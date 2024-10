Bitcoin – jak začít nakupovat a investovat?

Doba čtení: 8 minut(y)

Bitcoin a další kryptoměny se pevně usadily v povědomí mnoha lidí a stále více z nich se zajímá o to, jak začít své dobrodružství s těmito aktivy. Bitcoin je často spojován s velmi složitým procesem "těžby" kryptoměn, ale celý proces, který vede k vlastnictví Bitcoinu nebo využití tohoto aktiva k dosažení zisku, může být mnohem jednodušší. V tomto článku se blíže podíváme na to, jak investovat do Bitcoinu a pokusíme se najít odpověď na otázku, zda se vyplatí do něj investovat. Nastíníme také výhody a nevýhody různých způsobů investování a představíme nejdůležitější pojmy související s touto kryptoměnou.

Bitcoin – jak s ním začít?

Ve skutečnosti existuje několik způsobů, jak začít své působení na trhu s kryptoměnami. Těžba Bitcoinů je samozřejmě první a zároveň ta nejzajímavější varianta. Vyžaduje však nejen trpělivost, ale také velké množství peněz na vybavení potřebné k provádění této operace. Druhým, mnohem populárnějším způsobem je nákup již "vytěžených" Bitcoinů, např. na burze, ve specializované kryptoměnové směnárně nebo od osoby ochotné je prodat. Všechny výše uvedené způsoby získání Bitcoinu mají své výhody a nevýhody, které si v následujících odstavcích stručně představíme.

Těžba Bitcoinů – co obnáší jeho těžba?

Těžba Bitcoinů je proces, při kterém se do oběhu dostávají nové Bitcoiny. Tento proces je klíčový pro udržování celého blockchainu (více informací o blockchainu najdete v části Bitcoin glosář na konci stránky) a vyžaduje obrovský výpočetní výkon. Cílem těžařů (lidí, kteří těží Bitcoin) je potvrzovat a přidávat další bloky do řetězce řešením složitých matematických operací. Na tomto úkolu může pracovat mnoho těžařů současně, ale odměnu v podobě Bitcoinu získá ten těžař, který jej dokončí jako první přidáním dalšího bloku do sítě. V minulosti činila odměna 50 BTC, ale spolu s rozvojem sítě a následným halvováním (viz slovníček bitcoinů) její hodnota klesla na 6,25 BTC (k září 2021).

Jak můžete vidět, odměna za těžbu nového bitcoinu (jehož zásoba je omezená a činí 21 milionů kusů) je navzdory uplynulému času stále velmi atraktivní. Ve skutečnosti je však těžba bitcoinů časově náročná a nákladná a vzhledem k obrovské konkurenci v tomto oboru – k ziskům dochází jen výjimečně. V počáteční fázi vývoje sítě Bitcoin bylo možné těžit na běžných osobních počítačích, v současné době je však nutné používat specializovaná zařízení určená výhradně pro tento úkol. Vlastnictví jediného "těžebního stroje na bitcoiny" navíc nezaručuje zisky, takže těžaři kombinují výpočetní výkon mnoha různých zařízení, a vytvářejí tak tzv. těžební pool.

Kryptoměnové burzy – rychlý způsob nákupu Bitcoinu

Spolu s rostoucí popularitou kryptoměn vznikly specializované služby – směnárny kryptoměn, které propojují jednotlivé strany transakcí. Na nejzákladnější úrovni se kryptoměnová burza od Pražské nebo Newyorské burzy cenných papírů příliš neliší – největším rozdílem jsou obchodovaná aktiva. Vzhledem ke specifické povaze trhu s kryptoměnami fungují kryptoměnové burzy sedm dní v týdnu a obchodování je možné nepřetržitě.

Aby bylo možné provést transakci na burze kryptoměn, je nutná předchozí registrace a ověření vaší totožnosti. Spolu s uživatelským profilem je vytvořena i online peněženka, do které můžete ukládat nakoupené kryptoměny. Vzhledem k poměrně malé regulaci kryptoměnových burz se však nedoporučuje uchovávat v nich své finanční prostředky. V minulosti totiž došlo k pozoruhodným kolapsům známých kryptoburz. Jedním z takových případů byl bankrot burzy Mt. Gox. V letech 2013-2014 byla tato kryptoburza zodpovědná za přibližně 70 % všech transakcí s Bitcoiny. Po hackerském útoku a krádeži zmizelo ze serverů společnosti 850 tisíc Bitcoinů, jejichž tržní hodnota v té době činila více než 450 milionů USD. Od té doby došlo k mnoha stejně závažným bankrotům a krádežím, a to jak na globálních, tak na lokálních kryptoměnových burzách.

