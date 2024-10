Jak a kde koupit kryptoměnu Bitcoin (BTC)?

Doba čtení: 7 minut(y)

Bitcoin lze zakoupit mnoha způsoby. V tomto článku se podíváme na nejlepší způsoby, jak koupit nejstarší kryptoměnu.

S rostoucí cenou Bitcoinu se stále více investorů začalo ptát – jak a kde koupit tuto kryptoměnu? V minulosti bylo jediným způsobem, jak získat BTC, jeho těžba pomocí vlastního počítače. Postupem času se algoritmus proof-of-work, na kterém je založena síť Bitcoin, stal tak složitým a náročným na zdroje, že těžbu Bitcoinu zvládly pouze výpočetní stroje vyvinuté speciálně pro tento účel. Jak a kde koupit Bitcoin bez potřeby časově a kapitálově náročné těžby? Tento článek vrhá světlo na nejpopulárnější způsoby, jak to udělat!

Co je Bitcoin?

Bitcoin, který vznikl začátkem roku 2009, je typem decentralizované virtuální měny, jejíž princip popsal v říjnu 2008 Satoshi Nakamoto v dnes již známém manifestu. Ve skutečnosti se dodnes neví, kdo byl Satoshi Nakamoto, a dokonce ani to, jestli to byl jeden člověk nebo skupina lidí. Známý je však Nakamotův záměr, který ve svém manifestu popsal Bitcoin jako platební systém bez dozoru a zprostředkovatelů založený na síti peer-to-peer. Neexistence centrálního vydávajícího orgánu a omezená nabídka 21 milionů kusů Bitcoinu znamená, že ho ocenila zpočátku malá skupina nadšenců open source projektu. Jak jeho hodnota neustále rostla, Bitcoin získával na popularitě, aby se nakonec stal téměř synonymem pro celý trh s kryptoměnami.

Krypto (mezi něž patří i Bitcoin) vděčí za svůj název používání pokročilé kryptografie k uchovávání a potvrzování vlastnictví libovolných jednotek. Kryptografie umožňuje, aby kontrolu nad daným uzlem sítě (peněženkou) prováděl uživatel, který má v držení tzv. soukromý klíč; zároveň zabraňuje tomu, aby byla stejná jednotka vydána dvakrát a právě kryptografie způsobuje, že těžba Bitcoinů je tak náročná.

Těžba Bitcoinu je proces uvádění nových Bitcoinů do oběhu, jakožto i potvrzování nových transakcí v síti a její udržování. V minulosti na těžbu stačil obyčejný osobní počítač, ale s rozvojem sítě Bitcoinu a samotnou náročností provádění tohoto procesu začali těžaři používat specializované výpočetní stroje. V současnosti se proces těžby podobá činnosti skutečných dolů. Vzhledem k energetické náročnosti a její úrovni těžby Bitcoinu se těžaři spojují do speciálních skupin, které se snaží dosáhnout co nejnižších nákladů na elektrickou energii. Specializovaní podnikatelé si pronajímají celé haly, ve kterých umísťují stovky nebo tisíce Bitcoin přístrojů, jen aby zvýšili své šance na odměnu za těžbu bloku. První blok, který v lednu 2009 vytěžil sám Satoshi Nakamoto, se nazývá genesis a měl hodnotu 50 BTC. S následným halvingem (viz slovník pojmů Bitcoinu), který se vyskytuje v průměru jednou za čtyři roky, se odměna snížila o dvojnásobek. Halving, který se uskutečnil v květnu 2020, snížil hodnotu odměny za těžbu bloku na 6,25 BTC. Další taková operace se očekává na jaře 2024.

Přestože se 6,25 BTC zdá jako docela atraktivní motivace začít těžit Bitcoin na vlastní pěst (v polovině listopadu 2021 měl Bitcoin hodnotu více než 60 tisíc USD), je třeba mít na paměti, že tato operace je pro jednoho těžaře ekonomicky zcela neefektivní. Těžba Bitcoinu je stále náročnější s ohledem na rostoucí celkový kombinovaný výpočetní výkon používaný ke zpracování transakcí BTC a udržování jeho sítě. Na konci října 2021 byla průměrná náročnost těžby Bitcoinu téměř 150 exahash (EH/s). Výpočetní výkon nejlepších těžařů Bitcoinu se měří v terahash, což je hodnota o několik řádů menší. To znamená, že šance, že člověk s jediným exahashem vytěží blok, je mizivá. Proto se drtivá většina bitcoinových komunit rozhoduje pro nákup BTC.

