Doba čtení: 10 minut(y)

Není to tak dávno, co byla Solana jedním z mnoha kryptoměnových projektů a nic nenaznačovalo její velkolepý vzestup do TOP 10 kryptoměn. Projekt má velmi zajímavé spektrum aplikací v moderním světě.

Solanu vytvořil Anatoly Yakovenko, bývalý inženýr z amerického Qualcommu (QCOM), spolu se svým kolegou Gregem Fitzgeraldem. Od začátku bylo cílem Solany konkurovat Ethereu, a to vytvořením konkurenčního blockchainu, na kterém by se daly stavět decentralizované aplikace nebo jiné kryptoměnové projekty. Po dlouhou dobu byly největšími problémy Etherea vysoké transakční poplatky v síti, které se nazývají „Gas fee“ a model proof of work.

Solana proto vytvořila konkurenceschopný, škálovatelný systém s nižšími poplatky, s inovativní kombinací organického algoritmu „Proof of stake“ a „Proof of History“. Níže vám nastíníme, co Solana skutečně je, co vděčí za její dosavadní úspěch a jak do ní můžete investovat.

Cena kryptoměny Solana

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je sledování ceny tak důležité. V xStation poskytujeme kotace kryptoměny Solana v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní či noční dobu.

Krátká historie Solany

Solana byla vyvinuta jako soukromý projekt a nebýt programátorských zkušeností tvůrců, pravděpodobně by nikdy nevznikla.

Díky implementaci kódu Anatolyho Yakovenka v programovacím jazyce C byli vývojáři schopni migrovat celou jeho soukromou kódovou základnu do jiného programovacího jazyka s názvem „Rust“, k čemuž ho nabádal Yakovenkův přítel a programátor Greg Fitzgerald.

Fitzgerald se poté pustil do implementace Yakovenkovy „bílé knihy“ tím, že představil projekt investorům a poprvé prokázal jeho schopnosti provedením 10 000 ověřených transakcí za téměř 0,5 sekundy. Následně Stephen Akridge, další spolupracovník Yakovenka, ukázal, že propustnost lze ještě zvýšit přesunem ověřování podpisu blockchainu na GPU.

S těmito milníky založil tvůrce Solany se svými přáteli, kteří byli také programátoři, společnost s názvem Loom, která byla nakonec uzavřena, protože název byl podle jejich názoru příliš podobný Ethereu. Proto byl nakonec název změněn na Solana, která provozuje token SOL.

V červnu 2018 byla Solana škálována pro provoz na cloudových sítích a v červenci téhož roku Solana vydala autorizovanou veřejnou testovací síť, která trvale podporuje masivních 250 000 transakcí za sekundu. Do prosince 2021 síť Solana zpracovala více než 40 miliard transakcí s průměrnou velmi nízkou cenou 0,00025 USD na transakci.

V současnosti je Solana po cenové rally z roku 2021 v TOP desítce v žebříčku kapitalizace kryptoměn. Největšími soupeři projektu jsou Cardano (ADA) a Ethereum (ETH). Projekt také upoutal pozornost Bank of America, která sdělila, že Solana má ambici stát se gigantem ve světě kryptoměn jako společnost Visa ve světě fiat měn. Takže… podívejme se na to.

Solana jako „zabiják Etherea“

Solana tedy kombinuje bezpečnost, škálovatelnost a decentralizaci. Design zahrnuje sadu softwarových algoritmů, které, když se zkombinují za účelem implementace blockchainu, umožňují transakční propustnost škálovat úměrně možnostem sítě, díky čemuž je architektura Solana schopna zpracovat až 710 000 transakcí za sekundu ve standardní gigabitové síti až do až 28,4 milionů na 40 gigabitové síti.

Model PoS umožňuje těm, kteří schvalují transakce přidané do hlavní knihy blockchainu, ověřit počet SOL tokenů, které drží, zatímco model PoH jim umožňuje přidávat časové certifikáty pro tyto transakce a ověřovat je ještě rychleji.

