Strategie a pasivní automatické investování do ETF v roce 2024

Pro stále více investorů se stává pasivní dlouhodobé investování do ETF (Exchange-Traded Funds) velmi důležitou a hlavně oblíbenou strategií i v roce 2024. Proč je investování do tohoto typu fondů tak oblíbené, jak se mu daří dlouhodobě a lze investovat pasivně? To vše se dočtete v tomto článku.

Současný stav trhu ETF

Současný trh s ETF v roce 2024 je charakterizován zaměřením na kvalitní akcie v USA kvůli vysokým úrokovým sazbám a volatilitě, důrazem na stabilní příjmy a využitím makroekonomických trendů pro hledání nových investičních příležitostí.

Populární jsou ETF zaměřená na digitální bezpečnost a technologie, což může být třeba oblíbený NASDAQ 100 nebo S&P 500 (500 největších firem z USA dle tržní kapitalizace).

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

V České republice můžete tyto ETF nakupovat například pod názvem iShares Core NASDAQ 100 UCITS nebo Vanguard S&P 500 UCITS, které jsou akumulační a automaticky reinvestují zisky z dividend zpět do fondů. Další možností je využití Investičních plánů, kde si vyberete z více než 365 ETF dle hodnocení a výkonu za posledních 5 let, vytvoříte si vlastní portfolio (Investiční plán), do kterého budete automaticky (pasivně) investovat dle alokace, kterou si sami zvolíte.

Co může ovlivnit trh s ETF v roce 2024

Makroekonomické trendy: Vývoj úrokových sazeb, inflace a celková ekonomická situace mají zásadní vliv na trh, včetně trhu s ETF.

Geopolitické události: Zvyšující se napětí na mezinárodní scéně, obchodní politiky a další geopolitické faktory mají dopad na tržní sentiment a investiční rozhodování.

Technologický rozvoj: Růst a inovace v technologickém sektoru, včetně rozvoje umělé inteligence a digitální bezpečnosti, ovlivňují trhy a nabízejí nové investiční příležitosti.

ESG (Environmentální, sociální a governance) faktory: Zvýšený důraz na udržitelnost, sociální odpovědnost a správné řízení společností má významný vliv na investiční rozhodnutí a výběr ETF.

Deglobalizace a přesun dodavatelských řetězců: Tento trend může ovlivnit některá průmyslová odvětví a země, což má dopad na výkonnost některých ETF.

Měnová politika hlavních centrálních bank: Akce, které zavádí Fed a evropské centrální banky, jako jsou změny úrokových sazeb a kvantitativní uvolňování či utahování, mají vliv na trhy.

Ekonomické a politické události: Události jako volby, fiskální politika a mezinárodní obchodní dohody mohou ovlivnit ekonomický výhled a tržní nálady.

Přehled populárních ETF a jejich výkonnosti

Jaké jsou nejpopulárnější ETF pro rok 2024? Připravili jsme pro Vás přehled ETF, které je možné přidat i do Investičních plánů.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) – SXR8.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) – SXRV.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) – EUNL.DE

iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) – EGLN.UK

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) – IS3N.DE

ETF jako součást diverzifikovaného portfolia

Víme, jaké ETF jsou populární a co může ovlivnit jejich cenu v roce 2024, proč jsou ale důležitou součástí portfolií většiny dlouhodobých investorů? Výhodou ETF je diverzifikace – nevkládáte všechny vaše peníze do jednoho košíku, ale rozložíte je do více košíčků, které sníží riziko ztráty.

Jako příklad si můžeme vzít již zmíněné S&P 500, které zahrnuje 500 největších amerických společností. Pokud by jedna firma zkrachovala, váš zisk z této jedné akcie by šel do ztráty, ale celkové portfolio by pravděpodobně zůstalo stále v plusu, protože máte dalších 499 firem, které generují nějaký zisk.

Shrnutí investování do ETF

Investovat dlouhodobě lze pasivně a automaticky s Investičními plány XTB, stačí si založit účet a začít investovat do vámi nastaveného plánu již od 15 EUR nebo 350 korun českých.

Intuitivní a moderní aplikace vám pomůže spravovat vaše investiční portoflio a plány ťuknutím prstu na obrazovku vašeho telefonu, a vy se tak dále nemusíte o nic víc starat. Než se ale pustíte do investování, doporučujeme přečíst si více našich vzdělávacích článků nebo se podívat na náš YouTube kanál, kde dáváme užitečné znalosti zdarma, abyste nejdříve pochopili smysl a funkci investování do ETF a akcií, než se do něj vrhnete po hlavě.