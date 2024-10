Investice do kryptoměn pro začátečníky – průvodce kryptoměnami

Doba čtení: 23 minut(y)

Kryptoměny jsou odvětvím, které je mezi investory mimořádně oblíbené především díky vysoké návratnosti investic a rychlým pohybům na trhu. Chápeme, že tento sektor trhu je spojen s pokročilými technologiemi, jako je například blockchain, a právě proto mohou kryptoměny způsobovat začátečníkům potíže, pokud jde o pochopení technologie, které se za nimi skrývají.

Svět se neustále mění a technologie jsou něco, co se mění nejrychleji na světě a někdy je těžké udržet krok i pro ty, kteří se o ně aktivně zajímají. S tímto vědomím jsme v následujícím článku pro začínající investory nastínili základní informace o trhu s kryptoměnami a zároveň vysvětlili některé důležité pojmy, se kterými se může setkat každý začínající obchodník. Také jsme přesně vysvětlili, jak vypadá proces obchodování na naší platformě xStation.

Krypto informace pro začátečníky

Digitální měny se dostaly do popředí v portfoliích mnoha retailových a institucionálních investorů. Analytici zároveň nadále varují investory před volatilitou a nepředvídatelností těchto finančních aktiv. Než investujete do Bitcoinu a vstoupíte na trh s kryptoměnami, je důležité, abyste si přečetli náš článek, který vám pomůže zorientovat se ve světě kryptoměn.

Stejně jako u každé jiné investice, je velmi důležité před investováním svých peněz získat dostatečné znalosti. Níže jsou uvedeny základní informace, které byste měli vědět předem. Jako začínající kryptoinvestor si najděte čas na to, abyste se seznámili s kryptoměnami, které nabízíme, jako jsou Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano nebo Uniswap, a také pochopili technologii blockchain, jejíž základy jsou opravdu snadno pochopitelné. Znalost o investování je jednou z nejdůležitějších věcí a při investování finančních prostředků byste si měli umět odpovědět, proč to děláte a jakou hodnotu vidíte v Bitcoinu a v jiných projektech?

Asi nejzásadnější otázka, kterou byste si měli položit před investováním do kryptoměn, je, proč to děláte. V současnosti je k dispozici nespočet investičních instrumentů.

Načasování

Po důkladném průzkumu již pravděpodobně máte představu o odvětví kryptoměn a možná jste si vybrali jeden nebo více projektů, do kterých chcete investovat. Dalším krokem je určit načasování vaší investice.

Svět digitálních měn se rychle vyvíjí a je známý svou vysokou volatilitou. Pokud někde uvidíte příležitost, nebojte se ji využít, ale pamatujte na základy řízení rizik. Kryptoměny mají tendenci sledovat určité cenové vzorce, trh se chová cyklicky a někdy předvídatelným způsobem.

Bitcoin často vede mezi digitálními měnami, které mají tendenci následovat jeho trajektorii. Když je Bitcoin v procesu velkých cenových pohybů, mluvíme o tzv. Bitcoinové dominanci. Tehdy obvykle zaznamenává největší nárůsty a mnozí investoři přecházejí z altcoinů na Bitcoin, aby se zúčastnili „rally ” .

Altcoiny obvykle výrazně rostou, když je Bitcoin na vysokých cenových úrovních a pohybuje se v konsolidaci „ do strany ” a čeká na velký pohyb. Tehdy nízká volatilita cen Bitcoinu nutí investory vrhnout se do rizikovějších a menších projektů.

Když Bitcoin klesá, altcoiny obvykle klesají také, a to ve větší míře, než Bitcoin. Existují však spekulativní projekty, které při poklesu Bitcoinu někdy prudce rostou, což investory povzbuzuje k tomu, aby přešli z klesajícího Bitcoinu na tato aktiva a vyrovnali ztráty.

Zprávy o hacknutí burzy, podvodu nebo manipulaci s cenou mohou samozřejmě způsobit otřesy v oblasti kryptoměn, proto je důležité sledovat trh a číst zprávy o trhu. V současnosti (květen 2022) probíhá další vyšetřování SEC (americké Komise pro cenné papíry a burzy) v souvislosti s nejpopulárnějším stablecoinem na světě, Tether, který na kryptoměnových burzách zrcadlí americký dolar. Zraky všech investorů na trhu kryptoměn se upírají právě na něj.

Investování v oblasti kryptoměn znamená vysoké riziko a v nejhorším případě byste měli počítat s možností úplného selhání. Každopádně uplatňováním metod řízení rizik a prací na své psychologii se tak můžete vyhnout výrazným ztrátám a získat další ponaučení z trhu. Znalosti jsou příležitostí k úspěchu.

Co to jsou kryptoměny?

Kryptoměny jsou digitální aktiva, která můžete použít jako investici kvůli jejich obrovské cenové volatilitě a pro online nákupy. Jsou zabezpečeny pomocí kryptografie, což znemožňuje jejich padělání nebo dvojnásobnou útratu.

