřen za ask cenu.