Rychle rostoucí kryptoměna Solana a její rostoucí popularita jí umožňují srovnávat se s Ethereem, největším blockchainem pro decentralizované aplikace (dApps). Solana i Ethereum mají možnost využívat chytré kontrakty, které jsou nejdůležitější pro provoz moderních aplikací využívajících decentralizované finance a nedělitelný token a technologii NFT. Oba tyto blockchainy také nabízejí platformy, které umožňují interakce v alternativním virálním světě Metaverse. Pro Solanu je to projekt s názvem Portals, pro Ethereum je na tomto blockchainu postaveno několik velkých projektů včetně Decentraland, Sandbox, Axie Infinity a UFO Gaming.

Navzdory své popularitě je Ethereum blockchain, který zatím funguje na základě poněkud zastaralého modelu Proof of Work (PoW), kde si těžaři navzájem konkurují svou výpočetní silou řešením pokročilých „hádanek“ pro ověřování transakcí na blockchainu. Díky tomu je síť velmi energeticky náročná a kontroverzní, protože je škodlivá pro životní prostředí, a má tendenci se „ucpávat“, když objem transakcí neumožňuje systému držet krok. Díky tomuto modelu jsou navíc ceny transakcí v síti velmi vysoké, takže „poplatky za plyn“ na ETH dosáhly v roce 2021 vrcholu 70 USD za transakci.

Velká část pozornosti, kterou Solana přitahuje, se proto soustředí na její ekologické modely schvalování transakcí, rychlost zpracování a nízké transakční náklady. Solana zpracovává až 50 000 transakcí za sekundu za standardních podmínek za cenu částí centů.

Ethereum má prozatím výhodu prvního tahu oproti jiným projektům a může počítat s institucionální podporou díky své oblibě mezi vývojáři a uživateli sítí.

Je však třeba mít na paměti, že nové projekty rychle rostou a jakákoli technologická výhoda, kterou Solana má, by mohla být z dlouhodobého hlediska zásadní a mohla by přispět k odstranění Etherea z trhu, podobně jako se to stalo některým společnostem v dot-com bublině v na počátku roku 2000.

Solana na druhou stranu, i když konkuruje Ethereu, také umožňuje na určitých platformách stavět mosty mezi těmito blockchainy. Například platforma Power Ledger aktuálně funguje na tokenu Ethereum, ale provozní platforma je založena na blockchainu Solana. Pokud vznikne Ethereum 2.0, může se stát, že obě kryptoměny spojí své síly a vytvoří významný konkurenční problém.

Ekosystém a případy použití

Solana rychle transformuje DeFi, dApps a digitální infrastrukturu. Platforma Oracle a kryptoměna zodpovědná za „chytré kontrakty“ Chainlink uzavřely strategické partnerství se společností Solana, které umožní Solaně přístup k řešení Oracle pro vytváření aplikací DeFI.

Společnost MATH Global se sídlem v Singapuru již dříve oznámila investiční partnerství se společností Solana za účelem vývoje případů použití, aplikací a infrastruktury na bázi Solany pro její portfolio podnikání. MathWallet je společnost zabývající se kryptoměnovou peněženkou, která poskytuje úložiště tokenů pro různé řetězce, podporuje uzly pro řetězce POS a další související služby. Další kryptoměna založená na ceně v amerických dolarech Stablecoin USDC je také integrována se Solana díky její škálovatelnosti, hospodárnosti a rychlosti.

Solana má navíc celý ekosystém, který se skládá z několika stovek různých projektů fungujících na blockchainu Solana. Tyto projekty využívají moderní technologie a těší se rostoucí oblibě nových uživatelů.

Projekty Metaverse

Portály jsou online platforma metaverse postavená na systému Solana. Vývojáři vytvořili platformu, kde mohou uživatelé navštívit virtuální metropole, které napodobují Tokio a New York. Platforma nezačala prodejem virtuálních nemovitostí jako většina ostatních platforem metaverse, ale zaměřuje se na budování hráčských zážitků.

