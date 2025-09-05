Datová centra jsou jako sklady či továrny pro umělou inteligenci. Právě tam se nacházejí všechny serverové racky i pokročilé grafické procesory. Poptávku v tomto sektoru však nezvyšuje jen umělá inteligence, ale také cloudové služby. Pojďme si proto vysvětlit, co přesně datová centra jsou a jaké společnosti mohou těžit z jejich expanze. Více se dozvíte v článku.
Kdo profituje z rostoucí poptávky po datových centrech
Často kladené otázky (FAQ)
Jak digitální ekonomika dál roste, datová centra se stala páteří moderní technologické infrastruktury. Tyto objekty ukrývají klíčové výpočetní zdroje a umožňují vše od cloudových služeb a umělé inteligence až po každodenní používání internetu.
Pro investory představují datová centra investiční příležitost, která těží z rychle rostoucí poptávky po ukládání a zpracování dat. Tento článek vás provede základy investování do datových center, představí vybrané akcie z tohoto odvětví a ukáže, jak umělá inteligence, cloud computing a polovodičový průmysl ovlivňují budoucnost datových center.
Co si odnést
Datová centra jsou zařízení, která uchovávají výpočetní zdroje, jako jsou servery, úložné systémy a síťové vybavení.
Investování do datových center vyžaduje porozumění hlavním komponentům potřebným k jejich výstavbě a provozu, včetně serverových racků, grafických procesorů a dalšího hardwaru.
Poptávku po datových centrech pohání trendy v oblasti umělé inteligence, cloudových služeb a polovodičového průmyslu.
Diverzifikovat lze prostřednictvím investic do nemovitostí, technologických akcií i specializovaných ETF fondů.
Co je datové centrum?
Podle analytiků Bank of America, kteří citují data od Mezinárodní energetické agentury, by mohla datová centra do roku 2030 tvořit až 8 % spotřeby elektřiny ve Spojených státech. V optimistickém scénáři by to mohlo být dokonce 11 %, v pesimistickém kolem 5 %.
Datové centrum je specializovaný objekt určený k umístění počítačových systémů a souvisejících komponent, například telekomunikačních a úložných systémů. Jeho hlavní funkcí je zajistit nepřetržitý přístup k datům a aplikacím, zároveň poskytovat vysokou dostupnost, spolehlivost i bezpečnost pro firmy a organizace.
Jde o zařízení navržené tak, aby dokázalo pojmout velké množství serverů a další techniky pro ukládání, správu a zpracování obrovského objemu dat. Datová centra jsou postavená s důrazem na spolehlivost, zabezpečení a škálovatelnost – tedy schopnost růst spolu s nároky na kritické aplikace a datově náročné úkoly. Poskytují tak infrastrukturu potřebnou pro rozvoj umělé inteligence, cloudových služeb a analýzy dat.
Co je potřeba k vybudování a spuštění datového centra
K vybudování datového centra je zapotřebí celá řada zařízení a systémů:
Serverové racky: Rámy nebo skříně, do kterých se umisťuje větší počet serverů, síťových prvků a dalšího hardwaru.
Servery: Základní výpočetní jednotky, které zpracovávají a ukládají data.
GPU (grafické procesory): nezbytné pro úlohy vyžadující vysoký výpočetní výkon, například v oblasti umělé inteligence a strojového učení.
Úložné systémy: Zařízení jako SSD disky a HDD disky, která uchovávají data.
Síťové vybavení: Směrovače, switche a firewally, které řídí tok dat a zajišťují bezpečnost.
Napájecí systémy: Záložní zdroje a generátory, které garantují nepřerušený přísun energie.
Chladicí systémy: Klimatizace a specializované chlazení, které udržuje optimální teplotu zařízení.
Bezpečnostní systémy: Fyzická i kybernetická opatření chránící datové centrum a jeho obsah.
Známý příklad z doby „zlaté horečky“ říká, že nejvíce vydělali výrobci lopat a krumpáčů. Jestli je to skutečně pravda, nevíme, ale logiku to má. Podobně dnes investoři považují výrobce klíčových součástí potřebných pro stavbu a provoz datových center za vítěze technologického rozmachu kolem umělé inteligence. Patří sem například společnosti Nvidia (GPU a služby), Arista Networks (síťové switche, cloudový software), Supermicro Computers (serverové racky), Dell nebo IBM.
Firmy, které profitují z expanze datových center
S rostoucí poptávkou po aplikacích umělé inteligence mohou být hlavními dlouhodobými vítězi producenti hardwarové infrastruktury. Jak ale ukázal příklad Cisca v roce 2020, poptávka po hardwaru se může vyvíjet cyklicky. Přebytek nabídky patří mezi potenciální dlouhodobá rizika.
