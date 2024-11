ETF na umělou inteligenci – chytré investování do AI

Doba čtení: 10 minut(y)

Umělá inteligence nevyhnutelně změní náš svět a ovlivní stávající obchodní modely. Jak tedy tento trend využít? Projděte si článek a zjistěte, jak diverzifikovat investice do umělé inteligence pomocí ETF.

Souhlasíte s tím, že technologie v následujících desetiletích změní svět? Pokud ano, lze uvažovat o investicích do technologického sektoru. Poté, co do světa podnikání vstoupila generativní inteligence, se finanční trhy pokusily tuto historickou změnu ocenit. Je dostatečně silná na to, aby zcela změnila ocenění některých společností a narušila obchodní modely. Je opravdu těžké vybrat si vítěze, aniž bychom riskovali investice do poražených, protože technologie se neustále mění. Výběr akcií souvisejících s umělou inteligencí může být pro některé investory příliš riskantní a přinášet další rizika. Profesionální a individuální investoři často využívají burzovně obchodované fondy.

Proč? Tyto nástroje umožňují vyváženou expozici vůči všem technologiím, včetně odvětví umělé inteligence. Tím se omezuje možnost investovat pouze do budoucích vítězů, ale také se omezuje riziko investování do nesprávných společností, s čímž jsou spojena neodmyslitelná rizika. Orientace v rostoucím trendu umělé inteligence, to je náš cílený průvodce ETF, který nabízí přímou i nepřímou expozici vůči AI. Ukážeme výhody a nevýhody a pokusíme se identifikovat klíčové strategie pro AI se zaměřením na Nasdaq100.

Klíčové poznatky

Investoři, kteří chtějí z trendu AI těžit, mají tři základní možnosti: nákup akcií, investice do ETF nebo kombinace obou strategií.

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je převratná technologie s neznámými výsledky v budoucnu, může být obtížné předvídat dlouhodobé vítěze, aniž by hrozilo riziko investování do možných poražených společností na trhu.

Fondy ETF, jako je Nasdaq100, nabízejí investorům diverzifikovanou expozici vůči trhu s umělou inteligencí, zahrnující společnosti od amerických výrobců hardwaru až po inovativní technologické firmy v oblasti umělé inteligence.

Místo sázky na jednu nebo několik málo společností nabízí ETF investování do desítek nebo stovek z nich současně. Poskytuje expozici vůči výkonnosti všech sektorů, nikoliv jednotlivých akcií.

Klíčem k řízení rizika a zajištění může být přijetí různých strategií pro začlenění těchto ETF do vyváženého investičního portfolia.

Od založení GPT na podzim 2022 do dubna 2024 prudce vzrostly akcie související s umělou inteligencí, jako je Nvidia (největší výrobce čipů a poskytovatel technologií pro umělou inteligenci) a Super Micro Computers (výrobce serverových skříní pro datová centra). Volatilita těchto akcií je však vysoká a riziko koncentrace nemusí být pro některé investory usilující o diverzifikaci přijatelné. Rovněž minulá výkonnost nikdy nezaručuje budoucí výsledky. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Pochopení ETF s umělou inteligencí

ETF na umělou inteligenci fungují podobně jako jednotlivé akcie a jsou to investiční fondy, které se zaměřují na společnosti zabývající se vývojem umělé inteligence. Nabízejí však další výhodu v podobě diverzifikace. Společnosti jsou pro zařazení do AI ETF vybírány na základě jejich zapojení do aktivit souvisejících s AI. Od výrobců čipů pro AI, kteří vyrábějí potřebný hardware, až po startupy vyvíjející špičkové nástroje a technologie pro AI. Investice do ETF AI se podobá nákupu části celého trhu s umělou inteligencí a poskytuje expozici vůči široké škále akcií, která zahrnuje jak zavedené, tak nově vznikající hráče.

Druhy ETF s umělou inteligencí

ETF s umělou inteligencí lze obecně rozdělit do dvou základních typů:

Technologické ETF : Tyto fondy se zaměřují na investice do společností v technologickém sektoru. Včetně těch, které se přímo zabývají technologiemi umělé inteligence a polovodičovým průmyslem.