Portál v konečném důsledku samozřejmě umožní obchodování s virtuálními nemovitostmi a využívání technologie „smart contract“. Navíc pravděpodobně každý hráč bude moci mít ve hře svého vlastního avatara, tedy digitální ekvivalent. Největší krypto burza na světě Binance vybuduje svou vlastní kancelář v metaverzním světě zvaném Portál.

Staking

SOL je hlavní token Solany, který funguje podobným způsobem jako tokeny Ethereum ERC-20. Jeho hlavní využití je pro decentralizované finanční aplikace. SOL platí za transakce v ekosystému sítě Solana.

Mezi jeho další využití patří zabezpečení sítě a podpora sítě Solana pomocí nástrojů, jako je staking, který umožňuje hladký tok transakcí napříč blockchainem Solana. Za staking jsou validátoři odměněni částí transakčních poplatků. Dokonce i malí uživatelé s malými podíly SOL mohou posílat svou kryptoměnu do větších peněženek velkých validátorů, což zvyšuje šanci na přijetí více bloků na blockchainu. Malí investoři tak mohou vydělávat společně se svými většími kolegy.

Nabídka tokenů SOL, je stejně jako u Cardana nebo Bitcoinu omezená a v současnosti činí 488,6 milionů, z nichž více než 60 procent je již v oběhu.

„Play-to-earn“ model a NFT

V současné době zažívají hry založené na blockchainu skutečnou renesanci díky modelu play-to-earn, jehož prostřednictvím hráči rozvíjejí své postavy a vydělávají peníze ve virtuálním světě. Star Atlas je hra v ekosystému Solana, ve které hráči soutěží o území ve vesmíru a organizují v něm mise nebo bitvy. Díky inovativní ekonomice umožňuje hra rozvíjet svým hráčům virtuální kariéry a vyměňovat si nepřenosné tokeny NFT, které jim umožňují nakupovat nová vozidla, zdroje, zbraně a vybavení.

DEX a DAO

Decentralizovaná aplikace Mango má za cíl využít likviditu a užitečnost tradičního finančního světa pro použití v decentralizovaném financování zvaném DeFi. Mango je dále decentralizovaná autonomní organizace DAO), ve které o jeho úpravách rozhoduje komunita a využívá decentralizovanou burzu Serum DEX, kde je nabízeno obchodování s mnoha instrumenty s minimálními poplatky.

Mango také nabízí úročení vkladů a nabízí úvěry. Mechanismus protokolu společnosti Mango umožňuje v případě potřeby kdykoli vybrat vypůjčený kapitál, čímž se minimalizuje riziko půjček.

Blockchainové sociální platformy

Technologie blockchain přináší revoluci ve financích a zefektivňuje centralizované platformy sociálních médií. Media Network běžící na blockchainu Solana je dalším ukázkovým příkladem.

Jako peer-to-peer síť pro doručování obsahu mezi uživateli umožňuje Media Network uživatelům vytvářet a přistupovat k libovolnému obsahu s naprostou anonymitou bez postupů KYC. Projekt Media Network rozšiřuje rozsah aplikací pro aplikace v ekosystému Solana o moderní software a možnosti vývoje.

Chytré smlouvy a nejlevnější DeFi platforma

Primární funkcí projektu Serum DEX je decentralizovaná výměnná platforma a je to jedna z nejpoužívanějších aplikací na kryptoměně Solana. Serum DEX umožňuje obchodování z různých blockchainů, včetně stablecoinů, které napodobují ceny skutečných měn. Open-source projekt na blockchainu Solana se neustále vyvíjí a umožňuje vývojářům pracovat na vlastních finančních projektech.

Sérum DEX odráží téměř okamžitě transkace blockchainu Solana. Transakční cena je 0,00001 $, díky čemuž je Serum DEX nejlevnější decentralizovanou burzou mezi všemi platformami v decentralizovaném financování DeFi. Platforma zároveň využívá nejmodernější finanční technologie známé jako „chytré“ smlouvy, které plně automatizují obchodní procesy.