Decentralizované burzy kryptoměn

Decentralizované kryptoměnové burzy nemají jeden centrální server, na kterém se vypořádávají všechny transakce, ale fungují na bázi peer-to-peer. Stručně řečeno to umožňuje obchodovat s digitálními měnami napřímo s druhou stranou transakce – bez toho, aby za její vypořádání zodpovídal subjekt. Mnozí majitelé kryptoměn se domnívají, že decentralizované kryptoburzy lépe odrážejí povahu celého trhu, který je ve skutečnosti založen na decentralizaci. Toto řešení má však i své nevýhody:

Problémy s likviditou – decentralizované kryptoměnové burzy jsou závislé na počtu a aktivitě svých uživatelů, což může způsobit problémy se získáním dostatečné likvidity u některých aktiv.

decentralizované kryptoměnové burzy jsou závislé na počtu a aktivitě svých uživatelů, což může způsobit problémy se získáním dostatečné likvidity u některých aktiv. Nevýhodné ceny – vzhledem k popularitě Bitcoinu je šance, že nenajdeme druhou stranu transakce, malá, ale nabídky na nákup nebo prodej kryptoměn mohou být nevyhovující.

vzhledem k popularitě Bitcoinu je šance, že nenajdeme druhou stranu transakce, malá, ale nabídky na nákup nebo prodej kryptoměn mohou být nevyhovující. Bezpečnost – absence centralizace znamená, že v případě podvodu nebo manipulace s cenou neexistují žádné orgány, které by mohly hájit práva uživatelů.

Bitcoin a bezpečnost

V případě obchodování s kryptoměnami by bezpečnost měla být pro každého investora nejvyšší prioritou. Kvůli absenci řádného dohledu a skromných regulací se nadšenci do Bitcoinu často stávají oběťmi podvodů nebo manipulací. Z předchozího odstavce víme, že držet své kryptoměny na kryptoměnové burze není nejlepší nápad, a proto se vyplatí vytvořit si vlastní soukromou peněženku nebo si pořídit hardwarovou peněženku ještě před prvním nákupem.

Existuje mnoho typů peněženek, ale mezi ty nejstandardnější patří online peněženky, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče. Mobilní peněženka nainstalovaná v telefonu nebo tabletu. Dalším typem peněženky je peněženka nainstalovaná na disku počítače a konečně hardwarová peněženka, tj. speciální zařízení, kde jsou bitcoiny nebo jiné kryptoměny uloženy. Tyto peněženky jsou vybaveny různými ochrannými prvky, ale lze snadno dojít k závěru, že nejbezpečnější jsou ty bez přístupu k síti. Bitcoin a další kryptoměny lze také držet na účtech kryptoměnových burz, i když jde o nejméně bezpečný způsob investování.

Zajímavé je, že je možné vytvořit si vlastní offline peněženku na obyčejném listu papíru. K tomu stačí vytisknout několik klíčů, které nám umožní přístup k finančním prostředkům. Tento proces by však měl být prováděn v kontrolovaném prostředí – na počítači odpojeném od internetu a bez jakýchkoliv virů.

Bitcoin nebo CFD na Bitcoin?

Spolu s rozvojem trhu s kryptoměnami se zabýváme také rozvojem trhu s deriváty kryptoměn. Velké americké finanční instituce, jako jsou CME a CBOE, začaly zavádět kontrakty na Bitcoiny v důsledku jejich rostoucí popularity. Vstup velkých institucí na trh s deriváty znamenal, že větší investoři mohli investovat do kryptoměn při vzestupech i pádech. Investování do Bitcoinu a kryptoměnových kontraktů je spojeno se stejným rizikem volatility, které je přítomno na běžných kryptoměnových burzách. Finanční páka často představuje další riziko, ale také příležitost. Vzhledem k vysoké volatilitě trhu je finanční páka v případě kryptoměn často omezená ve srovnání s pákou dostupnou u aktiv, jako jsou měny, komodity, indexy nebo akcie.

Nicméně deriváty Bitcoinu jsou stále populárnější, a to jak mezi kryptoměnovými nadšenci, tak mezi běžnými obchodníky, kteří hledají nové investiční příležitosti. Z tohoto důvodu nejlepší investiční platformy zařadily do své nabídky CFD na Bitcoin. Díky nim můžete získat přístup na trh s kryptoměnami, aniž byste si museli instalovat nebo pořizovat peněženky a na každém kroku se starat o bezpečnost vlastních prostředků. Nákup nebo prodej Bitcoinu prostřednictvím CFD se neliší od nákupu nebo prodeje CFD na jakékoli jiné aktivum, takže tuto formu investice do Bitcoinu často volí investoři, kteří jsou aktivní na trhu akcií, měn nebo komodit.

V XTB můžete obchodovat nejen s Bitcoiny, ale také s nejoblíbenějšími altcoiny.