: Tyto fondy se zaměřují na investice do společností v technologickém sektoru. Včetně těch, které se přímo zabývají technologiemi umělé inteligence a polovodičovým průmyslem. Tematické ETF: Tyto fondy se zaměřují na konkrétní témata, která nějakým způsobem souvisejí s umělou inteligencí, jako je robotika nebo autonomní vozidla.

Tematické ETF se naopak zaměřují na konkrétní odvětví, trendy nebo témata. Jejich cílem je využít růstu trhu s umělou inteligencí v rámci akciového trhu. Jak jsme však zmínili, je stále těžké předvídat vítěze a je také těžké předpovědět, které odvětví bude v dlouhodobém horizontu růst „díky revoluci v oblasti AI“. Technologické ETF mohou být mnohem konzervativnější volbou.

Hodnocení ETF s umělou inteligencí

Při hodnocení ETF s umělou inteligencí je třeba vzít v úvahu faktory, jako je poměr nákladů, minulá výkonnost a diverzifikace. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:

Poměry nákladů : představují poplatky účtované poskytovatelem ETF a mohou přímo ovlivnit dlouhodobé výnosy ETF s umělou inteligencí. Obecně platí, že „čím levnější, tím lepší“.

: představují poplatky účtované poskytovatelem ETF a mohou přímo ovlivnit dlouhodobé výnosy ETF s umělou inteligencí. Obecně platí, že „čím levnější, tím lepší“. Minulá výkonnost : zohlednění historické výkonnosti je klíčové, protože poskytuje přehled o schopnosti ETF sledovat svůj podkladový index nebo investiční strategii v čase. Nezapomeňte, že ani vynikající výkonnost nezaručuje úspěšné výnosy.

: zohlednění historické výkonnosti je klíčové, protože poskytuje přehled o schopnosti ETF sledovat svůj podkladový index nebo investiční strategii v čase. Nezapomeňte, že ani vynikající výkonnost nezaručuje úspěšné výnosy. Diverzifikace: vyhodnocení diverzifikace ETF s umělou inteligencí může pomoci určit jeho rizikový profil a potenciál dlouhodobého růstu. Vždy se snažte analyzovat, jak je ETF „koncentrovaný“, a čím je koncentrovanější, tím vyšší riziko spojené s některými „sektorovými výkyvy“ přináší.

Umění diverzifikace

Diverzifikace naopak může pomoci zmírnit riziko tím, že rozprostře investice do různých podskupin AI, tříd aktiv, sektorů a zeměpisných oblastí, a tím sníží rizika spojená s jednotlivými investicemi. Dalším významným aspektem, kterému je třeba porozumět, je podkladový index, který určuje výkonnost a investiční strategii ETF.

Nezapomeňte, že diverzifikace se nemusí omezovat pouze na jedno ETF, protože investiční manažeři světové úrovně, jako je Ray Dalio, doporučují, aby každý investor zvážil nákup nekorelovaných aktiv, což může snížit celkové riziko portfolia. Investoři mohou zvážit expozici vůči ETF s umělou inteligencí nejen jako základní prvek portfolia, ale také jako součást širší strategie, ale měli by vědět, že nedokonalá diverzifikace nemusí přinést lepší výsledky a obecně diverzifikace obvykle znamená nižší investiční výnosy.

Seznam ETF s umělou inteligencí

ETF, které se zabývají tématem umělé inteligence, jsou:

iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iShares Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTrackers Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Tyto ETF nabízejí diverzifikovanou expozici vůči řadě veřejně obchodovaných společností zabývajících se akciemi umělé inteligence a souvisejícími technologiemi, které se týkají například těchto odvětví:

Technologický software a datová centra

Cloud a informační technologie

Polovodiče a zařízení

Digitální reklama a média

Robotika a automatizace

Autonomní automobily

Všechna výše uvedená odvětví nějakým způsobem souvisejí s umělou inteligencí. Další vývoj AI může změnit každé z těchto odvětví. Některé z největších technologických společností, jako jsou Nvidia, Alphabet nebo Microsoft, jsou přítomny téměř ve všech zmíněných ETF. Nejlepším zdrojem informací o kterémkoli ze zmíněných ETF jsou oficiální stránky, které se ke každému z nich vztahují. Nezapomeňte, že klíčovou roli mohou hrát „váhy“ společností v portfoliu každého ETF. Nejoblíbenějším z nich je iShares Nasdaq100, který investorům poskytuje expozici vůči akciím 100 společností z technologicky náročných a světově největších odvětví USA.

