Jak si přidám nové nástroje technické analýzy do MT4?

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Jakmile si vyberete nový nástroj, můžete jej přidat do platformy. (Nevíte, kde najít tyto nástroje? Přečtěte si článek, kde je hledat.)

Předtím, než začnete používat nové nástroje, musíte je uložit do správné složky. V horním menu "Soubor" je potřeba kliknout na položku "Otevřít Složku dat" a následně otevřít složku “MQL4".

Uložení nástroje závisí na tom, zda se jedná o indikátor, skript nebo expert. Pokud se jedná o indikátor, bude uložen ve složce pro indikátory (Indicators), pokud se jedná o skript, najdete jej ve složce Scripts a pokud se jedná o automatickou strategii, bude ve složce Experts.

Poté, co je nástroj uložen, můžete jej otevřít v platformě otevřením záložky Navigátor. Tuto záložku otevřete klávesovou zkratkou CTRL+N, nebo pod záložkou Pohled. Poté najdete nástroje ve složkách Skripty, Strategie nebo Indikátory.

Nakonec musíte tento nástroj aktivovat přímo v platformě. To provedete jednoduše přetažením nástroje do okna s grafem, který chcete analyzovat. Poté se objeví okno, kde můžete upravit nastavení a potvrdit tlačítkem OK. Pokud si nejste u automatické strategie jisti, zda funguje, podívejte se do pravého horního rohu – jestli vidíte veselý "smajlík", strategie je aktivní.