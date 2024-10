Doba čtení: 8 minut(y)

Bitcoin zůstává nejoblíbenější kryptoměnou na trhu. V tomto článku se dozvíte o různých metodách, jak získat tržní expozici vůči nejstarší a nejoblíbenější kryptoměně BTC.

Investice do Bitcoinu často zahrnují samotný pojem vlastnictví kryptoměn. Investice na tomto trhu však nekončí pouhým vlastnictvím kryptoměn. Existuje několik způsobů, jak do Bitcoinu a dalších kryptoměn investovat. V současné době plní Bitcoin především investiční a spekulativní funkci. K provádění finančních transakcí se používá v mnohem menší míře a pro samotné platby je využití Bitcoinu prakticky mizivé. Díky tomu, že se BTC využívá v podstatě výhradně k investičním a spekulativním účelům, vyznačuje se vysokou volatilitou ceny, která na tento trh přivádí stále nové skupiny obchodníků se spekulacemi.

Jak investovat do Bitcoinu?

Do Bitcoinu můžete investovat mnoha způsoby – nepřímo i přímo, například nákupem zlomku BTC na burze kryptoměn. Vzhledem k rostoucí popularitě kryptoměn a dynamickému růstu jejich ocenění však lze konstatovat, že v současné době by tento trh měl tvořit alespoň část dobře diverzifikovaného investičního portfolia. Vzhledem k pevně definované nabídce Bitcoinu i rostoucímu počtu aplikací ostatních kryptoměn lze totiž předpokládat, že tržní hodnota bude i nadále růst.

Investování do Bitcoinu na kryptoměnové burze

Využívání specializovaných kryptoměnových burz k nákupu Bitcoinů stále zůstává jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak se seznámit s těmito digitálními měnami. Kryptoměnové burzy se ve svém principu neliší od těch tradičních, jako je Pražská nebo Newyorská burza. Jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi nimi je skutečnost sedmidenního obchodního týdne, kterým se trh s kryptoměnami vyznačuje. Za předpokladu, že nedojde ke krachu samotné kryptoměnové burzy – investovat do Bitcoinu prostřednictvím ní je možné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Při investování do Bitcoinu prostřednictvím kryptoměnové burzy je třeba mít na paměti, že pouze některé z nich jsou řádně regulovány. Ani to však investory neochrání před možnými podvody a krádežemi finančních prostředků, protože řada populárních kryptoměnových burz se stala obětí hackerských útoků nebo zkrachovala. Nejznámějším případem byl bankrot japonské kryptoměnové burzy Mt. Gox, která byla v letech 2013-2014 zodpovědná za přibližně 70 % všech transakcí s Bitcoiny. Také v Polsku došlo ke krachu známé a vysoce ceněné kryptoměnové burzy, když v polovině roku 2019 společnost Bitmarket.pl oznámila své "problémy s likviditou". Takové případy jen potvrzují velký důraz na bezpečnost při obchodování s kryptoměnami. Proto je velmi zásadní, jakým způsobem své kryptoměny uchováváte – k tomu slouží speciální peněženky. Více se o tomto tématu dočtete v článku „Bitcoin - jak začít“.

Investování do Bitcoinu prostřednictvím CFD

Rozdílové smlouvy jsou derivátové nástroje, které umožňují získat expozici vůči danému aktivu, aniž by bylo třeba jej kupovat. V případě CFD nevlastníte daný investiční nástroj, pouze se spekuluje o jeho ceně. CFD jsou navíc produkty s pákovým efektem, což znamená, že i s relativně malým množstvím prostředků na účtu lze dosáhnout mnohem větší tržní expozice, což může vést ke stejně vysokému výnosu. Finanční páka je však často přirovnávána ke dvousečnému meči, a to z dobrého důvodu. V případě nesprávné analýzy a zaujetí opačné pozice, než je aktuální situace na trhu, se znásobí i možné ztráty. Více informací o CFD si můžete přečíst v tomto článku.

CFD jsou ideální volbou pro ty, kteří provádějí spekulace na cenu Bitcoinu a dalších kryptoměn, nebo pro ty, kteří chtějí investovat do Bitcoinu, aniž by si museli vytvářet kryptoměnové peněženky nebo se registrovat na specializované kryptoměnové burze. Jak snadné je investovat do Bitcoinu prostřednictvím CFD?

Kompletní nabídka kryptoměnových CFD u XTB je k dispozici zde nebo po přihlášení do xStation 5 a výběru záložky CRT v okně Sledování trhu.