Výhody a nevýhody

Stejně jako každá jiná investice i ETF s umělou inteligencí s sebou nesou určitá rizika. Mezi hlavní rizika patří volatilita trhu a změny v regulaci, které by mohly ovlivnit odvětví AI a následně i výkonnost ETF s umělou inteligencí. ETF na bázi AI však mají možnost upravit alokaci svých aktiv tak, aby upřednostňovaly investice, u nichž se předpokládá dobrá výkonnost v obdobích volatility trhu.

Potenciální výhody investic do ETF s umělou inteligencí jsou však značné, včetně diverzifikace, přizpůsobivosti novým tržním datům a možnosti využít růstu odvětví umělé inteligence. ETF na umělou inteligenci nabízejí expozici vůči široké škále společností zabývajících se umělou inteligencí, což investorům poskytuje možnost těžit z potenciálního růstu tohoto odvětví.

Rozeberme si výhody a nevýhody investování do ETF s umělou inteligencí pro investory, kteří uznávají, že diverzifikace obvykle snižuje investiční výnosy, ale také omezuje rizika spojená s nediverzifikovanými investicemi.

Výhody

Diverzifikace – větší počet akcií uvnitř ETF omezuje riziko spojené s investicí do jedné nebo malé skupiny akcií.

– větší počet akcií uvnitř ETF omezuje riziko spojené s investicí do jedné nebo malé skupiny akcií. Expozice v širokém technologickém sektoru – nové technologie jsou dobře známé z velmi dobré výkonnosti akcií v posledních desetiletích. Trend umělé inteligence se zdá být potvrzením a znamením, že v příštích desetiletích tomu nemusí být jinak (ale vždy existuje riziko, že tomu tak bude).

– nové technologie jsou dobře známé z velmi dobré výkonnosti akcií v posledních desetiletích. Trend umělé inteligence se zdá být potvrzením a znamením, že v příštích desetiletích tomu nemusí být jinak (ale vždy existuje riziko, že tomu tak bude). Časově efektivní strategie – investoři do ETF by si stejně jako každý jiný investor měli udělat určitý průzkum, ale jedná se o produkty připravené k investování (ale vůbec ne bezrizikové) a analyzovat výkonnost každé společnosti ze stovky či více v holdingu nemá smysl.

– investoři do ETF by si stejně jako každý jiný investor měli udělat určitý průzkum, ale jedná se o produkty připravené k investování (ale vůbec ne bezrizikové) a analyzovat výkonnost každé společnosti ze stovky či více v holdingu nemá smysl. Nákladová efektivita a rozsah investičních návrhů – ve srovnání s podílovými fondy mohou ETF obvykle představovat mnohem levnější způsob, jak dosáhnout expozice na akciovém trhu. Jak jsme zmínili výše, umělá inteligence zasáhne mnoho tržních sektorů a současná nabídka ETF je poměrně široká.

– ve srovnání s podílovými fondy mohou ETF obvykle představovat mnohem levnější způsob, jak dosáhnout expozice na akciovém trhu. Jak jsme zmínili výše, umělá inteligence zasáhne mnoho tržních sektorů a současná nabídka ETF je poměrně široká. Strategický produkt – Investování je sice jednoduché, ale není snadné. Přinejmenším ETF je poměrně snadné pochopit. Jedná se o investiční produkty, určené pro profesionální i amatérské investory a široce využívané mezi pasivními investičními strategiemi.

Nevýhody

Riziko nedostatečné výkonnosti – skupina ETF s umělou inteligencí může dosáhnout horší výkonnosti než akciový trh. Budoucí výsledky jsou vždy nejisté a „nejvíce přeplněné“ obchody mohou vést k „prasknutí bubliny“.

– skupina ETF s umělou inteligencí může dosáhnout horší výkonnosti než akciový trh. Budoucí výsledky jsou vždy nejisté a „nejvíce přeplněné“ obchody mohou vést k „prasknutí bubliny“. Špatná alokace – zvolené ETF může být konzistentní se slabými společnostmi nebo nadhodnocenými akciemi kvalitních firem. Nakonec to může skončit scénářem podobným „bublině Nifty-50“ ze 70. let, kdy byly akcie společností jako Polaroid, Kodak nebo General Electric výrazně nadhodnocené.