Pozornost investorů proto nepřitahují jen výrobci samotného hardwaru, ale také firmy, jejichž byznys je zaměřený na výrobu energie. Je pravděpodobné, že čím výkonnější bude AI v budoucnu, tím vyšší bude i spotřeba elektřiny. Které společnosti na tom dokážou vydělat, je ale těžké předpovídat.
Mezi populární „hardwarové akcie“ patří například Nvidia, Arista Networks, Dell, Qualcomm, AMD nebo Super Micro Computer. Některé z těchto firem mají navíc diverzifikovaný byznys i do softwaru, čímž si vytvářejí konkurenční výhody. Konkrétně například vývojářská platforma CUDA od Nvidie nebo cloudová síťová řešení od Arista Networks.
Růst akcií Nvidie od roku 2016, jednoho z nejlepších období společnosti, až do roku 2024 je výrazný. Podobně vypadá i růst akcií Cisco Systems od vstupu jiné společnosti America Online na burzu v roce 1992 až po „vrchol“ v roce 2000. Graf ukazuje Nvidii od 1. června 2016 do 19. června 2024 a Cisco od 19. března 1992 do 19. června 2024 (s vrcholem během internetové bubliny v roce 2000).
Jak je vidět, během internetové horečky investoři ve velké euforii nakupovali akcie Cisca. Společnost tehdy vyráběla směrovače a další síťová zařízení, která potřebovaly tisíce firem i jednotlivců. Nakonec ale tato euforie vedla k nadhodnocení a akcie v recesi prudce klesly, přestože samotný byznys společnosti dál rostl.
Graf výše tak porovnává výkonnost Cisca od doby, kdy na burzu vstoupila firma America Online, a vývoj akcií Nvidie od roku 2016, kdy vzrostly o více než 250 % díky vysoké poptávce po grafických kartách.
Je důležité připomenout, že vyvozování přímých závěrů z minulosti je riskantní. To, že se vývoj Nvidie podobá Ciscu, ještě neznamená, že akcie nutně skončí stejně. Ukáže až čas, zda investoři v letech 2023–2024 opakovali chyby z období 1998–2000. Minulá výkonnost není zárukou výsledků budoucích. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Oblasti s nejvyšší poptávkou po datových centrech
Rostoucí význam datových center je tažen několika klíčovými oblastmi, které určují jejich současnou i budoucí poptávku.
Umělá inteligence a datová centra
Umělá inteligence výrazně zvyšuje poptávku po datových centrech. Aplikace AI vyžadují obrovské množství výpočetního výkonu i úložné kapacity. Nezbytné jsou výkonné grafické procesory a specializovaný hardware, které slouží k tréninku složitých modelů strojového učení a k běhu algoritmů umělé inteligence.
Cloudové služby a datová centra
Cloudové služby se do velké míry opírají o datová centra, která poskytují škálovatelné a flexibilní IT zdroje přes internet. Největší poskytovatelé, jako Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud, investují do datových center miliardy dolarů, aby uspokojili rostoucí poptávku. Investice do firem, které poskytují cloudové služby nebo staví datová centra, mohou být zajímavou příležitostí.
Polovodiče a datová centra
Polovodiče jsou páteří moderních datových center. Pohánějí servery, síťové vybavení i úložné systémy. Neustálý technologický pokrok v této oblasti zvyšuje výkon a efektivitu. Investice do polovodičových společností mohou představovat nepřímý způsob, jak profitovat z rostoucí poptávky po datových centrech.
Co si odnést
Investice do datových center představují strategický krok, jak využít rostoucí poptávku po digitální infrastruktuře, kterou pohání umělá inteligence, cloudové služby a vývoj polovodičových technologií. Porozumění základním komponentům a tržním faktorům pomáhá investorům činit informovaná rozhodnutí a profitovat z růstu nového odvětví.
Investování do datových center umožňuje podílet se na rostoucí poptávce po digitální infrastruktuře, kterou pohánějí trendy v oblasti umělé inteligence, cloudových služeb a růstu objemu dat. Může nabídnout stabilní výnosy díky dlouhodobým smlouvám s firmami, které datová centra využívají.
Investovat lze přímo prostřednictvím realitních fondů zaměřených na tento sektor, nákupem akcií firem, které datová centra staví a provozují, nebo prostřednictvím ETF fondů zahrnujících společnosti z oblasti datových center a technologií.
Grafické procesory jsou zásadní pro zvládání složitých výpočetních úloh, zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení, a patří mezi hlavní komponenty moderních datových center.
Cloudové služby vyžadují rozsáhlé možnosti ukládání a zpracování dat, což vede k významným investicím poskytovatelů cloudu do datových center, aby uspokojili rostoucí poptávku.
