Co je Ethereum? Čím se liší od Bitcoinu?

Ethereum je jednou z nejpopulárnějších kryptoměn na trhu s druhou největší tržní kapitalizací. Jaké jsou rozdíly mezi Ethereum a Bitcoinem, co ovlivňuje cenu ETH a jak Ethereum obchodovat?

V minulosti se obchodování s kryptoměnami považovalo za čistou loterii, ale dnes se Ethereum a další kryptoměny stávají legitimními aktivy v obchodních portfoliích. Tato „digitální revoluce” se totiž přirovnává ke zlaté horečce v 19. století nebo k internetové bublině v roce 2001 a hodnota kryptoměn roste se zvyšujícím se globálním zájmem. Co však Ethereum ve skutečnosti je? Čím se tato kryptoměna odlišuje od ostatních kryptoměn? Jak s ní obchodovat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v následujícím článku.

Ethereum – základní informace

Ethereum představil a zveřejnil v roce 2013 ve své zprávě Vitalik Buterin, programátor zapojený do vývoje Bitcoinu, který se domníval, že Bitcoin potřebuje skriptovací jazyk, který by umožnil vývoj aplikací. Své cíle však nedokázal splnit kvůli nedostatečné podpoře ze strany komunity Bitcoinu. Proto se rozhodl vytvořit novou platformu s univerzálnějším skriptovacím jazykem.

Když mluvíme o Ethereum, je třeba si uvědomit, že to není jen digitální měna. Jedná se o platformu založenou na technologii blockchain, která využívá peer-to-peer kontrakty a je vybavena více funkcemi, inteligentními smlouvami a virtuálním strojem Ethereum (EVM). Blockchain Ethereum také umožňuje vytvořit na jeho základě zcela nový token, který lze použít pro přesně vymezený účel. Níže naleznete nejpopulárnější tokeny Ethereum:

ERC-20 – nejběžnější typ tokenů Ethereum. Následující tokeny: Uniswap, Binance Coin nebo Tether, který se považuje za digitální odraz amerického dolaru, fungují na bázi ERC-20.

– nejběžnější typ tokenů Ethereum. Následující tokeny: Uniswap, Binance Coin nebo Tether, který se považuje za digitální odraz amerického dolaru, fungují na bázi ERC-20. ERC-223 – token svou konstrukcí velmi podobný ERC-20 s tím rozdílem, že tokeny ERC-223 nelze ztratit v důsledku chybné transakce.

– token svou konstrukcí velmi podobný ERC-20 s tím rozdílem, že tokeny ERC-223 nelze ztratit v důsledku chybné transakce. ERC-721 – takzvané non-fungible tokeny (NFT). Mají svou vlastní jedinečnou hodnotu přiřazenou každému jednotlivému tokenu. Tokeny tohoto typu jsou stále populárnější a používají se k vytváření jedinečných sběratelských předmětů nebo uměleckých děl.

Vzhledem k decentralizaci je Ethereum velkým terčem pro podvody a cenzury. Cílem ETH je zajistit větší bezpečnost ve srovnání s tradičními smlouvami a snížit související náklady. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by nemělo být překvapením, že Ethereum je druhou nejdůležitější kryptoměnou na trhu a kapitalizace ETH v září 2021 dosáhla přibližně 400 miliard USD.

Jak obchodovat a investovat do Ethereum – kryptoměnové burzy a CFD

Ethereum můžete obchodovat různými způsoby. Můžete si otevřít krypto účet a nakupovat kryptoměnu prostřednictvím burzy. To zahrnuje stejné výhody a nevýhody jako v případě nákupu Bitcoinu. Lidé, kteří hledají způsob aktivního obchodování s kryptoměnami, by se měli zajímat o CFD na Ethereum. Rozdílové smlouvy (CFD) umožňují získat expozici na Ethereum, přičemž investoři mohou zaujmout dlouhé i krátké pozice. Je třeba mít na paměti, že v případě derivátů investor fyzicky nevlastní ETH, ale pouze získává nebo ztrácí v důsledku změny ceny podkladového instrumentu (v tomto případě Ethereum). To má své výhody, protože díky derivátům nemusí investor používat kryptoměnovou peněženku ani nakupovat Ethereum prostřednictvím neregulovaných kryptoburz.

Tato metoda může být mimořádně výhodná, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že ETH a trh s kryptoměnami obecně, jsou náchylné k (často výrazným) cenovým výkyvům. Při obchodování s CFD na Ethereum se však obchoduje s pákovým efektem. To znamená, že s relativně malým vkladem můžete otevřít a spravovat pozici, která je dvakrát vyšší (viz aktuální nabídka kryptoměn u XTB). Využívání pákového efektu při obchodování umožňuje dosahovat atraktivních zisků, ale znamená i riziko vyšších ztrát. Více informací o pákovém efektu naleznete zde – nezapomeňte však, že volatilita zvyšuje riziko.

