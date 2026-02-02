Jak investovat do Bitcoinu?

Přemýšlíte, jak začít s investováním do Bitcoinu? Nejste sami. Tenhle praktický průvodce vysvětluje, jak investování do Bitcoinu funguje, na co si dát pozor a jak k němu přistoupit chytře, i když jste kryptoměny nikdy nekoupili. Pojďme si to rozebrat krok za krokem.
Přemýšlíte, jak začít s investováním do Bitcoinu? Nejste sami. Tenhle praktický průvodce vysvětluje, jak investování do Bitcoinu funguje, na co si dát pozor a jak k němu přistoupit chytře, i když jste kryptoměny nikdy nekoupili. Pojďme si to rozebrat krok za krokem.
Kde Vaše peníze pracují
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Přemýšlíte o investování do Bitcoinu, ale nevíte, kde začít? Jste na správném místě. Bitcoin se stal jedním z nejoblíbenějších a nejvíce obchodovaných digitálních aktiv. Nabízí vysoký potenciál, ale také výraznou volatilitu. Od svého vzniku v roce 2009 dlouhodobě překonává tradiční trhy a přitahuje rostoucí zájem jak retailových, tak institucionálních investorů. Téměř 15 let po vzniku Bitcoinu a po spuštění spotových bitcoinových ETF v USA se společnost BlackRock, největší správce aktiv na světě, stala jedním z jeho největších držitelů. Tento průvodce pro začátečníky vám vysvětlí, jak investování do Bitcoinu funguje, jaké strategie zvážit a jakým klíčovým rizikům byste měli rozumět, než začnete.
Klíčová zjištění o investování do Bitcoinu (BTC)
- Bitcoin je decentralizované digitální aktivum s pevně danou nabídkou.
- Existovat bude jen 21 milionů BTC, což z něj dělá záměrně vzácné aktivum.
- Bitcoin lze koupit přes burzy, ETF nebo platební aplikace.
- Výrazné cenové výkyvy jsou běžné, směrem nahoru i dolů.
- Bezpečnost je klíčová: Bitcoin ukládejte do peněženek, nebo zvažte bitcoinové ETP.
- Rizika zahrnují volatilitu ceny, změny regulace a kybernetické hrozby.
- Dlouhodobí investoři vnímají Bitcoin jako ochranu proti inflaci a znehodnocování měn.
- Obchodování s Bitcoinem je globální a trh se neuzavírá.
- Stále více institucí zařazuje Bitcoin do portfolií, což zvyšuje jeho legitimitu.
Jak investovat do Bitcoinu?
Investování do Bitcoinu znamená nákup digitálního aktiva, které funguje mimo tradiční finanční systém. Není podložené zisky firmy ani stabilitou vlády. Jeho cena se odvíjí hlavně od poptávky na trhu, omezené nabídky a důvěry lidí v decentralizovanou budoucnost.
Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů se Bitcoin obchoduje 24/7 na decentralizované blockchainové síti. Nevyplácí dividendy a do portfolia se „nevejde“ tak jednoduše, přesto ho řada investorů vnímá jako zajištění proti inflaci a nově vznikající uchovatele hodnoty. Často se proto přirovnává k digitálnímu zlatu.
V jádru je investice do Bitcoinu sázkou na to, jak se budou vyvíjet peníze jako takové. Jenže tahle sázka znamená i výrazné cenové výkyvy, regulatorní nejistotu a poměrně strmou křivku učení.
Rychlý tip: Nemusíte kupovat celý Bitcoin. Většina platforem umožňuje investovat i malé částky, třeba už od 200 Kč, nákupem zlomku Bitcoinu.
Proč lidé investují do Bitcoinu (BTC)
- Zajištění proti inflaci: Fiat měny v čase ztrácejí hodnotu, zatímco Bitcoin má omezenou nabídku a je navržený tak, aby byl dlouhodobě „deflační“.
- Globální dostupnost: Bitcoin si může koupit, držet i posílat každý, kdo má přístup k internetu.
