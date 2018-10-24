Kde Vaše peníze pracují
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Bitcoin a ostatní kryptoměny byly dříve považovány za lístek do loterie. Nyní si upevnily své místo jako legitimní instrumenty pro obchodní portfolio. Tato „digitální revoluce“ je srovnatelná se zlatou horečkou v 19. století a ceny letí nahoru společně se světovým zájmem. Ale co přesně jsou kryptoměny a jak se můžete podílet na tomto technologickém boomu bez zvláštních IT schopností?
Důležitá fakta o bitcoinu (BTC) a ostatních kryptoměnách
Bitcoin je digitální měnou vytvořenou v roce 2009 záhadnou postavou Satoshi Nakamoto jako první virtuální platební metoda svého druhu. Je jednou z největších inovací za posledních roky díky několika unikátním vlastnostem:
- Bezpečnost – Informace o bitcoinových transakcích jsou zakódovány v technologii zvané „blockchain“. Tento blockchain je věřejně sdílená účetní kniha, na které stojí celá síť. Integrita blockchainu je udržována pomocí kryptografie a v současné době se zdá nenarušitelná.
- Rychlost – Bitcoinové platby probíhají online. Transakce prostředků probíhají bez zprostředkovatelů, proto jsou platby mnohem rychlejší. Jak poznamenal Nakamoto v Bílé knize: „Je potřeba elektronický platební systém založený spíše na kryptografii, která umožní jakýmkoli dvěma zúčastněným stranám provádět transakce přímo mezi sebou bez nutnosti zásahu třetí strany.
- Dostupnost – Převody bitcoinu nejsou omezeny pouze na některé dny v týdnu ani o svátcích. Měna se může převádět 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Transakce jsou schvalovány prakticky každých 10 minut.
- Nízké náklady – Aktuálně je bitcoin považován některými lidmi za nejlevnější alternativu pro převod peněz, obzvláště při vyšších částkách. Je tomu tak díky absenci zprostředkovatele nebo bank.
- Anonymita – Otevření bitcoinového účtu nevyžaduje žádné formální náležitosti. Účty jsou anonymní. Díky tomu je převod prostředků naprosto bezpečný a nevystopovatelný. Jediná věc, kterou uživatel potřebuje ke svému účtu, je login s 54 znaky a heslo.
- Decentralizace – Bitcoin není sám o sobě řízen žádnou vládou ani bankou. Není regulován monetární politikou nebo shromažďován na jednom místě. Informace o bitcoinových účtech jsou naopak uloženy na mnoha místech po světě, vždy ve stejné formě. Díky tomu je mnohem bezpečnější v porovnání s tradičními bankami, které mají centralizovaný systém databází.
- Omezené množství - Podle autorů bude vytěženo do roku 2140 přibližně 21 000 000 bitcoinů. Momentálně je v oběhu kolem 16 500 000 bitcoinů a tempo, se kterým jsou postupně těženy další, se zpomaluje.
Tyto vlastnosti silně ovlivňují oblíbenost bitcoinu, která se odráží v jeho tržní hodnotě.
Co přesně je bitcoin?
Bitcoin je typ digitální měny, která byla vytvořena a je obchodována elektronicky. Na rozdíl od tradičních fyzických měn – jako je koruna, euro nebo dolar – se ethereum netiskne. Bitcoin je produkován počítači po celém světě, které využívají software řešící matematické rovnice.
Bitcoin je likvidní měna a bývá stále častěji využíván pro platební metody. Stává se tak funkční alternativou k běžné hotovosti. S postupem času se doslýcháme, že stále více institucí, obchodů a společností začínají přijímat bitcoin kvůli jeho výhodám oproti některým mezinárodním převodům, kdy musejí peníze jít přes několik bank a zaznamenány v několika virtuálních účetních knihách.
Dalším významným rozdílem mezi kryptoměnami a fyzickými penězy jsou banky. Cílem centrálních bank je stabilizovat vlastní měnu. Mohou emitovat více peněz, a tím i měnu znehodnocovat.
Neexistuje ale nic jako bitcoinová banka. Bitcoin je sám o sobě bankou. Nezávislá účetní kniha poskytuje informace o všech svých uživatelích a historii transakcí mezi nimi. Pro otevření účtu si stačí stáhnout aplikaci a vygenerovat login a heslo. Účet je absolutně anonymní a nevyžaduje žádné formality od vlastníka účtu. Výše zmíněná informace o transakcích je v kryptoměnách zašifrována revoluční metodou – pomocí technologie zvané blockchain.
Technologie blockchain
Představme si tuto technologii jako věž z kostek (angl. „blocks“). Věž představuje aktuální stav kryptoměnových účtů všech bitcoinových uživatelů. Každá nová kostka obsahuje informaci o všech nových transakcích, čímž změní aktuální účetní stav.
Aby nová kostka do věže zapadla, musí být správně zašifrována a připojena. Když tomu tak je, bude připojena a výsledkem bude dokončení nové transakce a bitcoiny budou mezi uživateli převedeny.
