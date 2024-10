Bitcoin a další kryptoměny

Doba čtení: 4 minut(y)

Dříve byl Bitcoin a ostatní měny hodnocen jen jako loterie, ale v poslední době se zdá, že se bude jednat o legitimní nástroj pro obchodování a investování. Tato vskutku “digitální revoluce” připomíná zlatou horečku z 19. století. S rostoucí hodnotou a kapitalizací, roste zájem lidí. Co jsou vlastně kryptoměny zač a jak se můžete na tomto technologickém boomu podílet bez speciálního IT vzdělání? Co byste měli vědět o těchno “mystických” instrumentech než začnete? Vše najdete v tomto článku.

Co je to Bitcoin?

Bitcoin je digitální forma měny, tvořena a držena elektronicky. Narozdíl od fyzického držení měn, jako jsou třeba eura nebo dolary, Bitcoiny nejsou vytisknuté. Místo toho je udržují počítače všech lidí použitím programu, který řeší matematický problém v databázi.

Dalším rozdílem mezi kryptoměnami a fyzickými penězi jsou banky. Cílem centrální banky je stabilizace měny. Takové věci ale u Bitcoinu nemáme, není žádná bitcoinová banka. Je to hlavně z důvodu, že sám Bitcoin už je takovou bankou. Nezávyslá kniha objednávek nám dává celkový přehled o všech transakcích a zárověň transparentně ukazuje, na jakém účtu je kolik Bitcoinů. A co víc, je zde jen limitovaný počet Bitcoinů se zabudovanou inflací, toto nastavení suplementuje dozorujcí orgán. Pojďme se podívat jak to celé funguje.

Za předpokladu, že centrální banky mohou tisknout víc a víc peněz, Bitcoin už zná svou konečnou hodnotu: koncem roku 2140 bude 21 000 000 Bitcoinů. Dá se tak říct, že jako v případě zlata, i u Bitcoinu je ho jenom omezené množství. A co víc, tato odměna získávaná těžaři měny, je předem daná a víme, jaký bude průběh jejího přidělování. Začínalo se na odměně 50 Bitcoinů a každých 210 000 bloků (4 roky) odměna klesna na polovinu (tzv. halving) a odměna za přidaný blok bude poloviční. Takže nejrpve bylo 50 BTC jako odměna, následuje 25 BTC atd., v současnosti (10.08.2017) je odměna 12.5 BTC. První průkopníci Bitcoinu tedy mohly vytěžit nejvíce měny za nižších nákladů. V současnosti je v oběhu už 16,500,000 Bitcoinů, to znamená, že jich musímě dotěžit už jenom nějakých 4 500 000 do roku 2140. Tempo jejich těžení se změnšuje a to je důležitý deflační faktor pro tuto měnu.

Technologie blockchain – srdce Bitcoinu a všech kryptoměn

Forma šifrování, na které funguje celý Bitcoin, tzv. “Blockchain”, je revoluční formou protokolu.

Představte si tuto technologii jako věž z kostek. Věž představuje současný stav všech účtů v dané kryptoměně a všech provedených transakcí a je viditelná pro všechny uživatele. Každý nově přidaný blok potom určuje, z kterého a na který účet se měna přesouvá a upravuje tím zůstatky na jednotlivých účtech.

Aby nový blok zapadnul do schématu, musí být zakódován a porovnán. Když se to stane, bude připojen jako výsledek nové transakce. Bitcoin bude v systému přesunut mezi uživateli.

Když se pokusíte změnit a nebo nahradit kostku ze spodku věže, celá struktura přestane fungovat a bude zničena. Je to z důvodu, že každý nový blok v sobě má zakódovanou informaci z bloku předchozího. Změna jedné kostky za jinou (záměna informace) způsobí, že nebude pasovat k předchozí kostce, a co víc, odpojí všechny následující kostky, které následovaly. Jinými slovy bude tato informace označena jako nepravdivá. To je důvod, proč je technologie blokchainu tak inovativní na poli zabezpečení.