Kryptoměna fyzicky neexistuje, což znamená, že Bitcoin samozřejmě nemůžete vzít do ruky a držet ho.

Každá kryptoměna se skládá z osobitého programu nebo kódu. Nelze jej kopírovat, ale lze jej sledovat (výjimku tvoří kryptoměny založené na anonymitě, jako je Monero nebo ZCash).

Jak to funguje?

Kryptoměny fungují v řetězci počítačů v síti peer-to-peer bez prostředníka.

Kryptoměny jsou decentralizované - to znamená, že žádná vláda ani banka neřídí, jak vznikají, jaká je jejich hodnota (poptávka generuje cenu) ani jak budou směňovány. Všechny transakce s kryptoměnami jsou zabezpečeny pomocí kryptografie.

Je kryptoměna blockchain?

Blockchain je technologie, která umožňuje existenci kryptoměn. Blockchain je digitální účetní kniha transakcí, která je distribuována v síti počítačových systémů. Je to účetní kniha, která zaznamenává historii konkrétní kryptoměny v reálném čase.

Je to systém zaznamenávání informací, který zabraňuje hackerským útokům. Každý blok v blockchainu obsahuje několik transakcí a při každé nové transakci v blockchainu se do účetní knihy každého účastníka přidá záznam o této transakci. Databáze blockchainu může uchovávat velké množství informací, které může používat a ke kterým má přístup více uživatelů současně.

Jak můžete uchovat svoji kryptoměnu?

Kryptoměna může být uložena v tzv. peněžence, ke které je přístupný „soukromý klíč ” – ekvivalent super bezpečného hesla, bez kterého majitel kryptoměny nemá přístup ke své peněžence. Pokud se tento kód zapomene nebo ztratí, do peněženky se už nedá dostat.

V peněžence s kryptoměnami se uchovávají takové soukromé klíče, které uživatelům umožňují přístup k jejich kryptoměnám a umožňují jim posílat a přijímat kryptoměny, jako je Bitcoin nebo Ethereum. Je důležité si uvědomit, že vaše kryptoměny jsou uloženy v blockchainu a soukromý klíč je nutný k autorizaci převodů těchto mincí do peněženky jiné osoby.

Uložení kryptoměn ve fyzické peněžence podléhá riziku krádeže, ztráty a nenávratné ztráty takové elektronické peněženky.

Uložení kryptoměn na kryptoměnové burze na druhou stranu zvyšuje riziko hackerského útoku a zpronevěry kryptoměn.

Mít otevřené pozice u regulovaného brokera neznamená vysokou pravděpodobnost některého z výše uvedených rizik. Nástroje, které nabízíme u XTB, jsou deriváty založené na ceně kryptoměn, a nikoli kryptoměny, proto je hackeři nemohou ukrást. Výběr prostředků z účtu je možný pouze na námi předem ověřený bankovní účet, který patří klientovi.

Jaké typy dalších kryptoměn existují?

Nejpopulárnější kryptoměnou, kterou každý zná a o které se mluví nejčastěji, je Bitcoin.

Existují také další kryptoměny jako Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin nebo Stellar a mnohé další altcoiny s různou tržní kapitalizací a užitím.

Bitcoin je cenově nejstabilnější kryptoměnou a nejstarší kryptoměnou, ale jiné projekty, jako například Ethereum, Solana a Cardano, mohou v budoucnu Bitcoin dokonce předběhnout.

Jak koupit Bitcoin a altcoiny?

Podobně jako akciový trh, i trh s kryptoměnami má své burzy a brokery, kde mohou investoři nakupovat a prodávat své kryptoměny.

Chcete-li začít obchodovat CFD na kryptoměny prostřednictvím XTB, stačí si otevřít investiční účet a úspěšně projít ověřovacím procesem. Po vložení finančních prostředků můžete začít obchodovat.

Na domovské stránce poskytujeme také vzdělávací platformu, jakož i školení ve formě videí a webinářů v obchodní platformě, které vám pomohou pochopit fungování, možnosti a rizika pákového efektu při obchodování s CFD na kryptoměny.

Je možné získat Bitcoin zdarma?

Ano, abyste mohli vlastnit Bitcoin, nemusíte si ho kupovat, můžete ho získat také řešením kryptografických rovnic pomocí počítačů v procesu zvaném těžba Bitcoinů.

Tento proces zahrnuje ověřování bloků dat a přidávání záznamů o transakcích do blockchainu. Tento proces však vyžaduje přístup k vysokému výpočetnímu výkonu, aby bylo možné takovou "těžbu" spustit a získat Bitcoin.

Co si můžete koupit za Bitcoin?

V průběhu investování do CFD na Bitcoinu na naší platformě xStation ho nemůžete použít k provádění transakcí v blockchainu.

Dokud neuzavřete ziskovou pozici, pozice "funguje" podle toho, jak se pohybuje cena digitálního aktiva. Po uzavření pozice se prostředky vrátí na váš účet, z kterého si můžete vybrat a užívat si vydělaných peněz.