- Decentralizace: Neřídí ho žádná centrální banka ani autorita, která by ho mohla ovládat nebo manipulovat s jeho fungováním.
- Potenciál vysokých výnosů: V poslední dekádě Bitcoin překonal výkonnost většiny ostatních tříd aktiv.
Běžná rizika BTC a jak je zvládat
- Volatilita: Bitcoin je známý výraznými výkyvy. Denní pohyby kolem 10 % nejsou výjimkou. Neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit.
- Regulatorní riziko: Státy teprve hledají, jak Bitcoin regulovat. Náhlé změny pravidel nebo politiky mohou s cenou výrazně zahýbat.
- Kybernetická bezpečnost: Hackerům jsou terčem burzy i jednotlivci. Zvažte investování přes ETP nebo použijte peněženku, kde máte pod kontrolou privátní klíče, a zapněte dvoufázové ověření.
- Emoce při investování: Kryptotrhy často řídí strach a chamtivost. Držte se plánu a pravidel, ne momentálních emocí.
Více o kryptoměnových ETP: Krypto ETF a ETN: jak obchodovat Bitcoin a Ethereum přes ETF a ETN
Bitcoin jako dlouhodobá investiční strategie
- Myslete v horizontu let, ne dní: Historie Bitcoinu je plná cyklů prudkých růstů a následných propadů. Dlouhodobí investoři na tom zpravidla bývají lépe než krátkodobí obchodníci.
- Začněte s malou alokací: Mnoho investorů bere Bitcoin jako vysoce rizikové aktivum, a proto ho v portfoliu drží jen v omezené míře, typicky 1–5 %.
- Využijte pravidelné investování: Investování menších částek v pravidelných intervalech může snížit dopad krátkodobé volatility na průměrnou nákupní cenu.
Nejčastější chyby při investování do Bitcoinu, kterým je lepší se vyhnout
- Honění rychlých zisků: Nákup po velkém cenovém skoku často končí tím, že nakoupíte draze a později prodáte levně. Trpělivost obvykle poráží paniku.
- Podcenění bezpečnosti: Nechávat větší částky Bitcoinu na burzách je rizikové. Chraňte své prostředky v peněžence, případně zvažte investici přes důvěryhodné ETP.
- Příliš velká investice příliš rychle: Začněte opatrně. Bitcoin je volatilní a přílišná expozice vede k emočním rozhodnutím i zbytečným ztrátám.
- Slepé následování neověřených rad: YouTube, „experti“ na síti X nebo telegramové skupiny nejsou finanční poradci. Vždy si informace ověřujte a dělejte vlastní průzkum.
Jak Bitcoin uchovávat a zabezpečit
- Pro jednoduchost zvažte ETP: Pokud nechcete řešit správu peněženek, Bitcoin ETP nabízí expozici bez technických rizik spojených s vlastní úschovou.
- Pro plnou kontrolu použijte hardwarovou peněženku: Offline hardwarové peněženky obvykle patří k nejbezpečnějším variantám pro dlouhodobé držení. Počítejte ale s tím, že zařízení lze ztratit nebo poškodit.
- Bezpečně uložte obnovovací frázi: Seed frázi si napište na papír, ne do telefonu. Uchovávejte ji offline a na bezpečném místě. Seed je zjednodušeně série slov, která zajišťuje šifrování sítě. Prozatimní počítači jej nedokáží prolomit.
Jak začít investovat do Bitcoinu krok za krokem
Tady je stručný checklist bez omáčky, se kterým uděláte první investici do Bitcoinu.
Krok 1: Rozhodněte se mezi fyzickým BTC, nebo ETP
Tradičně investoři Bitcoin kupovali a drželi přímo přes kryptoburzy, což s sebou nese rizika, jak ukázaly krachy typu FTX nebo Mt. Gox. Pokud chcete dlouhodobou expozici bez zbytečného stresu, zvažte dvě bezpečnější alternativy:
- Vlastní úschova přes hardwarovou peněženku nebo důvěryhodnou softwarovou peněženku.