Okno Market Watch na platformě xStation 5 poskytuje nejdůležitější informace o vybraném aktivu – nákupní cenu, prodejní cenu, spread nebo hloubku trhu.

Použití okna Market Watch je nejjednodušší metodou rychlého nákupu nebo krátkého prodeje CFD na Bitcoin. Nicméně pro správné určení úrovně vstupních a ochranných příkazů se vyplatí použít okno Chart. Neocenitelnou oporou při investování mohou být také pokročilé nástroje technické analýzy, které v xStation 5 rovněž najdete.

Investování do Bitcoinu prostřednictvím CFD se nijak neliší od investování do akcií, komodit nebo indexů. Je však třeba mít na paměti, že trh s kryptoměnami je specifický. Bitcoin, Ethereum nebo jiné kryptoměny se vyznačují vysokou volatilitou. To je důležité brát v potaz, pokud využíváte rozdílové smlouvy, protože vysoká volatilita a finanční páka přítomná v případě CFD může vést jak k působivým ziskům, tak k hlubokým ztrátám na účtu.

Nepřímé investice do Bitcoinu

Investice do Bitcoinu prostřednictvím CFD nebo specializované kryptoměnové burzy je jistě dostačující pro získání pozice na trhu s kryptoměnami. Stejného efektu však lze dosáhnout i nepřímo – investováním do společností, které jsou s digitálními měnami silně spjaty.

Investovat do akcií kryptoměnové burzy nebo společnosti, která je zodpovědná za vytvoření aplikace, kde je možné bezpečně ukládat Bitcoiny? To je možné díky široké nabídce XTB – mezi tisíci dostupnými společnostmi najdete takové, které jsou víceméně provázané s trhem kryptoměn. Na jaké společnosti bychom se měli podívat, pokud chceme získat nepřímé vystavení vůči Bitcoinu?

Coinbase – je jednou z nejznámějších kryptoměnových burz na světě. Akcie tohoto gigantu vstoupily do veřejného obchodování na burze Nasdaq v dubnu 2021. Na začátku srpna společnost vykázala tržby ve výši 2,03 miliardy amerických dolarů. Čistý zisk společnosti Coinbase zároveň přesáhl 1,6 miliardy amerických dolarů. Tyto výsledky mohou být ohromující a jsou dalším důkazem měnících se trendů. Akcie Coinbase najdete na platformě xStation 5 pod označením COIN.US.

Square – je společnost, která je zodpovědná za vytvoření aplikace Cash App, která umožňuje nákup, prodej, převod a bezpečné ukládání kryptoměn. Ve své zprávě za 2. čtvrtletí 2021 společnost Square oznámila, že její tržby se ztrojnásobily na 2,72 miliardy amerických dolarů. Čistý zisk společnosti se v tomto období zvýšil na 55 milionů dolarů z pouhých 17 milionů dolarů vykázaných v loňském roce. Společnost těžila nejen z výrazného nárůstu ocenění Bitcoinu v roce 2021, ale také díky pokračujícímu růstu počtu aktivních uživatelů. Akcie společnosti Square najdete na platformě xStation 5 pod označením SQ.US.

Marathon Digital Holdings – je společnost zabývající se těžbou nových Bitcoinů. V srpnu 2021 společnost Marathon oznámila nákup 30 000 nových speciálních strojů na těžbu kryptoměn za téměř 121 milionů dolarů. Tento nákup se jistě projeví ve výrazném zvýšení celkového výpočetního výkonu společnosti, což dává společnosti Marathon Digital Holdings šanci stát se jednou z největších těžařských společností Bitcoinů na světě. V polovině roku 2021 společnost těžila v průměru 654 BTC za čtvrtletí. Akcie společnosti Marathon Digital Holdings najdete na platformě xStation 5 pod tickerem MARA.US.

Riot Blockchain – stejně jako Marathon Digital Holdings se Riot Blockchain zabývá těžbou nových Bitcoinů. Společnost se chce stát největším těžařem BTC v Severní Americe. Jen v červenci 2021 Riot vytěžil 444 BTC, což je o 771 % více než v loňském roce. Stejně jako Marathon Digital Holdings i Riot Blockchain reinvestuje volné finanční prostředky do nových strojů na těžbu kryptoměn. Akcie Riot Blockchain najdete na platformě xStation 5 pod tickerem RIOT.US.