Obecně lze kryptoměny používat pro transakce a nákup fyzického zboží. Ve Spojených státech umožňují platit kryptoměnami také maloobchodní prodejci, například Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia a PayPal.

Jak stabilní jsou kryptoměny?

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti, a proto nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation5

Kryptoměny nejsou stabilní, volatilita trhu je obrovská, což může být v závislosti na pohledu investora nevýhodou ale také výhodou. Mnozí noví investoři kryptoměn hledají investiční příležitosti a skutečně se zdá, že kryptoměny takovými instrumenty jsou.

To vše se však střídá s obdobími vzestupů a silných panik, ve kterých většina investorů kryptoměny prodává. Jako příklad lze uvést cenu Bitcoinu v období 2020/2021.

V březnu 2020 jste si mohli koupit jeden Bitcoin za 4 000 USD, zatímco v lednu 2021 se cena Bitcoinu zvýšila desetinásobně – na úroveň 40 000 USD.

Na konci dubna 2021 dosáhl rekordní hodnoty 65 000 USD. Potom v květnu cena klesla a Bitcoin se na několik měsíců zkonsolidoval kolem 35 000 USD.

V říjnu však cena Bitcoinu opět prudce vzrostla a v listopadu se jí podařilo dosáhnout nového historického maxima, když se vyšplhala na 69 000 USD. V prosinci 2021 se Bitcoin opět dostal pod tuto úroveň a obchodoval se za 40 000 USD.

Jako začínající investor do kryptoměn byste měli vědět, že kryptoměny s nižší tržní kapitalizací byly v tomto období ještě mnohem volatilnější.

Máme tedy co do činění s mimořádně volatilním trhem, který vytváří příležitosti pro dlouhodobé investory a krátkodobé obchodníky. Samozřejmě však zahrnuje větší investiční riziko.

Jak investovat do kryptoměn?

Jako začínající investor do kryptoměn máte na výběr:

Investovat do technologického odvětví souvisejícího se sektorem kryptoměn;

Investováním do akcií souvisejících s digitální transformací;

Obchodovat s kryptoměnami;

Mezi těmito způsoby je několik rozdílů. Samozřejmě můžete použít obě metody současně a pokusit se generovat bohatství z kombinace kryptoměn a akcií.

Investování

Investování je možné nákupem akcií blockchainových a metaverse společností nebo ETF a je také považováno za méně rizikové. Zároveň mohou být potenciální zisky z této investice menší než zisky z obchodování s CFD z důvodu nedostatečné páky a nižší volatility tradičního trhu v porovnání s odvětvím kryptoměn.

Akcie v oblasti blockchainové transformace a metaverse nadále nabízejí dobré příležitosti a vyhlídky pro investory, kteří nemají problém s vysokou volatilitou trhu. Zároveň se zdá, že dlouhodobý trend související s digitální transformací je opravdu obrovský.

V xStation máme v nabídce mnoho “blockchainových” akcí a zde vám některé z nich představíme: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK).

Do trendu Metaverse můžete investovat také a to nákupem akcií burzovně obchodovaných společností ze sektoru digitální transformace, jako jsou Meta Platforms (FB.US), NVIDIA (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US).

Trading

Na naší platformě xStation máte možnost obchodovat Bitcoin a další populární kryptoměny.

O obchodování s kryptoměnami má zájem mnoho začínajících investorů. Jedná se o spekulativní způsob a při tomto způsobu investování jsou relevantní pouze pohyby ceny kryptoměny. Začínající investoři mohou obchodovat s kryptoměnami tak, že na naší platformě xStation uzavřou transakce na krypto CFD (contract for difference) a využijí plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční kontrakt, který vyplácí rozdíly v zúčtovací ceně mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných instrumentů.

Obchodování s kryptoměnami oslovuje obchodníky, kteří si uvědomují riziko nebo spekulanty ještě více než jakýkoliv jiný instrument CFD, protože kolísání cen na trhu kryptoměn je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává šanci začínajícím investorům na zajímavé zisky, ale zároveň může způsobit i větší ztráty, takže instrumenty jsou rizikovější.

Obchodování s CFD na krypto v xStation přináší výhody nulových poplatků a provizí, nízkých spreadů a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování s kryptoměnami jen určité procento z celé hodnoty kontraktu. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 1000 USD s použitím marže pouhých 500 USD.

Obchodování s CFD poskytuje investorům expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny bez potřeby vytvoření speciálního účtu na trhu s kryptoměnami a bez komplikovaných metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování také poskytuje příležitost k otevření krátkých pozic, na kterých mohou obchodníci vydělávat, i když ceny kryptoměn klesají. To vám umožňuje realizovat během obchodních hodin mnoho různých strategií v závislosti na ceně Bitcoinu. Na naší obchodní platformě poskytujeme i řadu různých ukazatelů, jako například RSI - index relativní síly , nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Všechny z nich mohou zefektivnit vaše obchodování, i když jste začínající obchodník.