- Regulované burzovně obchodované produkty (například ETN nebo ETC), které sledují cenu Bitcoinu bez nutnosti správy privátních klíčů.
Krok 2: Vyberte si platformu
Zvolte regulovaného brokera s přehlednou a profesionální investiční aplikací i webem. Sledujte úroveň zabezpečení a celkové poplatky.
Krok 3: Založte a ověřte účet
Podobně jako při zakládání bankovního účtu zadáte základní osobní údaje a ověříte svou totožnost.
Krok 4: Vložte prostředky na účet
Pošlete peníze z bankovního účtu nebo použijte platební kartu. Poté můžete Bitcoin buď koupit přímo, nebo investovat přes burzovně obchodované produkty, které kopírují jeho cenu.
Krok 5: Kupte Bitcoin
Jakmile máte účet nabitý, zvolte částku, kterou chcete investovat. Začít můžete prakticky s jakoukoli sumou, ale mějte na paměti, že Bitcoin je volatilní. Investujte s rozvahou a nikdy nevkládejte víc, než si můžete dovolit ztratit.
Bitcoinové burzovně obchodované produkty: příklady
Přestože americké ETF, například BlackRock IBIT, nejsou pro evropské retailové investory dostupné, mezi nejpopulárnější bitcoinové burzovně obchodované produkty patří například VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE) nebo Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin AG ETC (XXBT.DE).
Důležité je zvolit si, kolik chcete do Bitcoinu investovat. Začít můžete téměř s jakoukoli částkou, ale pamatujte, že Bitcoin je volatilní, proto postupujte obezřetně. Mentálně se připravte na výrazné cenové výkyvy a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit.
Investování do Bitcoinu: výhody a nevýhody
Než začnete investovat, je důležité zvážit potenciální přínosy proti reálným rizikům. Tady je přehled obou stran.
Výhody investování do Bitcoinu
- Omezená nabídka: V oběhu bude maximálně 21 milionů Bitcoinů, což vytváří vzácnost. Tato vlastnost připomíná zlato a může pomáhat chránit hodnotu před inflací.
- Globální dostupnost: Bitcoin můžete nakupovat a prodávat 24/7 odkudkoli na světě. Nemáte bankovní účet? Stačí připojení k internetu.
- Silný dlouhodobý růst: Navzdory volatilitě Bitcoin historicky přinesl výrazné zhodnocení těm, kteří ho drželi dlouhodobě a trpělivě.
- Nástroj pro diverzifikaci: Bitcoin se často chová jinak než tradiční aktiva, jako jsou akcie nebo dluhopisy, a může tak pomoci vyvážit portfolio.
- Rostoucí institucionální adopce: Od správců aktiv po veřejně obchodované firmy. Bitcoin se postupně stává součástí mainstreamových financí, což posiluje jeho důvěryhodnost.
- Decentralizace bez bariér: Žádní prostředníci a žádná vláda, která by ho kontrolovala. Jde o peer to peer převod digitální hodnoty, kde své prostředky držíte přímo vy.
Nevýhody investování do Bitcoinu
- Extrémní volatilita: Denní výkyvy ceny o 5–10 % nejsou neobvyklé. Emoční rozhodování může snadno vést k velkým ztrátám.
- Regulatorní nejistota: Změny daňových pravidel nebo vládních politik mohou ovlivnit dostupnost, používání i zdanění kryptoaktiv.
- Kybernetická rizika: Hackeři, podvody, phishing a ztracené privátní klíče mohou znamenat trvalou ztrátu prostředků. Bez zákaznické podpory, kterou byste mohli kontaktovat.
- Bez vnitřní hodnoty: Na rozdíl od akcií nebo nemovitostí Bitcoin negeneruje žádný příjem. Jeho hodnota stojí výhradně na tržní poptávce.
- Environmentální dopady: Těžba Bitcoinu spotřebovává velké množství energie. Přestože se situace vyvíjí, stále jde o častý bod kritiky i potenciální regulatorní riziko.
