Kryptoměny si v posledních letech našly cestu do portfolií stále více investorů, ale přímý nákup a správa Bitcoinu nebo Etherea může být pro část lidí pořád zbytečně složitá. Právě proto roste zájem o burzovně obchodované produkty jako krypto ETF a hlavně ETN, které umožňují získat expozici na kryptoměny podobně jednoduše jako u běžných fondů. V článku si vysvětlíme, co je ETN, jak se liší ETN vs. ETF, a na co si dát pozor, pokud chcete investovat do Bitcoinu nebo Etherea přes tyto nástroje.
Kryptoměny si v posledních letech našly cestu do portfolií stále více investorů, ale přímý nákup a správa Bitcoinu nebo Etherea může být pro část lidí pořád zbytečně složitá. Právě proto roste zájem o burzovně obchodované produkty jako krypto ETF a hlavně ETN, které umožňují získat expozici na kryptoměny podobně jednoduše jako u běžných fondů. V článku si vysvětlíme, co je ETN, jak se liší ETN vs. ETF, a na co si dát pozor, pokud chcete investovat do Bitcoinu nebo Etherea přes tyto nástroje.
Kde Vaše peníze pracují
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Klíčové poznatky o krypto ETF a ETN na Bitcoin a Ethereum
- Krypto ETF a ETN umožňují investovat do Bitcoinu a Etherea přes burzu stejně jednoduše jako do běžných fondů, bez nutnosti vlastní peněženky.
- Bitcoin ETF a Ethereum ETF jsou dnes populární hlavně v USA, kde existují spotové varianty a patří mezi největší burzovní krypto produkty.
- V EU spotová kryptoměnová ETF zatím dostupná nejsou, takže evropskou regulovanou alternativou jsou především kryptoměnové ETN a další produkty.
- ETN se liší od ETF strukturou, jde o dluhový cenný papír s cenou navázanou na podklad, což přináší malé, ale reálné riziko emitenta.
- U XTB najdete ETN na Bitcoin, Ethereum i koš kryptoměn od renomovaných emitentů jako Bitwise, VanEck nebo Xtrackers, díky čemuž lze získat krypto expozici i s menší investicí, přičemž je ale potřeba počítat s vysokou volatilitou kryptoměn.
Bitcoin, Ethereum a burzovní produkty ETF a ETN
Možností, jak nakoupit kryptoměny, je několik. Nejčastěji se investoři rozhodují mezi přímým nákupem Bitcoinu nebo Etherea a jednodušší cestou přes burzovní produkty, tedy kryptoměnové ETF nebo ETN.
Co jsou kryptoměny, jako je Bitcoin a Ethereum?
Kryptoměny jsou relativně novou třídou aktiv fungující na síti blockchain, která využívá kryptografii k zabezpečení transakcí. Jde o decentralizované digitální aktivum, takže neexistuje žádná centrální autorita nebo místo, které by nad kryptoměnami mělo kontrolu. Tedy nejedná se měnu v pravém slova smyslu. První a největší kryptoměnou je Bitcoin, vedle něj však dnes existují tisíce dalších projektů, například Ethereum a mnoho dalších.
S tím, jak trh s kryptoměnami roste, začaly vznikat a být schvalovány i regulované burzovní produkty jako kryptoměnové ETF a ETN, které kopírují cenu Bitcoinu nebo Etherea a dají se nakoupit podobně snadno jako běžné ETF. Investor tak získá expozici na krypto bez nutnosti řešit vlastní peněženku a privátní klíče. Mezi největší bitcoin ETF dnes patří iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) od BlackRocku, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) a také Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), zatímco mezi nejznámější krypto ETN patří VanEck Bitcoin ETN (VBTC, VBTC.DE).
Co jsou ETF?
ETF (Exchange Traded Fund) jsou burzovně obchodované fondy, které se vyznačují nízkými poplatky a v posledních letech si u investorů získaly výrazně rostoucí oblibu. ETF mohou sdružovat akcie, dluhopisy i další typy aktiv, včetně kryptoměn.
Více se o tom, co je ETF, dozvíte v článku: Co je ETF a jak funguje? Naučte se investovat do ETF s XTB
Co jsou ETN?