Na naší platformě xStation můžete jako začínající investor začít obchodovat s mnoha různými populárními kryptoměnami, jako jsou: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash, Dogecoin a Solana.

Obchodování s kryptoměnami online

V současnosti se stává obchodování a investování prostřednictvím obchodních platforem velmi populární.

Proto Vám zpřístupňujeme obchodování v na naší desktopové a mobilní platformě xStation. Pomocí ní mohou i začínající krypto obchodníci reagovat na pohyby na trhu a obchodovat s kryptoměnami kdykoli a odkudkoli na světě. Naší prioritou bylo poskytnout bezpečné, rychlé a intuitivní platformy, které mohou používat začátečníci i zkušení obchodníci.

Obě platformy byly vytvořeny našimi vývojáři tak, aby vyhovovaly požadavkům začínajících obchodníků.

Co ovlivňuje ceny kryptoměn?

Kryptoměny se zdají být nebezpečnou investicí pro začátečníky, stimulují však představivost a vidina nákupu kryptoměny za pár stovek dolarů, která z vás udělá milionáře, vzbuzuje chamtivost. Před vstupem na trh se však vyplatí položit si otázku, co skutečně ovlivňuje ceny kryptoměn a v jakém období do nich začít investovat.

Poptávka a nabídka

Podobně jako u akcií nebo jiných instrumentů je hlavním faktorem ovlivňujícím cenu kryptoměn počet kupujících, prodávajících a jejich tendence neprodávat své držby kryptoměn. Nízká nabídka a vysoká poptávka vedou k růstu ceny, vysoká nabídka a nízká poptávka k poklesu ceny.

Na rozdíl od tradičních fiat měn, jako jsou dolary nebo eura, je nabídka některých kryptoměn omezená. Stává se také, že se v průběhu času postupně zpomaluje. To na druhé straně znamená, že když je poptávka vysoká, cena může mít tendenci prudce růst – zejména pokud chce málo lidí prodávat a mnoho nových investorů je odhodláno nakupovat.

Důležité jsou i další faktory, například události týkající se dané kryptoměny a milníky, kterými prochází. Takové události mohou způsobovat pravidelné, dynamické zvyšování nebo snižování cen a mezi podobné události lze zařadit i rally cen Cardano z léta/podzimu 2021, kdy trh rostl pod vlivem plánovaného zavedení inovativních „inteligentních kontraktů” do sítě Cardano.

Náklady na těžbu

Kryptoměny samozřejmě nevznikají ze vzduchu, ale těží se v procesu zvaném těžba (mining). Těžaři kryptoměn těží kryptoměny pomocí sofistikovaných, výpočetně výkonných zařízení, která se nazývají těžební stanice, tzv. miners. Když se tento proces začne pro těžaře stále více prodražovat, může se to odrazit na ceně kryptoměny.

Vládní regulace

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují ceny kryptoměn prakticky od jejich vzniku, je postoj regulačních orgánů. V některých případech mohou zprávy o regulacích pozitivně ovlivnit cenu, v jiných ne nutně.

Pokud se regulace digitálních aktiv stane restriktivní, vytváří se tlak ze strany prodejců a na trh s kryptoměnami se dostane negativní sentiment. Na druhé straně, pokud se velké banky nebo vlády jednotlivých zemí vyjadřují o této třídě aktiv pozitivně, může to být katalyzátorem růstu cen.

Mediální pokrytí

Média, označovaná jako čtvrtá moc, jsou mocným nástrojem, který může ovlivnit poptávku a nálady investorů. To, jak média píší o kryptoměnách, vždy ovlivňuje ceny a obecné tendence kupujících. Když média varují před investováním a označují kryptoměny za bublinu, investoři mají tendenci svá aktiva prodávat. Velmi často to platí pro nové obchodníky, kteří na tento typ zpráv reagují emotivně. Negativní mediální příběh může vést k obdobím paniky nebo mánie, což velcí investoři využívají a podle toho hromadí nebo prodávají své kryptoměny.

Na druhou stranu, přítomnost kryptoměn v médiích seznamuje lidi s novou technologií a vytváří zájem o nové finanční produkty, což vede ke zvýšenému potenciálu růstu kapitalizace celého sektoru.

Finanční krize

Momenty poklesu v ekonomice jsou situace, které mají obzvláště negativní vliv na ceny nejrizikovějších aktiv. Když začne krize, největší investoři se snaží chránit svůj kapitál a opouštějí velmi nejisté investiční produkty, čímž ještě více podporují paniku.

Samozřejmě, obvykle se krize nakonec ukáží jako nákupní příležitosti, protože trh už desetiletí ukazuje, že ceny indexů nebo akcií nakonec stejně rostou. Samozřejmě, neplatí to pro všechny instrumenty, protože existují projekty, které krachují a v předchozích cyklech jsme již viděli krach velkých kryptoměn, které zanikly v propadu.

Jak koupit kryptoměny přes XTB?