Kde koupit Bitcoin?

Existuje několik způsobů nákupu Bitcoinu – každý má své výhody a nevýhody. Níže uvádíme ty nejoblíbenější.

Obchodní platformy pro kryptoměny

Obchodní platforma je místo, které spojuje dvě strany transakce – kupujících a prodávajících. Platformy pro obchodování s kryptoměnami jsou pravděpodobně první volbou většiny lidí, kteří chtějí koupit Bitcoin. V současnosti se na obchodních platformách obchoduje nejen s Bitcoinem, ale také s tisíci dalších kryptoměn. Přesto je to právě Bitcoin, který nejčastěji představuje hlavní podíl na objemu vytvořeném jednotlivými obchodními platformami.

Samotný proces nákupu Bitcoinu by neměl být problémem pro ty, kteří vědí, jak fungují tradiční obchodní místa. Stačí zadat objednávku za cenu, se kterou jste spokojeni, a objeví-li se nabídka k prodeji, bude provedena transakce. Dříve však musíte najít vhodnou obchodní platformu, zaregistrovat se v jejím systému a potvrdit svoji totožnost. Je to z důvodu boje proti praní špinavých peněz, ačkoli zákony a požadavky regulačních orgánů se v tomto směru mohou lišit v závislosti na místě působení obchodní platformy.

Platformy pro obchodování s kryptoměnami poskytují možnost koupit Bitcoin za jinou kryptoměnu (Ethereum, Litecoin, Ripple atd.), ale nejoblíbenější metodou je k tomuto účelu použít tzv. fiat currencies – standardní měny (CZK, EUR, USD atd.). Proto před uskutečněním nabídky na nákup na obchodní platformě musí uživatel vložit příslušnou částku na vyhrazený účet. Z tohoto důvodu jsou nařízení, kterými se řídí platformy pro obchodování s kryptoměnami, mimořádně důležitou otázkou. Vklad peněz na účet malé, málo uznávané nebo zcela nové burzy totiž zahrnuje riziko podvodu a ztráty všech vložených peněz. Vyplatí se také navštívit webové stránky národních nebo mezinárodních orgánů, které dohlíží na finanční trh (v Česku je to ČNB), protože často vedou tzv. varovné seznamy, na kterých jsou zapsány subjekty, které vzbuzují obavy.

Burza kryptoměn

Burzy kryptoměn jsou oblíbenou alternativou obchodních platforem. Činnost burzy kryptoměn se v zásadě neliší od činnosti běžné směnárny, jen namísto dolarů, eur nebo švýcarských franků si tam můžete koupit Bitcoin, Ethereum nebo Litecoin. Kryptoměnové směnárny existují ve fyzické i virtuální podobě. Pokud si uživatel vybere druhou možnost, musí si vytvořit účet – stejně jako v případě platforem pro obchodování s kryptoměnami. Fyzické (kamenné) burzy kryptoměn se v podstatě neliší od směnáren. Jsou vybaveny kótovací tabulí, pokladnou a personálem, který vás provede celým procesem nákupu nebo prodejem vybraných kryptoměn.

Fyzické burzy kryptoměn nabízejí několik funkcí, které jsou často mimořádně žádané uživateli krypta. Především jsou tato místa schopna zaručit relativní anonymitu transakcí. V kamenné směnárně lze kryptoměny nakupovat za hotovost – za eura a často i za dolary nebo jiné měny. Díky absenci zprostředkovatelů (směnárna vystupuje jako druhá strana transakce) můžete často získat atraktivnější kurz prodeje/nákupu kryptoměn, než jaký nabízejí obchodní platformy. Není to však pravidlem a někdy si majitelé těchto sítí při prodeji nebo koupi Bitcoinu nebo jiných kryptoměn uplatňují dodatečnou přirážku. V Evropě je však stále poměrně málo kamenných kryptoměnových směnáren a obvykle se nacházejí jen ve velkých městech.

Bitcoinmat

Bitcoinmat je zařízení podobné tradičnímu bankomatu, které lze použít pro rychlou výměnu Bitcoinů a často i jiných kryptoměn. Podobně jako kamenné směnárny krypto, i bitcoinmaty umožňují rychlé, bezpečné a anonymní transakce nákupu a prodeje Bitcoinů. Výhody, jako například nepotřeba zaměstnávat personál, malé rozměry a možnost nastavit zařízení prakticky kdekoliv, způsobují, že každý měsíc se instaluje stále více bitcoinmatů.