- Strmá křivka učení: Peněženky, blockchain, seed fráze. Je toho hodně, co je potřeba pochopit, a začátečníci si na to musí vyhradit čas.
Dlouhodobá strategie vs. krátkodobé obchodování
Někteří investoři Bitcoin aktivně obchoduj, ale kvůli volatilitě to není pro každého. Častější strategií je dlouhodobé držení bez ohledu na krátkodobé poklesy.
- Krátkodobí tradeři: Snaží se vydělat na denních pohybech ceny. Vyžaduje to čas, zkušenosti a vysokou toleranci k riziku.
- Dlouhodobí investoři: Berou Bitcoin jako digitální zlato. Nakupují pravidelně, drží dlouhodobě a krátkodobý šum ignorují.
Bitcoin v portfoliu: dává to smysl?
Mnoho moderních portfolií dnes zahrnuje menší podíl Bitcoinu, typicky 1–5 %, jako „alternativní aktivum“. Proč?
- Někdy se jeho vývoj neodvíjí stejným směrem jako u akcií nebo dluhopisů. Například během regionální bankovní krize v USA v roce 2023.
- Může se mu dařit v prostředí měnové expanze nebo znehodnocování fiat měn.
- Nabízí výrazný růstový potenciál, ale stejně tak i významné riziko.
Bitcoin pravděpodobně nenahradí vaše klíčové investice, ale pro mnoho investorů funguje jako doplňková sázka s vysokým rizikem a potenciálně vysokou odměnou.
Zajímavosti o Bitcoinu (BTC)
- V roce 2010 bylo za dvě pizzy zaplaceno 10 000 BTC. Dnes by to mělo hodnotu stovek milionů.
- Identita tvůrce Bitcoinu, Satoshiho Nakamota, je dodnes neznámá.
- Bitcoin je dělitelný až na 0,00000001 BTC, této jednotce se říká satoshi.
- Po celém světě existuje přes 30 000 bitcoinových bankomatů.
- Salvador uznal Bitcoin jako zákonné platidlo v roce 2021.
- Do Bitcoinu investovaly i firmy jako Tesla, MicroStrategy nebo BlackRock.
- Poslední Bitcoin by měl být vytěžen přibližně kolem roku 2140.
- Anualizované výnosy Bitcoinu za posledních 10 let překonaly většinu hlavních tříd aktiv.
Shrnutí o investování do Bitcoinu (BTC)
Investování do Bitcoinu může na začátku působit složitě, ale jakmile pochopíte základy, rychle se v tom zorientujete. Na rozdíl od tradičních aktiv Bitcoin nevydává žádná vláda ani není navázaný na výsledky konkrétní firmy. Je to decentralizovaná digitální měna postavená na blockchainu s pevně danou nabídkou, díky čemuž je odolnější vůči inflaci a zároveň čím dál zajímavější pro investory po celém světě.
V tomto průvodci jsme prošli vše podstatné pro první kroky. Od toho, co Bitcoin je, přes volbu mezi přímým nákupem a regulovanými burzovně obchodovanými produkty, výběr důvěryhodné platformy, zabezpečení investice až po práci s riziky na trhu, který je vysoce volatilní.
Hlavní sdělení je jednoduché: abyste mohli začít, nemusíte být technický expert ani milionář. Potřebujete ale vzdělání, realistické vnímání rizik a dlouhodobé nastavení. Ať už investujete 500 Kč nebo 20 000, úspěch u Bitcoinu stojí na trpělivosti a nadhledu. Není to jen další aktivum, ale i jiný způsob přemýšlení o penězích, hodnotě a finanční nezávislosti. Jen počítejte s tím, že „cena“ této příležitosti je volatilita a nepředvídatelnost.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Vyzkoušejte oceňovanou platformu
FAQ
Začněte zlehka. I cca 1 500 Kč stačí, abyste si investování vyzkoušeli. Zásadní pravidlo je investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit. Bitcoin má velký potenciál, ale také výraznou volatilitu. Nejdřív se soustřeďte na pochopení základů, ne na honění rychlého zisku. Mnoho zkušených investorů začínalo malými částkami a postupně navyšovalo.