Kryptoměny je snadné najít a obchodovat na obchodní platformě xStation i pro začátečníky. K tomuto účelu slouží speciální záložka, která umožňuje nalézt instrument, zobrazuje informace o jeho cenách a cenový graf s více nástroji.

Na kartě “Market Watch” lze nalézt kryptoměnu, která vás zajímá a to prostřednictvím okna, kde můžeme přímo zadat název kryptoměny, jakož i prostřednictvím karty CRT, ve které můžeme najít všechny dostupné kryptoměny a vybrat tu správnou.

V okně Sledování trhu najdeme funkce „Informace o instrumentu”, „Otevřít graf” nebo „Přidat k oblíbeným”, které zjednodušují obchodování.

Pomocí tlačítek SELL a BUY si můžeme prohlédnout dvě ceny (prodejní a nákupní) dané kryptoměny a samozřejmě ji prodat nebo koupit. Prodejní cena se nazývá BID cena a nákupní cena se nazývá ASK cena. Dlouhé pozice na kryptoměnách se samozřejmě otevírají kliknutím na BUY a výběrem objemu transakce. Krátké pozice, když spekulujete na pokles, se samozřejmě otevírají klepnutím na SELL a výběrem objemu transakce.

Po nalezení správné kryptoměny můžete použít profesionální okno objednávky, které vypočítá hodnotu transakce a zobrazí vám aktuální kotaci. Chcete-li to provést, vyberte možnost „Otevřít pokyn“ po kliknutí pravým tlačítkem myši na název kryptoměny v okně Sledování trhu. Jedná se o zabudovanou kalkulačku, která pomáhá při investičních rozhodnutích tím, že provádí výpočty související s nákupem.

Pomocí této kalkulačky máte možnost zadávat přesné pokyny pro okamžité a čekající objednávky. Čekající objednávky můžete vybrat tak, že v kalkulačce zadáte záložku „Čekající objednávka”. Tato karta se nachází vpravo od karty „Okamžitá exekuce” pro okamžité objednávky. Pomocí těchto příkazů můžete přesně definovat okamžik vstupu na trh nastavením ceny, při které chcete vstoupit do obchodu, a otevřít dlouhou pozici, když předpokládáte růst ceny (Buy Stop, Buy Limit), nebo pro krátkou pozici, kdy předpokládáte pokles ceny (Sell Stop, Sell Limit).

Na platformě xStation můžete také otevřít “ochranné” příkazy Stop Loss a Take profit. Takové příkazy vám umožňují realizovat strategie a chránit se před náhlými, nepředvídatelnými pohyby trhu minimalizováním ztrát nebo vybíráním potenciálních zisků z vašich pozic.

Nabízíme také příkaz „trailing stop”, “ochranný” příkaz, který se pohybuje s cenou kryptoměny ve vámi nastavené vzdálenosti, což vám umožňuje automaticky „vést ” pozice.

Tyto příkazy mohou snadno zadávat i velmi začínající investoři a to buď přímo z grafu v levém horním rohu nebo přímo kliknutím na název instrumentu v okně Sledování trhu xStation nebo otevření zabudované kalkulačky kliknutím na možnost Otevřít pokyn také v okně Sledování trhu.

Často kladené otázky pro začátečníky

Technologie mohou být oblastí, jejíž správné pochopení vyžaduje znalosti. Při hledání informací o kryptoměnách pro začínající investory narážíte na pojmy, které vám znějí cize a které si ani neumíte vysvětlit? Pro začínající krypto obchodníky to není jednoduchá oblast, my jsme se však rozhodli poskytnout pochopitelné informace o tom, jak to funguje. Samozřejmě, proces „těžby ” se vztahuje i na jiné kryptoměny, jako jsou Ethereum a Cardano, nazývané „altcoiny”.

Pojem „halving” se vztahuje pouze na kryptoměny, které mají předem stanovenou maximální nabídku, jako například Cardano nebo Bitcoin. Níže se zaměříme na případ Bitcoinu jako nejpopulárnější kryptoměny, v souvislosti s níž budete o těchto termínech nejčastěji slyšet.

Co je to těžba bitcoinů a halving?

Těžba v definici znamená těžbu surovin ze země, ale v tomto případě zahrnuje zpracování transakcí v Blockchainu – provádění složitých řetězových výpočtů. To vyžaduje náklady na energii, výkonný hardware a software. Transakce v systému jsou peer-to-peer.

Vytěžené Bitcoiny se udělují těžařům, kteří zpracovali transakce v bloku, jako odměna za jejich práci (práci jejich stroje).

Snížení hodnoty odměny za těžbu Bitcoinu na polovinu, tedy halving má obrovský vliv na odměny, které těžaři dostávají. Tato odměna se začala snižovat z 25 Bitcoinů za blok na 12,5 a v roce 2020 klesla na 6,25.

K halvingu došlo již třikrát, první červenci 2016 a naposledy v květnu 2020. K dalšímu halvingu dojde pravděpodobně v roce 2024.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti, a proto nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation5

Bitcoin není tradiční měna regulována a vydávané centrální bankou, jako je například americký Federální rezervní systém, který kontroluje nabídku peněz v USA.

