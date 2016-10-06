Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
- Dividendový výnos představuje poměr mezi roční dividendou a aktuální tržní cenou akcie.
- Je vyjádřen v %.
Co je dividendový výnos?
Dividendový výnos (Dividend Yield) představuje míru Vaší investiční produktivity a všeobecně udává, kolik peněz vyděláte ve vztahu k částce, kterou jste investovali do akcií.
Znamená to, že byste měli investovat do akcií těch společností, které poskytují nejvyšší dividendový výnos? Ne vždy, protože zisky, kterých dosáhnete investováním do akcií, nejsou založeny jen na dividendách, ale také na růstu hodnoty společnosti na trhu. Mimo to společnosti, které vyplácejí nejvyšší dividendy, neinvestují tyto zisky do dalšího růstu a rozvoje.
Dividendový výnos a nástroj Market Screener
V XTB rozumíme tomu, že realizovat investiční rozhodnutí není vždy jednoduché, a proto jsme vytvořili nástroj Market Sreener, který Vám pomůže vyhodnotit faktory, jako dividendový výnos, procentuální růst a další.
Analýza výše je založená na společnostech s nejvyšším dividendovým výnosem. Jak můžete vidět, společnost Waddell & Reed Financial Inc má nejvyšší dividendový výnos 10.01%. Avšak na druhé straně, když porovnáme dividendový výnos s procentuální změnou za 3 měsíce, vidíme, že společnost ztratila téměř 13% na hodnotě. To znamená, že investováním do akcií této společnosti byste na jedné straně získali nejvyšší dividendy, ale na druhé straně byste neprofitovali ze změn tržní ceny akcií společnosti.
Pokud se podíváme na další příklad, konkrétně na americkou společnost SEAGATE TECHNOLOGY, vidíme, že dividendový výnos je 7.39% a společnost zároveň zaznamenala za poslední 3 měsíce růst o více než 43%, čímž se stává potenciálně atraktivní pro investování.
Jak vidíte, Market Screener Vám může pomoci porovnat různé trhy a vybrat ty, které poskytují nejvyšší potenciál pro dosažení zisku.