ETN (Exchange Traded Note) je jeden z typů burzovně obchodovaných produktů označovaných jako ETP (Exchange Traded Product). Principem je podobný jako ETF, ale funguje na trochu jiné bázi. V praxi díky ETN může investor jednoduše získat expozici k celé řadě aktiv, včetně kryptoměn, například přes ETN na Bitcoin nebo ETN na Ethereum.
Kryptoměny přes ETN a ETF: jednoduchý způsob investování
Kryptoměny vznikly jako alternativa k současnému finančnímu systému. Za posledních více než 15 let však ceny velké části z nich výrazně vzrostly, což přitáhlo pozornost investorů i spekulantů.
Klasické bitcoinové transakce jsou ale pro mnoho lidí stále relativně složité. Pokud chcete například poslat Bitcoin, musíte ho nejprve někde koupit, převést do vlastní peněženky pomocí delších kódů a následně ho podobným způsobem odeslat na jinou adresu. Pro vyšší bezpečnost se navíc často doporučuje využívat fyzické kryptoměnové peněženky, což přináší další náklady i komplikace. Pro zkušenější investory je to běžná rutina, pro širokou veřejnost je to však pořád složitější než jiné formy převodu peněz.
Kryptoměnové ETF a ETN. Porovnání produktů
Moderní produkty, jako jsou ETF a ETN, umožňují nakupovat různá aktiva prostřednictvím burzovně obchodovaných nástrojů.
ETF obvykle nakupuje podkladové aktivum přímo. U některých aktiv ale z legislativních nebo jiných důvodů není možné podklad držet tak, aby produkt mohl být klasifikován jako ETF. Právě proto existují ETN.
ETN fungují zjednodušeně tak, že instituce vydá dluhový cenný papír a zaváže se vyplácet jeho hodnotu podle ceny podkladového aktiva. Prakticky to znamená, že aktivum za vás nakoupí emitent, zatímco vy držíte ETN a máte nárok na vyrovnání jeho hodnoty.
Bitcoin ETF: přehled, výhody a dostupnost pro investory
Bitcoin ETF jsou burzovně obchodované fondy, které investorům umožňují získat expozici vůči Bitcoinu prostřednictvím běžného investičního účtu. Největší popularitu si získaly hlavně v USA, protože jde o jednoduchý a regulovaný způsob, jak do Bitcoinu investovat bez nutnosti řešit vlastní peněženku a technické převody. Mezi nejznámější spotové Bitcoin ETF patří například iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) od BlackRocku, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) nebo Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).
V Evropské unii však spotové Bitcoin ETF v režimu UCITS zatím dostupné nejsou, a proto evropský trh využívá především ETN a další krypto ETP produkty. Ty sledují cenu Bitcoinu podobně jako ETF, ale právně mají jinou strukturu. Právě ETN tak dnes představují nejbližší regulovanou alternativu k Bitcoin ETF pro evropské investory.
Ethereum ETF: regulovaný přístup k Ethereu pro investory
Ethereum ETF fungují stejným principem jako Bitcoin ETF, jen sledují cenu Etherea. V USA patří mezi oblíbené nástroje pro investory, kteří chtějí mít Ethereum v portfoliu přes burzovně obchodovaný fond, bez přímého držení kryptoměny. Spotová Ethereum ETF zde bylo schváleno v roce 2024 a rychle se stalo standardní cestou, jak mohou investoři získat expozici vůči ETH v regulovaném prostředí.
V Evropě ale platí podobná situace jako u Bitcoinu. Spotová Ethereum ETF pod UCITS pravidly zatím neexistují, takže evropským investorům zůstává jako hlavní burzovní alternativa opět ETN. Ta umožňují získat expozici vůči Ethereu přes běžný investiční účet, přičemž na trhu jsou dostupná od velkých a známých emitentů.
Výhody a nevýhody ETN na kryptoměny
Jaké jsou konkrétní výhody i rizika obchodování kryptoměnových ETN?
Výhody ETN
- Jednoduchý přístup k aktivům: ETN na kryptoměny vám umožní získat expozici vůči digitálním aktivům stejně snadno jako vůči akciím nebo ETF. Nemusíte zakládat kryptoměnovou peněženku, řešit zabezpečení ani převody. Investice probíhá přes burzu v regulovaném prostředí, což je pro mnoho investorů výrazně pohodlnější a přehlednější než přímé nakupování kryptoměn.