Výnosový protokol

Raydium nabízí platformu automatizovaného tvůrce trhu (AMM). Jako další populární aplikaci na Solaně a decentralizované burze. Raydium poskytuje různá zařízení pro členy Serum DEX spolu s dalšími funkcemi. Mezi které patří výnosové protokoly a pokročilé nástroje pro zkušené uživatele, kteří hledají profesionální finanční služby.

V Raydium mají uživatelé vlastnictví a přístup ke svým soukromým klíčům a platforma postrádá pády, k nimž dochází na centralizovaných platformách nebo cenzuře. Radium je zcela transparentní open source aplikace v systému Solana a nabízí okamžité obchodování s tokeny pomocí nejmodernějších obchodních nástrojů a průměrné poplatky za obchodování jsou méně než jeden cent!

One-stop-shop

Coin98 je decentralizovaná aplikace typu one-stop-shop, která uživatelům a vývojářům nabízí širokou škálu produktů DeFi včetně finančních služeb, jako jsou protokoly půjček a půjčky. Středobodem ekosystému Coin98 Finance je však agregátor likvidity a decentralizovaná burza.

Za nízké poplatky v síti poskytuje Coin98 vzdělávací materiály a analytické nástroje v rámci svého ekosystému. Coin98 je také informační centrum placené platformy, které představuje relevantní výzkum a novinky v odvětví vývoje blockchainu Solana.

Budoucí cenové spouštěče

Co způsobí další zvýšení cen projektu Solana? Tyto příklady by mohly zapříčinit zvýšení ceny:

Vývoj systému Solana

Hlavním cílem Solana je překlenout propast mezi digitálními měnami a fiat měnami. K tomu využívá SOL futuristické technologie, jako jsou:

distribuované systémy identity

distribuovaná výměna dat

protokoly „Proof of stake“ a „Proof of History“

distribuční postupy a „smart contracts“

Komplexní ekosystém dává prostor pro nové příležitosti v konkrétním tržním odvětví, která deklarují vysoký zájem o takovou technologii. Komunitu Solany navíc tvoří prominentní vývojáři, držitelé institucionálních tokenů, validátoři a další jednotliví členové podporující celý systém. Díky tomu rozvoj sítě pravděpodobně přiláká více lidí a institucí do komunity Solana.

Vývoj „smart contracts“

Dnes má mnoho kryptoměnových platforem technologii, která je staví nad Bitcoin nebo dokonce Ethereum. S popularizací „chytrých kontraktů“ a systému, který Solana má, se může cena kryptoměny výrazně zvýšit. To uživatelům umožní utrácet peníze a sdílet data na SOL. V tomto ekosystému chytré kontrakty zajišťují, že transakce jsou levné bez ohledu na částku, o kterou se jedná, čímž se eliminuje „lidská chyba“ nebo jakýkoli jiný rizikový faktor zachycení finančních prostředků, podvodu nebo jiné chyby.

Přitahování komunity a trend Metaverse

Mnoho systémů v kryptosféře těžilo z komunitních platforem a zapojení vlastníků tokenů. Účastníci trhu s kryptoměnami si pamatují vzestup cen dogecoinů způsobený trendem na Redditu, který vynesl „meme-coin“ do top 10 kryptoměn. Solana také rozvíjí svou komunitu, která by mohla v nadcházejících letech přispět k růstu. Portál Solana tím, že si získá oblibu a také systém, pravděpodobně zaujme investory i uživatele, a to i díky trendu přeměny skutečné reality na virtuální prostor s názvem Metaverse.

Trading – neboli obchodování Solana na xStation

Máte možnost obchodovat Solana CFD na naší platformě xStation.

Obchodování se Solanou je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu Solana můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Solana CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování s Solana oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na Solana cenu pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Solana CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny Solana dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Solana. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Solana (SOL) je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Solana – Obchodní hodiny

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Solany? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 22:00 SEČ do 04:00 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnou Solana je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.