Vložení většího množství peněz FIAT na trh znehodnotí měnu. Pokud však růst peněžní zásoby převyšuje hospodářský růst, způsobuje inflaci. To znamená, že peníze pak mají stále nižší hodnotu. K nákupu stejného počtu výrobků potřebujete více peněz než na začátku.

Bitcoin není centrální bankou kontrolovaná měna a v oběhu je mnoho Bitcoinů. Vysoká poptávka a shora omezený počet bitcoinů, jakož i klesající odměna za jejich těžbu mohou pozitivně ovlivnit cenu kryptoměny.

Příděl nových Bitcoinů přidělených těžařům se snižuje na polovinu každých 21 000 000 bloků nebo přibližně 4 roky, pokud to měříme podle časového rámce stanoveného Satoshi Nakamoto.

Díky své deflační povaze se Bitcoin v současnosti považuje za uchovatele hodnoty a může poskytnout místo, které uchovává hodnotu peněz během inflace, která ovlivňuje FIAT měny.

Jaký je vliv halvingu?

Je zřejmé, že pokud se Bitcoiny neumístí na burzy a neprodají, jejich hodnota se může zvýšit. Přímý vliv na cenu Bitcoinu mělo dosud snížení odměny, kterou dostávají těžaři, na polovinu (halving). Jelikož odměny klesají a náklady na těžbu zůstávají stejné nebo se dokonce zvyšují v důsledku výrazného nárůstu cen energie, návratnost investic se snižuje. Tato situace může odradit menší těžaře od pokračování v těžbě Bitcoinu, jelikož ti, kteří mají levnější kanály a výkonný zdroj, mají oproti konkurenci velkou výhodu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti, a proto nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation5

Údaje z řetězce ukazují, že těžaři neprodávají své bitcoiny na současných úrovních, což by mohlo být velmi důležitým signálem pro býky a nové zájemce o tento trh.

Z analýzy cenového grafu také vyplývá, že několik měsíců po halvingu měla cena tendenci výrazně růst. Těžko však říci, zda se situace zopakuje i v roce 2024, s určitostí však lze říci, že halving a těžaři kryptoměn dělají z bitcoinu deflační token a ovlivňují události související s touto kryptoměnou.

Co je to fork na kryptoměnách?

Bitcoin je decentralizovaná platební síť a kryptoměna je založena na síti peer-to-peer. Síť funguje na speciálním protokolu složeném z výpočetních kódů. Ty se používají jako předem definovaná pravidla pro celou síť. Síť Bitcoin má otevřený software. Právě díky tomu je přístup ke kódům, které obsahuje, volný a široce dostupný pro každého, kdo ho chce prohlížet a používat.

Základem je blockchain – distribuovaná účetní kniha, která tvoří neustále rostoucí řetězec bloků. Jelikož Bitcoin je decentralizovaná síť, všichni její účastníci společně stanoví pravidla pro ověřování transakcí s cílem dosáhnout konsensu. Na tomto základě existuje jediný sdílený řetězec ověřených údajů, na kterém se všichni shodnou a který je vždy správný. Pokud se tento řetězec změní – rozdvojí nebo rozdělí, máme co dočinění s forkem. Rozvětvení může být náhodné nebo úmyslné.

Všeobecná rozdělení a změny pravidel protokolu

Fork blockchainu se obvykle kolektivně dohodne při každé aktualizaci softwaru blockchainu, která závisí na decentralizovaných skupinách počítačů, které tvoří síť pracující na společném cíli. Každý jednotlivý počítač v síti spouští software potřebný k ověření veřejné účetní knihy blockchainu a udržení bezpečnosti sítě. Čím více počítačů je současně v síti a na nich běží software, tím je síť bezpečnější.

Nejdůležitější je, že na každém uzlu musí běžet stejný software, aby měl přístup ke stejné sdílené účetní knize. Jinými slovy, každý full node (plnohodnotný uzel, člen sítě) se základním softwarem Bitcoinu (tj. Bitcoin Core) má přístup k blokové knize Bitcoinu, a tedy může ověřovat transakce Bitcoinu a přistupovat k úplné historii transakcí. Existují dva důvody pro fork:

Automatizovaný fork

Jelikož Bitcoin je distribuovaná a decentralizovaná síť, problém vzniká, když těžaři objeví blok ve stejnou dobu, což pak vede ke dvěma odděleným řetězcům. Jedná se však o dočasný fork – řetězec, který najde další blok jako první, se stává nejdelším řetězcem a tím se automaticky stává pravým. Kratší řetězec proto síť zahodí.

Změny pravidel nadřazeného protokolu

Tento typ rozdělení sítě je záměrná změna kódu provedená vývojáři a je trvalou změnou. Proč mohou být takové změny zapotřebí? Například z důvodu přidání nových funkcí pro zvýšení rozšíření funkčnosti sítě nebo z důvodu změny základního pravidla, jako je například zvýšení velikosti bloku.