- V rámci EU neexistují spotová kryptoměnová ETF, takže ETN představují praktickou alternativu, jak do kryptoměn investovat regulovanou cestou: Evropská regulace zatím spotová krypto ETF neumožňuje, a proto jsou ETN v praxi nejbližší dostupnou variantou pro investory, kteří chtějí mít kryptoměny v portfoliu formou burzovně obchodovaného produktu. ETN se obchodují na burze, mají transparentní cenu navázanou na podkladové aktivum a zapadají do standardních investičních procesů, včetně jednoduchého nákupu a prodeje přes brokera, jako je XTB.
Nevýhody ETN
ETN představují malé, ale reálné riziko emitenta. Pokud by se emitent dostal do problémů, může to ovlivnit schopnost závazky plnit. Na rozdíl od ETF jsou ETN dluhové cenné papíry, takže jejich hodnota závisí nejen na ceně kryptoměny, ale i na finanční stabilitě instituce, která je vydává. V případě vážných problémů emitenta existuje riziko, že by závazek vůči investorům nemusel být splněn v plném rozsahu. Toto riziko je běžnou vlastností ETN struktury a je dobré ho při výběru produktu vzít v úvahu. U XTB nicméně nabízíme kryptoměnové ETN na Bitcoin i Ethereum pouze od renomovaných emitentů.
V praxi ETN vydávají velké a stabilní instituce, takže pravděpodobnost takového scénáře je nízká, ale je dobré o tomto riziku vědět. Většina kryptoměnových ETN na evropských burzách je emitována známými, kapitálově silnými hráči, kteří podléhají regulatornímu dohledu. Proto je riziko selhání emitenta obvykle nízké, nicméně nikdy není nulové. Z pohledu investora je proto rozumné sledovat, kdo produkt vydává, jak je zajištěn a jaké má podmínky, aby riziko emitenta odpovídalo vaší toleranci rizika.
Investování do kryptoměnových ETN na Bitcoin a Ethereum u XTB
U XTB můžete do kryptoměn investovat nebo s nimi obchodovat buď prostřednictvím kryptoměnových CFD, nebo přes několik ETN, do kterých lze investovat už od pár EUR. Níže najdete přehled dostupných ETN podle podkladového aktiva.
Bitcoin ETN
- Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE.DE): Vydává Bitwise Europe, dříve ETC Group z Londýna. Po akvizici v roce 2024 spadá pod americký Bitwise Asset Management, jednoho z největších specialistů na krypto investiční produkty.
- VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE): Emitent VanEck je zavedený americký správce aktiv fungující od roku 1955. Evropské krypto ETN vydává přes VanEck ETP AG s domicílem v Lichtenštejnsku.
- Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities (XXBT.DE): Produkt značky Xtrackers od DWS, velkého německého správce aktiv napojeného na Deutsche Bank. Vznikl ve spolupráci s Galaxy Digital, významnou firmou z oblasti digitálních aktiv.
Ethereum ETN
- VETH.DE: Stejně jako u VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE), ho vydává VanEck ETP AG, evropská entita skupiny VanEck se sídlem v Lichtenštejnsku. VanEck je globální správce aktiv s dlouhou historií a v Evropě patří mezi nejznámější emitenty krypto ETN.
- XETH.DE: Emitentem je Xtrackers Digital Markets ETC AG v rámci platformy Xtrackers od DWS. Stejně jako u BTC varianty jde o produkt vzniklý ve spolupráci s Galaxy Digital, velkým hráčem v digitálních aktivech. ETN je domicilované ve Švýcarsku.
ETN na koš kryptoměn
- VT0P.DE: Diverzifikované ETN od VanEck, které sleduje index MarketVector Crypto Leaders a automaticky drží největší a nejlikvidnější kryptoměny na trhu. V koši bývají hlavně Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, TRON, Avalanche a Polygon. Konkrétní váhy a případné změny se upravují při pravidelných rebalancích indexu.
Kryptoměny jsou vysoce rizikovým aktivem. Před každým nákupem nebo prodejem byste proto měli dobře rozumět tomu, do čeho investujete a jaká jsou rizika takové transakce. U většiny investorů by kryptoměny neměly tvořit většinu portfolia a často slouží spíše jako doplněk v řádu několika procent, případně nižších desítek procent.