Obchodování s Etherem – příklad používání CFD na Ethereum

Rozdílové kontrakty CFD na Ethereum umožňují investorům otevřít dlouhé (long) i krátké (short) pozice – je tedy možné dosahovat zisků z nákupu i prodeje ETH prostřednictvím shortování kryptoměny. To je v případě tak volatilních trhů, jako je trh s kryptoměnami, velmi důležité, protože investoři se mohou snadno přizpůsobit podmínkám v grafu.

Následující graf ukazuje, jak užitečné se mohou stát CFD při obchodování s Ethereum. Po vytvoření lokálního vrcholu vytvořila cena kryptoměny klesající kanál, který by zkušený obchodník mohl využít k otevření a uzavření alespoň několika pozic se ziskem.

Zdroj: xStation 5

Nesmíme zapomenout na riziko, které je s pákovým efektem spojeno. Jak můžete vidět na grafu, poklesy ceny Etherea se časem zrychlily, což vedlo k rychlému proražení klesajícího kanálu. Nákup CFD na Ethereum by v tomto momentě pravděpodobně skončil vážnými ztrátami nebo – v případě nedodržení zásad řízení rizika – ztrátou většiny Vašeho kapitálu.

Ethereum a Bitcoin – podobnosti a rozdíly

Ethereum je forma digitální měny, která se vytváří a uchovává elektronicky. Na rozdíl od tradičních, fyzických měn, jako jsou euro nebo dolar, se Ethereum nevyskytuje v tištěné podobě. Stejně jako Bitcoin, i tato kryptoměna funguje na bázi decentralizované platební sítě, která umožňuje anonymní online platby bez nutnosti využívat služby banky nebo třetí strany.

Technologie blockchain: Ve srovnání s Bitcoinem umožňuje Ethereum mnohem rychlejší vytváření tvz. bloků, tj. záznamů o transakcích s kryptoměnami, což znamená rychlejší zpracování transakcí. Díky uvedené efektivnosti je vhodnější pro zpracování transakcí než pro uchovávání hodnot.

Ve srovnání s Bitcoinem umožňuje Ethereum mnohem rychlejší vytváření tvz. bloků, tj. záznamů o transakcích s kryptoměnami, což znamená rychlejší zpracování transakcí. Díky uvedené efektivnosti je vhodnější pro zpracování transakcí než pro uchovávání hodnot. Trvání transakcí: Vzhledem k rozdílům v technologii blockchain se transakce v Ethereu obvykle potvrzují během několika sekund než minut.

Vzhledem k rozdílům v technologii blockchain se transakce v Ethereu obvykle potvrzují během několika sekund než minut. Síť: Technologie, na které je Ethereum založeno, umožňuje na jedné straně používání kryptoměn, jako je tomu v případě Bitcoinu, a na druhé straně vytváření počítačových aplikací. To znamená, že se dá použít nejen k uzavírání krypto-měnových transakcí, ale také ke kódování a obchodování se vším možným, např. se smlouvami o prodeji bytů. V důsledku toho je Ethereum atraktivnější pro větší společnosti.

Technologie, na které je Ethereum založeno, umožňuje na jedné straně používání kryptoměn, jako je tomu v případě Bitcoinu, a na druhé straně vytváření počítačových aplikací. To znamená, že se dá použít nejen k uzavírání krypto-měnových transakcí, ale také ke kódování a obchodování se vším možným, např. se smlouvami o prodeji bytů. V důsledku toho je Ethereum atraktivnější pro větší společnosti. Zisky z těžby: Zisk z těžby Bitcoinu se každé čtyři roky snižuje o polovinu a v současnosti dosahuje 6,25 Bitcoinu (září 2021). Zisky z těžby Etherea závisí na proof-of-work algoritmu zvaném Ethash a dosahují 5 etherových jednotek za blok.

Hodnota Etherea – Ethereum price a co ji ovlivňuje?

Ocenění Ethereum, jako v případě téměř každého aktiva na trhu, bude záviset na konečném výsledku boje mezi sílou poptávky a nabídky. Přesto, jako každá kryptoměna, i Ethereum je náchylné na cyklické výkyvy související se situací samotného Bitcoinu. Nejstarší z kryptoměn si stále udržuje svoji dominanci na trhu, takže jakýkoli náhlý pohyb kurzu BTC by se měl ve větší či menší míře odrazit na hodnotě Ethereum.