Takže kdo vlastně kóduje další kostku do věže? A jak tento proces probíhá? Lidé, kteří chtějí přidávat kostky do systému, označujeme je jako “těžaře”, používají pokročilé systémy a programy k “těžbě” Bitcoinů. Když to přirovnáme k těžařskému průmyslu, můžeme to chápat, jako by opravdu těžili Bitcoiny. Dostanou svou odměnu ze systému za kódování dílčích transakcí. To je způsob, jak přidat nové Bitcoiny do oběhu. Je důležité zmínit, že jejich “bagrem” jsou drahé a komplikované počítače s obrovským výpočetním výkonem. Jak můžete vidět, Bitcoin je složitý nástroj a je to určitě nová kapitola v historii finančního trhu.

Co ovlivnuje hodnotu Bitcoinu?

Co se stane, když už nebude možné žádné další těžení? Proč by potom těžaři měli pokračovat v těžení a utrácet peníze za elektřinu a údržbu svých těžebních strojů? Už v současné době některé z transakcí mají odměnu pro těžaře za přidání do bloku, která bude v budoucnosti pro těžaře jedinou odměnou za ověřování transakce. Bude ale tento poplatek stačit k tomu, aby pokryl náklady spojené s těžbou a ještě nabídnul nějaký profit?

Nejprve se musíme podívat, co je spojeno s náklady těžařů a na čem vlastně záleží:

Cena energie a použitých zdrojů (cena elektřiny, obnovitelné zdroje elektřiny, atd.)

Vývoj nových počítačů a technologií (snížení současné spotřeby při udržení výkonu).

Růst poptávky po výpočetním výkonu.

S rostoucí popularitou se zvyšuje také poptávka po zařízení, které dokáže tyto Bitcoiny získávat. Samozřejmě roste i hodnota Bitcoinu. Jak už jsme si řekli, bude jen omezené množství Bitcoinu. Takže bychom mohli předpokládat že stabilní přírůstek bude mít vliv na hodnotu Bitcoinu a jeho cena by mohla stoupat. Jsou zde také jiné faktory, které stojí za to sledovat, jako například geopolitické důvody, měny mohou oslabovat a Bitcoin posilovat. Kryptoměny jsou revoluční změnou, takže je možné že i faktory ovlivňující jejich hodnotu se budou časem měnit.

Další kryptoměny

Jsou tu další kryptoměny, které začinají být stále populárnější a populárnější. Úspěch Bitcoinu vedl k vývoji dalších kryptoměn, které často označujeme jako “altcoin”. Často jsou postaveny na Bitcoinovém protokolu a jsou zajimavé v mnoha směrech. Pomáhá jim také to, že jsou levnější a lépe se těží. Případně jsou levnější na pořízení pro potenciální investory. Podívejme se na nejpoužívanější altcoiny:

Litecoin - jako většina altcoinů je založen na Bitcoin protokolu, ale je vytvořen tak, aby těžení bylo jednodušší a demokratičtější než BTC

- jako většina altcoinů je založen na Bitcoin protokolu, ale je vytvořen tak, aby těžení bylo jednodušší a demokratičtější než BTC Ethereum - známé také jako “Bitcoin 2.0” Je alternativou k Bitcoinu. Roste raketovým tempem, pokud se objeví nějaký problém na BTC a nebo když se blíží update systému; poslední změny učinily Ethereum rychlejší a snazší pro placení

- známé také jako “Bitcoin 2.0” Je alternativou k Bitcoinu. Roste raketovým tempem, pokud se objeví nějaký problém na BTC a nebo když se blíží update systému; poslední změny učinily Ethereum rychlejší a snazší pro placení Ripple – “open source peer-to-peer” kryptoměna, která nabízí to samé, co Bitcoin i některé vylepšení jako možnost okamžité platby

Zatím co Bitcoin je nejpopulárnější kryptoměnou, tak Etereum, Ripple a Litecoin stále rostou. Kryptoměny jsou stále ještě v počátcích a možná zaznamenají ještě spoustu změn.