Výsledné rozložení portfolia je ale vždy na Vašem rozhodnutí a Vaší toleranci rizika.
Je ETN vlastně kryptoměnové ETF?
U XTB můžete do kryptoměn investovat nebo s nimi obchodovat prostřednictvím CFD na kryptoměny, případně využít hned několik ETN, do nichž můžete investovat už od několika EUR.
ETN a ETF jsou dvě odlišné třídy investičních produktů, které fungují jiným způsobem. ETF obvykle nakupuje podkladové aktivum přímo. ETN je naopak dluhový cenný papír, který vydává finanční instituce, a jeho hodnota se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Investor tedy nevlastní kryptoměnu samotnou, ale drží cenný papír s příslibem, že mu emitent vyplatí výnos podle vývoje ceny podkladu.
I když je struktura obou produktů odlišná, výsledný efekt pro investora může být velmi podobný. Pomocí ETF nebo ETN si totiž můžete jednoduše vytvořit investiční pozici na kryptoměnách bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.
Evropská regulace kryptoměn (MiCA, MiFID II a MiFIR)
V Evropě jsou krypto investiční produkty většinou nabízeny ve formě ETN, nikoli klasických ETF. Důvod je jednoduchý: většina kryptoměn zatím nesplňuje podmínky pro zařazení do fondů regulovaných rámcem UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), který povoluje jen určité typy aktiv.
Legislativní rámce týkající se kryptoměn, ETN a ETF jsou vymezeny v již zmíněném UCITS, ale také v MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) a MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).
Více informací ohledně regulace kryptoměn najdete v těchto zdrojích:
- Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) – Nařízení EU, které zavádí jednotná pravidla pro vydávání kryptoaktiv a pro poskytovatele služeb s kryptoaktivy, včetně licencování, informačních povinností a ochrany investorů.
- Crypto-assets: how the EU is regulating markets – Přehledová stránka Rady EU shrnující, jak EU reguluje trhy s kryptoaktivy, s důrazem na ochranu spotřebitelů, prevenci finanční kriminality a podporu inovací.
- Crypto-assets: What the EU is doing and why – Vysvětlení přístupu Evropské komise k regulaci kryptoaktiv v rámci digitální finanční strategie, včetně důvodů pro přijetí MiCA a cílů regulace.
- MiFID II a MiFIR – Směrnice a nařízení EU pro trhy s finančními nástroji, které upravují fungování investičních firem i samotných trhů, zvyšují transparentnost a posilují ochranu investorů.
- Vnitrostátní předpisy týkající se požadavků na nabízení UCITS fondů v ČR – Stránka ČNB s přehledem českých pravidel pro nabízení zahraničních UCITS fondů v ČR podle nařízení (EU) 2019/1156, hlavně podle zákona ZISIF.
Krypto ETF a ETN: hlavní poznatky na závěr
Kryptoměny jsou třídou aktiv, která v posledních letech výrazně přitahuje pozornost investorů. Přímý nákup, uchovávání i prodej kryptoměn ale může být pro část lidí stále relativně složitý, a proto v některých případech dává smysl využít burzovně obchodované produkty, tedy krypto ETF nebo ETN. Ty přinášejí jednodušší způsob, jak získat expozici vůči kryptoměnám, je však potřeba počítat s drobným ročním poplatkem, nejčastěji v řádu desetin procenta, případně nízkých jednotek procent ročně.
Rizikem ETN může být také to, že jde o cenný papír vydávaný finanční institucí, vůči níž má investor pohledávku. V praxi však ETN představují přehlednou a dostupnou cestu, jak si vytvořit investiční pozici na kryptoměnovém trhu bez nutnosti přímého držení kryptoměn.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Vyzkoušejte oceňovanou platformu
FAQ
Krypto ETF jsou burzovně obchodované fondy, které obvykle drží podkladové kryptoměny přímo, a investor získá expozici jejich nákupem prostřednictvím podílu daného kryptoměnového ETF. V praxi jde o jednoduchý a regulovaný způsob, jak investovat do Bitcoinu nebo Etherea přes standardní investiční účet. Tento typ produktu je dnes nejrozšířenější hlavně v USA, kde byly schváleny spotové krypto ETF.