– zvolené ETF může být konzistentní se slabými společnostmi nebo nadhodnocenými akciemi kvalitních firem. Nakonec to může skončit scénářem podobným „bublině Nifty-50“ ze 70. let, kdy byly akcie společností jako Polaroid, Kodak nebo General Electric výrazně nadhodnocené. Diversifikační past – přílišná diverzifikace portfolia může skončit slabými výsledky, protože negativně korelované investice omezí výnosy každé investice. Například nákup technologických akcií může být v době geopolitického napětí zajištěn investicí do ropných společností. Tento druh diverzifikace však může skončit podprůměrnými výnosy, pokud bude výprodej akcií technologických společností větší než výnosy z výkonnosti ropných společností.

– přílišná diverzifikace portfolia může skončit slabými výsledky, protože negativně korelované investice omezí výnosy každé investice. Například nákup technologických akcií může být v době geopolitického napětí zajištěn investicí do ropných společností. Tento druh diverzifikace však může skončit podprůměrnými výnosy, pokud bude výprodej akcií technologických společností větší než výnosy z výkonnosti ropných společností. Omezený potenciál růstu – pokud držíte 100 akcií, můžete si být jisti, že vaše investiční výnosy nebudou tak dobré jako u investora, který vlastní akcie „vítězů“ z Wall Street. Je však opravdu těžké předpovědět, které akcie budou mít lepší výkonnost než trh. Investoři do ETF se smiřují s tím, že jejich výnosy budou jen průměrné (což neznamená „neuspokojivé“).

– pokud držíte 100 akcií, můžete si být jisti, že vaše investiční výnosy nebudou tak dobré jako u investora, který vlastní akcie „vítězů“ z Wall Street. Je však opravdu těžké předpovědět, které akcie budou mít lepší výkonnost než trh. Investoři do ETF se smiřují s tím, že jejich výnosy budou jen průměrné (což neznamená „neuspokojivé“). Dražší než akcie – držení ETF znamená, že investoři „platí“ poplatek vydavateli ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX atd.). Obvykle se TER (total expense ratio) pohybuje od 0,01 % do dokonce 1 % ročně, ale ve srovnání s tím je držení akcií téměř zdarma.

Investiční portfolio ETF s umělou inteligencí

Při zařazování ETF s umělou inteligencí do svého investičního portfolia mohou investoři zvážit několik strategií. Patří mezi ně:

Využití umělé inteligence k definování komplexní investiční strategie.

Diverzifikace pomocí ETF zaměřených na AI.

Zkoumání tematických ETF pro koncentrovanější přístup k čistě AI firmám.

Udržování různorodého mixu ETF napříč různými sektory a třídami aktiv.

Při zařazování ETF s umělou inteligencí do investičního portfolia je důležitým faktorem tolerance rizika. Pro investory s vyšší tolerancí k riziku mohou být ETF s umělou inteligencí obzvláště atraktivní díky potenciálu vyšších výnosů a vhodné expozici vůči riziku. Pro dosažení diverzifikace portfolia napříč různými třídami aktiv, sektory a regiony je nezbytné udržovat vyvážené portfolio, které zahrnuje ETF s umělou inteligencí spolu s dalšími typy investic.

ETF s umělou inteligencí vs. akcie

Častou otázkou investorů, kteří se zajímají o oblast umělé inteligence, je, zda se rozhodnout pro ETF s umělou inteligencí nebo pro jednotlivé akcie s umělou inteligencí. ETF AI nabízejí investorům možnost získat expozici vůči různým akciím AI, a tím umožňují diverzifikaci. Společnosti, které jsou oblíbené v rámci ETF AI (také Nasaq 100 ETF), obvykle souvisejí s hardwarem, jako jsou polovodiče (Nvidia, AMD, Qualcomm, Intel, Broadcom atd.) a datová centra (Arista Networks), ale také se softwarem, jako je cloud computing (Microsoft, Alphabet, Amazon) a kybernetická bezpečnost (Palo Alto Networks, CrowdStrike).