CFD na Bitcoin – příklad dlouhé pozice

Díky široké škále indikátorů a nástrojů technické analýzy se investování do Bitcoinu na platformě xStation 5 neliší od investování do jiných tříd aktiv. Jak můžete vidět na grafu níže, úroveň 44 tisíc USD zastavila dynamický pokles Bitcoinu. Podporu rychle potvrdily klouzavé průměry a průsečík SMA 9 (tmavě modrý) a SMA 21 (červený) bylo možné využít k zaujmutí dlouhé pozice:

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

CFD na Bitcoin – příklad krátké pozice

Ačkoli je v posledních letech u Bitcoinu stále patrný vzestupný trend, graf kryptoměn je protnut hlubokými úpravami. Období medvědího trhu jsou vzácná; poklesy ocenění Bitcoinu však mohou být velmi dynamické. K poslednímu vážnému snížení ceny Bitcoinu došlo v první polovině roku 2021, kdy BTC během pouhého měsíce ztratil více než 50 % své hodnoty. Jak můžete vidět na grafu níže, cena Bitcoinu za období šesti měsíců od popsaného snížení ceny stále nepřekročila úroveň posledního historického maxima.

Analýza následných vrcholů a koryta spolu s pozorováním průměrů by mohla pomoci zaujmout krátké pozice na bitcoinu v květnu 2021. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak je vidět z výše uvedených příkladů, investováním do Bitcoinu prostřednictvím CFD můžeme těžit z růstu i poklesu ceny této kryptoměny. Možnost obchodovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a vysoká volatilita znamenají, že si Bitcoin rychle získal oblibu u spekulantů a denních obchodníků po celém světě.

Vyplatí se investovat do Bitcoinu?

V posledních letech se kryptoměny staly velmi populárními a přestaly být doménou pouze drobných investorů. Zavedení derivátů na Bitcoin umožnilo účast na tomto trhu i takovým respektovaným institucím, jako jsou J. P. Morgan a Goldman Sachs. V současné době má díky CFD na Bitcoin každý majitel makléřského účtu možnost získat expozici na tomto trhu, aniž by si musel vytvářet peněženku nebo se zabývat časově a kapitálově náročnou těžbou. Je však třeba mít na paměti, že stejně jako u jiných aktiv má i obchodování s Bitcoinem své výhody a nevýhody.

Výhodou trhu s kryptoměnami je volný přístup na trh 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Umožňuje aktivní obchodování v době, kdy si to v pracovní dny nemůžeme dovolit. Navíc umožňuje otevírat nebo uzavírat pozice za nejlepší cenu – i během víkendu, aniž byste museli čekat na pondělní otevření. Navíc vysoká volatilita Bitcoinu a většiny kryptoměn činí z tohoto trhu ideální volbu pro zkušené spekulanty, kteří hledají nové investiční příležitosti.

Nicméně volatilita Bitcoinu je také jednou z jeho hlavních nevýhod. Je těžké určit, zda má trh s kryptoměnami nějaké opodstatnění, proto většina investorů do Bitcoinu používá pouze technickou analýzu. Výsledkem je, že denní volatilita na grafu Bitcoinu může být několikanásobně nebo i více než desetinásobně vyšší než na měnovém nebo komoditním trhu. V kombinaci s finanční pákou přítomnou u kontraktů na vyrovnání rozdílu CFD, může náhlý pohyb opačným směrem, než je naše pozice, vést k vážným ztrátám. Nicméně při dodržování vhodné strategie řízení kapitálu a při správné analýze situace na grafu může být investování do Bitcoinu pomocí CFD velmi ziskové.

Bitcoin – slovník pojmů

Těžba – postup těžby Bitcoinu řešením složitých matematických výpočtů, které slouží ke schvalování dalších informací (transakcí) v blockchainu. Výpočetní výkon potřebný k efektivní těžbě bitcoinů je obrovský a podle některých odhadů činí roční spotřeba elektřiny potřebné k napájení specializovaných těžebních zařízení asi 90 terawatthodin. To je více než roční spotřeba energie ve Švýcarsku!

Blockchain – řetězec bloků. Jedná se o specifickou formu databáze, která se skládá z jednotlivých informačních bloků. Každý z nich má určitou kapacitu. Po překročení této ka pacity se do řetězce přidá další blok. V případě Bitcoinu je blockchain decentralizovaný, což znamená, že nad ním nemá kontrolu žádný jednotlivec ani konkrétní skupina lidí. Decentralizované blockchainy nelze měnit, což znamená, že data v nich obsažená jsou nevratná a viditelná pro každého uživatele sítě.

Halving – okamžik snížení odměny pro těžaře Bitcoinů na polovinu. Halving probíhá automaticky po přidání dalších 210 000 bloků do bitcoinového blockchainu, což se děje zhruba každé čtyři roky.

Peněženka – virtuální nebo fyzické médium pro ukládání kryptografických klíčů používaných k provádění transakcí v kryptoměnách.

Altcoin – neboli alternativní mince, což znamená jakoukoli kryptoměnu alternativní k Bitcoinu. Mezi populární altcoiny patří například Litecoin, Ethereum nebo Ripple.