Krypto ETN a ETC jsou burzovně obchodované dluhové cenné papíry. Nespravují fond s přímým držením kryptoměn, ale jejich cena kopíruje vývoj podkladu prostřednictvím závazku emitenta. Pro investora je výsledná expozice často velmi podobná jako u ETF, rozdíl je hlavně v právní struktuře a v tom, že u ETN a ETC existuje, byť obvykle malé, riziko emitenta. ETC se historicky používalo hlavně pro komodity, ale v Evropě se tento název často objevuje i u krypto produktů a funguje velmi podobně jako ETN.
Hlavní důvod je legislativní rámec UCITS pro evropské ETF. UCITS fondy musí splňovat pravidla diverzifikace a mohou investovat jen do tzv. způsobilých aktiv. Produkt, který by držel pouze Bitcoin, tyto požadavky nesplňuje, proto ho nelze v EU uvést jako spotové Bitcoin ETF v režimu UCITS.
Evropští investoři místo toho využívají krypto ETN, ETC nebo obecně ETP. Ty kopírují cenu Bitcoinu podobně jako americká spotová ETF, ale právně jde o dluhové nebo strukturované cenné papíry mimo UCITS rámec. Regulace MiCA sice nastavila pravidla pro krypto trh a poskytovatele služeb, ale UCITS pravidla pro ETF nezměnila, proto se situace se spotovými Bitcoin ETF v EU zatím nemění.
Oproti ETF nese ETN navíc hlavně úvěrové riziko emitenta, protože ETN je nezajištěný dluhový cenný papír a investor vlastně drží závazek banky či jiné instituce vyplatit výnos podle ceny Bitcoinu nebo Etherea. Pokud by emitent měl vážné finanční potíže nebo zkrachoval, může ETN ztratit hodnotu bez ohledu na vývoj kryptoměny, zatímco ETF obvykle drží podkladová aktiva odděleně ve fondu. ETN také může mít nižší likviditu a širší spread než velká ETF a někdy obsahuje speciální podmínky, třeba možnost předčasného splacení, proto je vždy dobré zkontrolovat prospekt a kvalitu emitenta.
Poplatky za držbu krypto ETN tvoří hlavně roční správcovský poplatek, často uváděný jako TER. Ten se průběžně promítá do ceny produktu, takže ho neplatíte zvlášť, jen mírně snižuje výkonnost ETN v čase. Výše TER se liší podle emitenta a konkrétního ETN, dnes se u evropských krypto ETN a ETP typicky pohybuje zhruba od 0,15 % do 2,00 % ročně. Například VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE) má TER 1,00 % p.a., CoinShares Physical Bitcoin patří k levnějším s TER 0,25 % p.a., zatímco některé jiné bitcoinové ETP mají kolem 1,49 % až 2,00 % p.a.
K tomu je potřeba počítat se standardními náklady na obchodování u brokera, tedy případnou komisí za nákup a prodej a se spreadem mezi nákupní a prodejní cenou, který je u krypto ETN někdy o něco širší než u největších akciových ETF. Někteří emitenti navíc dočasně snižují poplatky kvůli konkurenci, ale vždy platí to, co je uvedené v prospektu a v parametrech daného ETN.
Ne. Krypto ETN není přímé držení kryptoměny, ale burzovně obchodovaný dluhový cenný papír, který jen kopíruje cenu Bitcoinu nebo Etherea. Držením ETN tedy nevlastníte samotné kryptoměny ani nemáte možnost si je převést do vlastní peněženky.
Ano, krypto ETN můžete držet dlouhodobě podobně jako ETF, protože se obchoduje na burze a nemá omezenou dobu držby. Je ale důležité počítat s průběžným ročním poplatkem (TER), který je zahrnutý v ceně ETN, a s vysokou volatilitou kryptoměn. U dlouhodobé investice proto dává smysl vybírat ETN od renomovaných emitentů, sledovat výši poplatků a mít jasně nastavenou toleranci rizika v rámci portfolia.
Jak šetřit na důchod? Tipy pro úspěšné investování do důchodu
ETF – jak fungují? Průvodce pro začínající investory
ETF vs. podílové fondy – srovnání
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.