Pokud bychom chtěli odstranit nebo nahradit kostku ze spodu věže, celá struktura by byla zničena, protože každá kostka v sobě obsahuje informaci té předchozí. Nahrazení kostky s jinou informací by způsobilo nepřipojení k předchozí kostce. Dokonce by došlo k odpojení všech následujících kostek. Následně by celá informace v této věži byla považována za nepravdivou. Proto je technologie blockchain tolik inovativní na poli bezpečnosti.
Obchodování bitcoinu
První způsob: šifrování dat
Prvním způsobem, jak získat vlastní bitcoiny, je těžení. V roce 2009 vynesl každý vytěžený blok odměnu 50 BTC tomu, kdo dokázal vyřešit rovnice. Dnes si můžete koupit speciální šifrovací hardware a bitcoiny Vám budou vypláceny podle Vašeho přispívání systému. Navíc ale potřebujete znalost programování a pokročilý počítačový hardware, který není příliš levný.
Druhý způsob: nákup bitcoinů
Můžete si otevřít anonymní kryptoměnový účet a nakupovat kryptoměny na burze. Tento způsob má ale dvě nevýhody.
Za prvé, při otevření transakce na kryptoměnové burze nejsou prostředky na Vašem individuálním účtu, ale na účtu burzy. Bohužel jsme mohli být za krátkou historii kryptoměn svědky případů, kdy byly kryptoměnové burzy uzavřeny ze dne na den a zmizely s veškerým kapitálem investorů (Mt Gox). Jsou i případy, kdy byla burza napadena hackery (Bithumb).
Za druhé, pokud ztratíme svůj přístupový login a heslo nebo nám někdo tyto údaje odcizí, ztratíme veškeré prostředky nadobro bez možnosti jakékoli pomoci. Neexistuje žádné místo, kde by se dala ztracená data nebo bitcoiny obnovit.
Třetí způsob: obchodování bitconů na CFD
Poslední způsob je obchodování bitcoinů s využitím kontraktů pro vyrovnání rozdílů (CFD). Neznáte tento termín? CFD (z angl. „contracts for difference“) umožňují obchodování bitcoinu a spekulovat na jeho cenový růst i pokles. Jelikož se jedná o derivátový produkt, ve skutečnosti nevlastníte podkladový bitcoin – jednoduše spekulujete na cenové pohyby.
Pokud předpokládáte, že cena bitcoinu bude klesat, vstoupíte do short pozice, neboli budete prodávat (sell). Pokud naopak předpokládáte, že cena bitcoinu poroste, vstoupíte do long pozice, neboli budete nakupovat (buy).
Tento způsob může být výhodou, protože bitcoin a trh s kryptoměnami jsou náchylné k volatilním cenovým pohybům. Při obchodování bitcoinu na CFD obchodujete s finanční pákou, která s sebou nese vysoké míro rizika v případě, že se trh začne pohybovat proti Vám. Mějte vždy na paměti, že volatilita zvyšuje riziko.
Hodnota bitcoinu
První krokem při ohodnocení je důležité zjistit, jaká je vnitřní hodnota aktiva. Vnitřní hodnota vypovídá o tom, jakou má aktivum hodnotu. Protože však nemáme k dispozici všechny informace, musíme si vytvořit předpoklad a odhady a na jejich základě může být hodnota lehce zavádějící. Pokud se podíváme na akcie a na jejich vnitřní hodnotu, na základě znalosti finančních reportů a ekonomické situace můžeme odhadnout budoucí cenový vývoj. Různí analytici dojdou k různým závěrům a jejich odhady se mohou někdy výrazně lišit. Ale obvykle se shodnou alespoň na metodách tohoto ohodnocení. V případě bitcoinu je to jiné.
U bitcoinu nelze aplikovat principy, které fungují u akcií, jako například vyplácení dividend. Bitcoin nereprezentuje konkrétní ekonomiku, proto s ním nemůžeme zacházet jako s klasickou měnou, na kterou bychom aplikovali makroekonomická pravidla nebo úrokové sazby. Při snaze odhadnout hodnotu bitcoinu musíme myslet v širších souvislostech. Jedním z přístupů je brát v potaz bitcoin jako prostředek peněžních převodů.
Hlavním účelem bitcoinu a blockchainové technologie jsou platby. Ty se v mnoha ohledech liší od bankovního systému, ale pro uživatele jsou v jistém smyslu podobné. Představme si, že chceme provést platbu bitcoiny.Poplatky pro těžaře byly nedavno 2 dolary za transakci (1). To je méně než mezinárodní převod prostředků přes bankovní systém. V Evropě je tento poplatek obvykle 5 až 10 dolarů. Z uživatelského pohledu je blockchain levnější. Nicméně celkové náklady za převod jsou kombinací poplatků a hodnoty odměny, kterou těžař obdrží za další blok. Tato odměna činí aktuálně 12.5 BTC za blok a časem bude klesat. Až se vytěží všech 21 milionů bitcoinů, těžařy budou odměňováni pouze poplatky. Při ceně bitcoinu 4 300 dolarů je odměna téměř 54 000 dolarů. Vzhledem k tomu, že v každém bloku je potvrzeno přibližně 1800 transakcí, může být tato "cena" rozložena mezi ně a při přidání k poplatku vzrostou skutečné náklady na potvrzení transakce bitcoinu v bloku na 31,86 dolaru (3) – mnohem více než v případě bankovního systému.