Zdroj: xStation 5

Jak můžete vidět výše, grafy Ethereum a Bitcoinu (světle modrá barva) jsou si velmi podobné. Mezi těmito kryptoměnami tedy existuje jasná korelace a tuto skutečnost můžete úspěšně využít při vlastním obchodování. Kromě toho je Ethereum také volatilnější než Bitcoin. Proto lze s použitím burzovní terminologie říci, že Ethereum má vyšší hodnotu sázky než Bitcoin. Rozdílů ovlivňujících ocenění obou kryptoměn je však více. Ty nejdůležitější jsou uvedeny níže:

Žádná omezení nabídky – v první řadě stojí za to věnovat pozornost nabídce mincí – coinů. V případě Bitcoinu existuje jasný limit 21 milionů kusů BTC. Ethereum takový limit nemá a nabídka ETH se může každých 12 měsíců zvýšit o 18 milionů nových kusů. To může být hlavním důvodem, proč má Ethereum navzdory širšímu spektru využití stále nižší hodnotu než Bitcoin.

– v první řadě stojí za to věnovat pozornost nabídce mincí – coinů. V případě Bitcoinu existuje jasný limit 21 milionů kusů BTC. Ethereum takový limit nemá a nabídka ETH se může každých 12 měsíců zvýšit o 18 milionů nových kusů. To může být hlavním důvodem, proč má Ethereum navzdory širšímu spektru využití stále nižší hodnotu než Bitcoin. Tokeny ERC-20 – rostoucí počet vývojářů, kteří vytvářejí nové, často jedinečné a převratné aplikace, používá Ethereum jako specifický druh paliva, které je potřebné k udržení fungování nového ekosystému. Mnohé tokeny založené na Ethereum zaznamenaly celosvětový úspěch, což jen stimuluje poptávku po ETH.

– rostoucí počet vývojářů, kteří vytvářejí nové, často jedinečné a převratné aplikace, používá Ethereum jako specifický druh paliva, které je potřebné k udržení fungování nového ekosystému. Mnohé tokeny založené na Ethereum zaznamenaly celosvětový úspěch, což jen stimuluje poptávku po ETH. Počet transakcí – vysoký objem transakcí zvyšuje výši transakčních poplatků na blockchainu Ethereum. Ty se platí těžařům, kteří své Ethereum často prodávají na trhu, čímž zvyšují jeho nabídku. Transakční poplatky se však také platí jménem Ethereum, proto zvýšení transakčních nákladů přispěje ke zvýšení poptávky po ETH.

Bitcoin nebo Ethereum? Co si vybrat?

Ethereum, jako druhá největší kryptoměna z hlediska kapitalizace, je rozhodně stejně populární jako Bitcoin. Na druhé straně je to ovšem BTC, který má ve světě kryptoměn jedinečné (dominantní) postavení. Co si vybrat?

Bitcoin je určitě dobrým prostředkem k uchovávání hodnoty, ale použitelnost Etherea a možnost vytvořit jakýkoli token založený na blockchainu ETH činí budoucnost Ethereum jasnou. Účastníci na trhu s kryptoměnami stále čekají na další vývoj Etherea 2.0, které je v době tvorby tohoto článku (červen 2022) stále ve fázi beta. ETH 2.0 umožní uživatelům mimo jiné získávat úroky ze svých tokenů Ethereum. Vývojáři navíc slibují, že nová síť bude ještě bezpečnější, rychlejší a levnější pro používání.

Od začátku roku do 1. září 2021 se cena Bitcoinu zvýšila přibližně o 40 %. Ve stejném období zaznamenalo Ethereum desetinásobný nárůst, který začal v lednu přibližně od 760 USD a začátkem září sahal až na hodnotu 3 900 USD.

xStation 5 nabízí širokou škálu nástrojů technické analýzy. Při srovnání grafů Bitcoinu (vlevo) a Etherea (vpravo) je korelace mezi těmito dvěma kryptoměnami jasně viditelná už na první pohled. Přesto byl v roce 2021 na grafu Etherea zaznamenán mnohem vyšší nárůst než v případě Bitcoinu.

Když má informovaný investor na výběr mezi dvěma populárními kryptoměnami, měl by pamatovat na diverzifikaci. Neustále rozšiřovaná nabídka XTB zahrnuje CFD nejen na Ethereum nebo Bitcoin, ale v rámci jednoho brokerského účtu v nabídce naleznete také Litecoin, Bitcoin Cash nebo Ripple. Snaha vybrat si jedinou nejslibnější kryptoměnu se může ukázat jako neúspěšná. Navíc vhodná diverzifikace zároveň sníží celkové riziko portfolia a může přinést pozoruhodné zisky z expozice na dynamickém a perspektivním trhu kryptoměn.