Typy forků

Typy forků jsou velmi důležité. Pokud vývojáři jádra Bitcoinu aktualizují jeho kód s cílem nainstalovat nové funkce nebo změnit důležité parametry, aktualizovaný software již nemusí být kompatibilní se starší verzí softwaru.

Hard fork

Po takové aktualizaci již novější software není kompatibilní se svými staršími verzemi. Obvykle se jedná o zásadní změnu, při které se změní pravidla konsenzu takovým způsobem, že není možné zachovat kompatibilitu s předchozími verzemi téhož softwaru.

Příkladem tohoto typu forku je Casper v síti kryptoměny Ethereum. Provádí zásadní změnu pravidel protokolu z modelu Proof of Work na model Proof of Stake. Full node, které nejsou automaticky kompatibilní s aktualizovanými uzly Casper a jsou vyřazeny.

Naštěstí, hard forky Etherea nejsou obvykle kontroverzní a většina sítí souhlasí s aktualizací. V opačném případě by full node s aktualizovaným softwarem Casper neměl přístup ke stejné účetní knize jako full node se starší verzí. Jelikož každý uzel by měl jiná pravidla konsenzu, v podstatě by provozoval samostatný blockchain.

Všichni účastníci musí přejít na nový software, aby se mohli nadále účastnit na síti a pokračovat v ověřování nových transakcí. Účastníci, kteří aktualizace nepřidají, budou ze sítě vyřazení. Toto oddělení vytváří trvalou divergenci blockchainu. Pokud bude existovat podpora menšinového řetězce – v podobě těžařů účastnících se řetězce – budou současně existovat oba řetězce.

Plánované hard forky

Pokud byla do plánu projektu kryptoměny zahrnuta jakákoliv změna protokolu, můžeme hovořit o plánovaném hard forku. V takové situaci není pochyb o oprávněnosti rozdělení sítě. Máme totiž co do činění s aktualizací, jejímž cílem je zlepšit možnosti a funkčnost blockchainu.

Celá komunita v čele s vývojáři přechází na nový řetězec, protože aktualizace vyžaduje změnu základní báze kódu. To bude mít za následek zánik starého řetězce, protože se nikomu nevyplatí jej podporovat kvůli nedostatku motivace. Příkladem takových forků může být fork Byzantium v blockchaine Ethereum ze dne 28. února 2019. Tento fork vedl ke snížení odměny za těžbu ze 3 ETH na 2 ETH. Takový fork je obvykle spojen se snížením inflace kryptoměny, a tedy obvykle s výrazným zvýšením její ceny.

Dalším příkladem může být i hard fork Etherea s názvem London ze srpna 2021. Mechanismus pálení mincí (stahování mincí z oběhu), který byl zaveden v rámci aktualizace Ethereum London začátkem srpna, již zničil více než milion Etherů.

V rámci londýnského hard forku byl začátkem srpna zaveden mechanismus EIP-1559, který umožňuje spalování části transakčních poplatků. Od té doby bylo k 25. listopadu 2021 spáleno 1 008 431 ETH. Tento fork je další úrovní přechodu blockchainu Ethereum na deflační model Proof of Stake.

Kontroverzní hard forky

Kontroverzní hard fork je obvykle výsledkem nedorozumění a neshod, které se vyskytují v rámci komunity. Výsledkem těchto neshod je, že některé uzly vytvoří nový řetězec, který provede významné změny v kódu včetně možnosti vytvořit samostatnou kryptoměnu. Většina známých hard forků spadá do této kategorie.

Příkladem je vytvoření Ethereum Classic. Hacknutí Ethereum DAO (ukradené byly ETH v hodnotě 55 milionů dolarů) vyvolalo bouřlivou diskusi v komunitě, která byla proti zvrácení hacknutí, nakonec se rozdělila a vytvořila nový blockchain známý jako Ethereum Classic.

Důležité je, že majitelé původní kryptoměny často dostanou poměrné množství nové kryptoměny vytvořené u hard forku. Po forku Ethereum Classic obdrželi všichni majitelé ETH ETC v poměru k množství ETH, které vlastnili.

Dalším příkladem je Bitcoin Cash. Tento hard fork byl zorganizován částí komunity, která chtěla, aby se Bitcoin mnohem lépe škáloval, a to tak, že se 8 krát zvětší velikost jeho bloku na 8 MB. To mělo umožnit zpracování většího počtu transakcí, čímž se snížily poplatky, které platí uživatelé. Výsledkem hard forku bylo vytvoření nové měny s názvem Bitcoin Cash. Bitcoin má v historii spoustu forků, tento graf zobrazuje všechny z nich:

Soft forky

Na rozdíl od hard fork existují také forky sítě, které jsou kompatibilní se staršími verzemi softwaru. Soft forky jsou aktualizace softwaru, které stále fungují se staršími verzemi.