Má však smysl těšit se (trochu jako v případě technologických akcií, které mohou nyní způsobit ztráty, ale nabízejí obrovské příležitosti), takže jsme nasimulovali transakční náklady za pět a patnáct let. Víme více či méně, jak se odměna za řešení bloku sníží a zjednodušeně předpokládáme, že poplatky, které platí uživatel, zůstanou na 2 USD za transakci. Předpokládáme také, že cena bitcoinu se zvýší o 10 % ročně - mnohem pomaleji než dosud. Nevíme, kolik transakcí bude v budoucnu zpracováno v bloku, ale kvůli implementaci SegWit2x (která již probíhá) předpokládáme, že tato kapacita se zdvojnásobí. Tím dosáheme transakčních nákladů ve výši 14,02 dolarů v roce 2022 a 5,90 dolarů v roce 2032.
Berte prosím v potaz, že tato data jsou pouze odhadem a nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje.
V této simulaci náklady na transakci bitcoinů dosáhnou aktuálních nákladů bankovního systému až v roce 2032, ale mohlo by být obezřetné předpokládat, že se bankovní systém bude časem přizpůsobovat a nabídne mnohem konkurenceschopnější poplatky. Mohlo by to naznačovat, že současná cena bitcoinu je příliš vysoká a nebo je předpokládaný 10% roční růst cen příliš optimistický? Závěr ponecháme čtenářům. Je třeba mít na paměti, že když změníme předpoklady o množství transakcí v bloku, můžeme získat různé výsledky. Dále má bitcoin více vlastností než jen náklady. Jedná se i o čas potvrzení, který je v současné době mnohem kratší než v bankovním systému, stejně jako ochrana soukromí, která je pro mnohé důležitá (včetně stínové ekonomiky). Na druhou stranu by mohlo dojít k tomu, že konkurenční technologie (včetně blockchainových) budou zachycovat podíl na trhu vedle bitcoinu a nabídnou levnější a efektivnější služby. Proto je tato simulace pouze pro demonstrativní účely.
Soupeři bitcoinu
V této části poskytneme stručný popis čtyř dalších hlavních kryptoměn: Ethereum, Litecoin, Ripple a Dash.
Ethereum (v platformě xStation najdete Ethereum pod ETHEREUM) je vnímáno jako hlavní soupeř bitcoinu, ačkoli má mnohem širší využití včetně sázení nebo crowdfundingu. Potvrzovací systém je podobný bitcoinu a těžaři obdrží jako odměnu za nový blok tzv. Ether.
Litecoin (v platformě xStation najdete Litecoin pod LITECOIN) byl původně vylepšenou verzí bitcoinu a je založen na velmi podobném kódu, ale umožňuje provádět transakce 4x rychleji.
Ripple (v platformě xStation najdete Ripple pod RIPPLE) se liší tím, že tato kryptoměna se netěží. Existuje 100 miliard XRP a při potvrzení transakce je vždy jedna jednotka zničena. Ripple je považován za transakční systém, který probíhá v reálném čase a některé banky experimentují s touto měnou, takže by v budoucnu mohla být vážným soupeřem pro bitcoin.
Dash (v platformě xStation najdete Dash pod DASH) je další potenciální soupeř bitcoinu. Tento blockchain má dvoustupňový potvrzovací systém, který je považován za levnější a efektivnější. InstantX technologie slibuje potvrzovací čas 4 sekundy.
Budoucnost bitcoinu
Jak bude vypadat budoucnost BTC? Těžko říct. Víme jistě, že zdroje bitcoinu jsou omezené. Navíc se bude snižovat hodnota odměny pro těžaře.
Za každých 210 000 bloků (4 roky) se odměna pro těžaře sníží na polovinu. Na začátku činila 50 BTC, poté 25 BTC a nyní je 12,5 BTC. Průkopníci bitcoinu mohli získat co nejvíce za nejnižší cenu. V současné době (říjen 2017) je v oběhu přibližně 16 500 000 bitcoinů. Výsledkem je, že zbývá vytěžit pouze 4 500 000 BTC a jejich dodávka do oběhu bude klesat, což je důležitý deflační faktor pro tuto kryptoměnu. Zastánci bitcoinu tvrdí, že již uběhla doba, kdy si většina bude moci dovolit mít svůj vlastní bitcoin.
Bitcoin je průkopnická technologie. V současné době má dominantní postavení oproti jiným kryptoměnám a je rezervní měnou pro ostatní kryptoměny. Transakce ostatních kryptoměn jsou podle toho vykonávány, podobně jako měnové transakce u dolaru.
Obchodování kryptoměn na CFD je extrémně rizikové kvůli vysoké volatilitě a využití finanční páky.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Vyzkoušejte oceňovanou platformu
Cardano(ADA) Trading – Jak začít investovat do Cardana?
Litecoin Trading – Jak začít investovat do Litecoinu?
Solana trading – Jak začít investovat do Solana (SOL)?
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.