Ne. Bitcoin je dělitelný na 100 milionů jednotek, kterým se říká satoshi. Můžete si koupit jen zlomek, například 0,001 BTC, podle svého rozpočtu. Díky tomu je Bitcoin dostupný, ať investujete cca 600 Kč nebo cca 60 000 Kč. Podobně fungují i bitcoinové ETP. Investor si zvolí, jak velkou částku chce do expozice na Bitcoin vložit.
Pro mnoho lidí jsou burzovně obchodované produkty (ETP), například bitcoinové ETN nebo ETC, jednoduchou a relativně bezpečnou alternativou k vlastní správě peněženek. Hardwarové peněženky jsou vhodné pro přímé držení, ale mohou být dražší a nesou riziko ztráty zařízení nebo chyby uživatele. ETP naopak umožňuje získat expozici na Bitcoin bez práce s privátními klíči, takže jde o pohodlnou volbu pro dlouhodobé investory, kteří preferují tradičnější a regulovanější cestu.
Pokud chcete Bitcoin držet přímo, pro dlouhodobé uložení jsou nejlepší hardwarové peněženky, například Ledger nebo Trezor, protože drží klíče offline. Pro menší částky nebo běžné používání jsou praktičtější softwarové peněženky. Platí ale jednoduché pravidlo: kdo ovládá klíče, ovládá mince. Větší částky nenechávejte dlouhodobě na kryptoburzách.
Bitcoinová síť je velmi bezpečná. Co ale může být napadeno, je konkrétní uživatel, například přes phishing, slabá hesla nebo falešné aplikace. Chraňte se dobrou bezpečnostní hygienou, používejte dvoufázové ověření a nikdy nesdílejte privátní klíče. Do budoucna se někdy zmiňuje i potenciální riziko spojené s rozvojem kvantových počítačů.
Ve většině zemí ano. Pravidla se ale liší podle regionu, proto je rozumné ověřit si lokální regulaci, zvlášť pokud chcete Bitcoin používat k platbám nebo v rámci podnikání.
Ne. Žádné aktivum neroste donekonečna. Bitcoin zažil výrazný dlouhodobý růst, ale také hluboké propady. Cena závisí na řadě faktorů, například na adopci, regulaci, makro prostředí a sentimentu. Klíčové je dlouhodobé uvažování.
Halving přibližně každé čtyři roky sníží odměny za těžbu na polovinu. Tím se zpomalí vznik nových mincí a roste vzácnost. Historicky halvingy často předcházely růstovým cyklům, ale výsledek není zaručený.
Ano. Pokud ztratíte privátní klíč nebo seed frázi, neexistuje způsob, jak prostředky obnovit. Stejně tak, pokud se k vašim klíčům dostane někdo jiný, Bitcoin je pryč. Proto je důležité mít zálohu, používat silná hesla a uchovávat obnovovací frázi bezpečně offline.
Pro začátečníky může být řešením start přes bitcoinové ETP, protože zde neřešíte privátní klíče ani peněženky. Zároveň ale zůstávají jiné typy rizik, například riziko protistrany nebo úschovy u poskytovatele ETP (například VanEck nebo Xtrackers od DWS).
Bitcoin se umí rychle hýbat oběma směry, což u investorů často spouští paniku nebo euforii. Emoční reakce, honění humbuku nebo špatné načasování pak mohou vést k výrazným ztrátám. Další rizika zahrnují regulaci a chyby uživatele. Začněte s menší částkou, přemýšlejte dlouhodobě a velikost expozice nastavte rozumně.
Investice do kryptoměn pro začátečníky – průvodce kryptoměnami
Krypto ETF a ETN: jak obchodovat Bitcoin a Ethereum přes ETF a ETN
Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.