Příkladem může být například slavný SegWit v Bitcoinu. Obecně jde o bohatý soubor vylepšení, jejichž cílem bylo mimo jiné zvýšit maximální propustnost Bitcoinu.

Forky jsou konstantou změn ve světě kryptoměn, často jsou znakem technologického pokroku a znamením nadcházejících změn ve funkčnosti a budoucnosti kryptoměn.

Co je Metaverse?

Metaverse je mezi investory stále populárnější a kryptoměny budou pravděpodobně hlavní měnou těchto nových virtuálních světů nazývaných také „druhý svět” . Metaverse plánuje budovat virtuální realitu rozšířenou sociální média a technologii blockchain s cílem vytvořit místa, kde budou hráči moci trávit čas. V současnosti se budují virtuální světy s virtuálními ekonomikami a trhy s nemovitostmi, ačkoli mnohé se teprve začínají rozvíjet. Již se uskutečnilo několik nákupů virtuálních pozemků za částky v hodnotě několika milionů dolarů.

Metaverse se skládá z virtuálních světů, ve kterých mohou lidé dělat mnoho věcí, které dělají i v reálném životě. Rozvíjející se technologie VR by mohla výrazně rozšířit zážitek z Metaversu a přilákat do virtuální reality stále více hráčů.

Kryptoměny budou pravděpodobně hlavní formou výměny v metaverse.

Členové Metaverse – virtuálního světa budou moci pracovat, hrát si, nakupovat, cvičit a setkávat se. Mohou si založit vlastní podnik, kupovat pozemky, tvořit umění a chodit na koncerty – to vše ve virtuálním prostředí.

Metaverse tvoří virtuální světy, ve kterých mohou lidé dělat mnohé věci, které dělají i v reálném životě. Rozvíjející se technologie VR by mohla výrazně rozšířit zážitek z metaversa a přitáhnout do virtuální reality stále více hráčů.

Kryptoměny budou pravděpodobně hlavní měnou v Metaverse. kryptoměny fungují jako virtuální hotovost ve virtuálním světě. Transakce jsou téměř okamžité a technologie blockchain, která za nimi stojí, je navržena tak, aby budovala důvěru a poskytovala bezpečnost. Přijetí kryptoměn ve virtuální realitě může pozitivně ovlivnit ocenění celého trhu s kryptoměnami včetně Bitcoinu, který je považován za uchovatele hodnoty pro všechny zájemce o technologii blockchain.

Po rozhodnutí Facebooku změnit značku na Meta reagoval trh s kryptoměnami výrazným nárůstem. Proces přechodu na Metaversu již delší dobu rozšiřuje nejen Facebook, ale také společnosti jako Disney a Microsoft.

Metaverse a platformy jako portály v Solana blockchain jsou také místem, kde se může uskutečnit obchodování a přijetí populárních tokenů NFT.

Tento trh také představuje příležitosti pro nárůst popularity tokenů založených na modelu Play to Earn. Statistiky ukazují, že nové generace narozené po roce 2010 s názvem Generace Alfa používají technologie více než 8 hodin denně a hry jsou mimořádně populární.

Někteří investoři vidí v rozvoji tohoto sektoru trhu s kryptoměnami příležitosti a vidí v něm šanci na masové přijetí decentralizovaných financí a také na normalizaci právního stavu celého trhu.

Kryptoměny fungují jako virtuální hotovost ve virtuálních světech. Transakce jsou téměř okamžité a technologie blockchain, která za nimi stojí, je navržena tak, aby budovala důvěru a poskytovala bezpečnost.

Obchodní hodiny kryptoměn

A co obchodní hodiny kryptoměn? Tyto informace jsou důležité zejména pro intradenní obchodníky. Obchodování s kryptoměnami je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou, která začíná v pátek od 22:00 SEČ a trvá do soboty 04:00 SEČ. Spotová cena kryptoměny je v době, kdy nastane přestávka, statická. Ve všech ostatních časech se ceny neustále hýbou.

Samozřejmě, nejlepší doba na obchodování s kryptoměnami je v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodování, zvyšuje se i volatilita. Tu může ovlivnit zveřejnění důležitých zpráv o jednotlivých kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu. Investoři by měli vědět, že trh kryptoměn někdy koreluje s americkým technologickým akciovým indexem US100 a nálada na trhu ovlivňuje sektor kryptoměn.

Pokud jste však dlouhodobý investor, nemusíte sledovat dočasné výkyvy na trhu. Na naší platformě máte možnost nakupovat blockchainové akcie jako Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) nebo další velké a rozpoznatelné akce ze sektoru digitální transformace jako Meta Platforms (FB.US) nebo Adobe (ADBE.US). V těchto případech jako začínající investor nemusíte sledovat kolísání cen kryptoměn a stačí vám dlouhodobě investovat do technologie blockchain nebo sektoru digitální transformace. Obchodování je dostupné, když jsou otevřené burzy, na kterých jsou akcie kótovány. V případě amerických akcií jsou otevírací hodiny 15:30 - 22:00 SEČ.