Na rozdíl od ETF, které investují do různých společností (s různou váhou v každém ETF), jde při investování do jednotlivých akcií AI o nákup akcií konkrétních společností zabývajících se vývojem AI (hardwaru nebo softwaru). Tato možnost je obvykle rizikovější (ale může být výnosnější, pokud investovaná společnost uspěje).

Investoři, kteří dávají přednost stylu ETF, jsou obvykle defenzivnější a někdy méně profesionální, protože výběr akcií vyžaduje odpovídající výzkum, hluboké povědomí o riziku a znalosti investování.

Investování do ETF s umělou inteligencí nabízí

Expozice v rozmanitém výběru špičkových společností s umělou inteligencí, díky čemuž není nutné zkoumat a vybírat jednotlivé akcie.

Využití strategií řízení rizik, jako je optimalizace portfolia a diverzifikace, ke zmírnění rizika.

Specializovaný a zároveň diverzifikovaný přístup k investicím v technologickém sektoru díky nabídce přístupu k různým společnostem zabývajícím se umělou inteligencí, což napomáhá rozložení investičního rizika mezi více subjektů.

Nezapomeňte, že investice do umělé inteligence může být riziková, protože technologické akcie jsou obvykle volatilnější a procyklické. Technologičtí investoři by měli vzhlížet zejména ke geopolitickému napětí, clům a šancím na recesi ekonomiky, aby mohli reagovat. Někteří investoři dávají přednost pasivnější strategii a investují pouze dlouhodobě na roky a desetiletí. Tito investoři obvykle investují do více diverzifikovaných ETF než do jednotlivých akcií.

Jak vidíme, od podzimu 2022 do dubna 2024 některé z největších akcií souvisejících s umělou inteligencí (datová centra, polovodiče, software, digitální reklama) překonaly výnosy Nasdaq 100, ale Oracle a Intel nedosáhly výkonnosti technologicky silného amerického benchmarku. Nezapomeňte, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Budoucnost umělé inteligence a její dopad na investování

Při pohledu do budoucnosti se očekává, že umělá inteligence bude mít na investiční strategie významný vliv. Díky schopnosti pohánět ekonomickou expanzi, zvyšovat technologické kapacity a revolučně měnit investiční procesy představuje AI pro investory řadu příležitostí. Je však třeba zvážit i potenciální rizika spojená s investováním do AI. Mezi ně patří např:

Neúmyslné udržování nebo posilování společenských předsudků.

Nedostatečná transparentnost a vysvětlitelnost.

Ztráta pracovních míst v důsledku automatizace umělé inteligence.

Sociální manipulace prostřednictvím algoritmů AI.

Budoucí rozvoj umělé inteligence by mohl mít vliv na výkonnost ETF s umělou inteligencí tím, že jim poskytne schopnost:

Využívání pokročilých technik řízení rizik, jako je optimalizace portfolia a diverzifikace, ke zmírnění rizika.

Zlepšit rozhodovací procesy a zdokonalit investiční strategie.

Rychle a přesně analyzovat velké množství dat s cílem identifikovat trendy a vzorce.

Automatizovat obchodování a omezit lidské chyby.

Kromě toho byla mezi ETF s umělou inteligencí zaznamenána značná variabilita výkonnosti, přičemž přední tematické strategie dosahovaly působivých výnosů.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že ETF na umělou inteligenci představují zajímavou investiční příležitost pro ty, kteří chtějí využít růstu a potenciálu odvětví umělé inteligence. Pochopením různých typů ETF AI si investoři budou moci vybrat nejlepší nástroje pro realizaci investiční strategie. Vyhodnocením klíčových faktorů, které je třeba při investování zvážit, je pochopení rizik a potenciálních výnosů.

Investoři by se měli zabývat náklady na investování a vybrat správná aktiva pro dosažení dlouhodobých investičních cílů. Očekává se, že celkový dopad umělé inteligence na investování poroste, ale investoři by také měli vědět, že pokud jsou ocenění velmi vysoká, trendy umělé inteligence nemusí stačit k tomu, aby je ještě zvýšily. Hlavním rizikem pro jakýkoli ETF s umělou inteligencí je možné zpomalení ekonomiky. Investoři by měli dobře vědět, jak důležité je porozumět ETF a začlenit je do investičních portfolií.