Počet bitcoinových bankomatů roste každý měsíc. Podle portálu coinatmradar.com jejich počet na konci října 2021 celosvětově přesáhl 30 tisíc. Zdroj: coinatmradar.com

Jak využít volatilitu Bitcoinu?

Na rozdíl od předpokladů Satoshiho Nakamota většinu držitelů Bitcoinu zajímá spíše samotný růst ceny BTC než nový decentralizovaný finanční systém, který tato kryptoměna představuje. Není to vůbec překvapující – strategie „koupit a držet” Bitcoin opakovaně dokázala svou užitečnost, přičemž míra návratnosti dlouhodobých investic do BTC dosahuje tisíce procent. Pokud však chcete těžit z vysoké volatility viditelné na grafu Bitcoinu, nemusíte ho vůbec kupovat!

Rozdílové smlouvy (CFD) jsou deriváty, které vám umožňují získat expozici vůči aktivu (ať už Bitcoinu nebo jiným kryptoměnám), aniž byste jej museli koupit. Nákup CFD má tedy v praxi téměř stejné výhody jako nákup podkladového aktiva – s růstem ceny aktiva roste také ocenění rozdílové smlouvy. Kromě toho CFD umožňují dosahovat zisku i tehdy, když cena podkladového aktiva (např. Bitcoinu) začne klesat. Je to možné díky tzv. krátkému prodeji (shortování), jehož název se nevztahuje na trvání pozice, ale na její směr. Pomocí krátkých a dlouhých pozic může investor využít volatility Bitcoinu v obou směrech – toto není možné při nákupu kryptoměny ve směnárně nebo pomocí bitcoinového bankomatu a někdy i na online směnárnách.

Díky neustále se rozšiřující nabídce XTB může investor získat expozici nejen vůči Bitcoinu, ale také dalším populárním kryptoměnám, jako jsou Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin a mnohé další. Zkušení obchodníci jistě ocení i možnost využívat pákového efektu při investování. Díky němu můžete znásobit své potenciální zisky, ale v případě zaujetí nesprávné pozice se přiměřeně znásobí i vaše ztráty. Proto by obchodování s pákovým efektem mělo předcházet důkladnému vzdělání a také analýze situace na grafu.

Jak koupit Bitcoin? Shrnutí

Jak vidíte, existuje mnoho způsobů, jak získat expozici vůči Bitcoinu – nákup samotné kryptoměny se ukazuje jako jeden z nich. Jak ukázala historie, načasování samotného nákupu Bitcoinu paradoxně nebylo až tak důležité. V dostatečně dlouhém časovém horizontu bylo obtížné dosáhnout ztráty investicí do této kryptoměny. Právě proto je zmiňovaná strategie „kup a drž” tak populární. Vyžaduje však předchozí přípravu a zvláštní pozornost věnovanou bezpečnosti. Decentralizovaná a prakticky anonymní povaha sítě Bitcoin znamená, že po ztrátě je prakticky nemožné získat finanční prostředky zpět.

Prudké zrychlení růstu ceny Bitcoinu po roce 2017 přineslo množství příběhů o lidech, kteří po získání stovek nebo dokonce tisíců jednotek BTC (získaných v době, kdy jejich cena byla ještě velmi nízká), je později z různých důvodů nedokázali získat zpět. Nejčastějším důvodem byla ztráta přístupu ke kryptoměnové peněžence nebo její poškození. Nezřídka se stává i to, že investoři přišli o své prostředky během hackerských útoků na portálech obchodujících s kryptoměnami. Pokud tedy chceme koupit Bitcoin, měli bychom dbát následujících věcí:

předem zkontrolovat počítač nebo médium, na kterém budou kryptoměny uloženy

nainstalovat nebo zakoupit peněženku na kryptoměny

přiměřeně chránit soukromý klíč a heslo

Při používání CFD na kryptoměny není nutná peněženka – o bezpečnost finančních prostředků investora se postará regulovaný subjekt finančního trhu – jako například XTB. Možnost využít volatility Bitcoinu v obou směrech, tedy při vzestupu i poklesu, činí z rozdílových smluv (CFD) ideální instrument pro investory, kteří chtějí aktivně spekulovat na trhu kryptoměn.