Cenový cyklus Bitcoinu

Při investování do Bitcoinu se lze často setkat s názory, že nejstarší z kryptoměn má tendenci udržovat určitý cyklus. Ve skutečnosti se tento cyklus objevuje v samotné podstatě Bitcoinu – mluvíme o půlení. Použijeme-li definici, kterou lze nalézt ve slovníku pojmů o Bitcoinu: Halving je okamžik snížení odměny pro těžaře Bitcoinu na polovinu. Halving probíhá automaticky po přidání dalších 210 000 bloků do bitcoinového blockchainu, což se děje zhruba každé čtyři roky.

Cyklus volatility Bitcoinu často připomíná silné zotavení, po kterém následuje hospodářský pokles. Cena velmi silně a prakticky nepřetržitě roste, dokud se neobjeví negativní informace nebo se neobjeví další kupci. Pak se držitelé Bitcoinu nebo jiné kryptoměny rozhodnou trh opustit a vzhledem k jeho omezené likviditě musí stále více snižovat prodejní ceny, což často vede k poklesům o desítky nebo i několik desítek procent. Po vlně výprodejů následuje vlna takzvané stagnace, která v případě trhu s kryptoměnami může trvat i několik desítek měsíců.

Výše můžete vidět týdenní graf Bitcoinu se svislými čarami, které označují poslední dvě půlení BTC. Pokud platí klíčový princip technické analýzy, tedy "historie se opakuje", lze předpokládat, že vrchol v grafu Bitcoinu byl vytvořen již v současném cyklu.

V předchozím cyklu, který začal již v roce 2016, byl vrchol vytvořen 17 měsíců po dělení. V současném cyklu byl vrchol ve výši přibližně 64 tisíc USD vytvořen pouhých 11 měsíců po posledním půlení a sedmnáctý měsíc cyklu začíná na začátku října 2021. Skutečnost, že se Bitcoinu nepodařilo vytvořit nový vrchol, může naznačovat možnost medvědího trhu nebo alespoň větší konsolidace.

Investice do Bitcoinu – výhody a nevýhody

Vzhledem k tomu, že ocenění Bitcoinu od posledního halvingu dynamicky roste, je těžké tento trh ignorovat. Stále více lidí se snaží zjistit, jak investovat do Bitcoinu, a my doufáme, že tento článek vám na tuto otázku odpověděl. Abychom však problematiku investování do Bitcoinu shrnuli, připravili jsme několik argumentů, které lze považovat za výhody a nevýhody na trhu s kryptoměnami.

Výhody investování do Bitcoinu

Diverzifikace rizika – trh kryptoměn je málo korelovaný s klasickými aktivy, jako jsou burzovní indexy, měny nebo komodity. Investování do Bitcoinu umožňuje diverzifikovat portfolio každého investora a tím snížit jeho celkovou míru rizika.

– trh kryptoměn je málo korelovaný s klasickými aktivy, jako jsou burzovní indexy, měny nebo komodity. Investování do Bitcoinu umožňuje diverzifikovat portfolio každého investora a tím snížit jeho celkovou míru rizika. Rostoucí popularita – těžko si lze představit člověka, který by o bitcoinu ještě neslyšel. Rostoucí popularita BTC a celého trhu kryptoměn se promítá do nárůstu kapitalizace celého trhu. Existuje jasná souvislost mezi růstem ocenění Bitcoinu a popularitou vyhledávání "Bitcoin" ve vyhledávači Google. Čím dražší Bitcoin je, tím více lidí ho chce koupit v naději na rychlý zisk.

– těžko si lze představit člověka, který by o bitcoinu ještě neslyšel. Rostoucí popularita BTC a celého trhu kryptoměn se promítá do nárůstu kapitalizace celého trhu. Existuje jasná souvislost mezi růstem ocenění Bitcoinu a popularitou vyhledávání "Bitcoin" ve vyhledávači Google. Čím dražší Bitcoin je, tím více lidí ho chce koupit v naději na rychlý zisk. Potenciálně vysoká míra návratnosti – jen v letošním roce vzrostla cena bitcoinu o něco více než 33 %. Stačí se však vrátit o několik let zpět, abychom viděli, že krátce po půlení v roce 2016 byla cena BTC nižší než 700 USD. Mnozí držitelé Bitcoinu očekávají, že tento působivý růstový trend bude pokračovat i v následujících letech.

Nevýhody investování do Bitcoinu