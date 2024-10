Kusama Trading – Jak začít investovat do Kusama? (KSM)

Doba čtení: 7 minut(y)

Kusama je známá tím, že vylepšuje blockchain Polkadotu. Pojďme se podívat na její další funkce a vyhlídky, které má tento projekt v zásobě.

Díky rozvoji blockchainového technologického průmyslu bylo dosud vytvořeno téměř 15 000 kryptoměnových projektů. Jen některé z nich však mají skutečné uplatnění. Zlomek z tohoto čísla je účinnou reakcí na rostoucí zájem a požadavky, které trend decentralizovaného financování na svět klade.

Jedním z hojně využívaných projektů investory a tvůrci pokročilých finančních technologií je Kusama, jehož tvůrci jsou lidé s mnohaletými zkušenostmi v oboru s budováním těch největších projektů. Kryptoměna Kusama byla jednou z prvních, která umožnila stavbu revolučních ‚parachainů‘ neboli testovacích verzí blockchainu. Díky tomu mohou tvůrci nových projektů zkontrolovat chod svého systému dříve, než je technologie zpřístupněna širokému publiku. Díky tomuto řešení Kusamy mají projekty větší šanci na úspěch a jsou k dispozici jako rafinovaná a otestovaná řešení.

Tvůrci si dali záležet na tom, aby byl projekt skutečným testovacím prostředím pro tisíce vytvořených aplikací a řešení v blockchainovém průmyslu. V tomto článku se dozvíte, co je Kusama krypto, k čemu se používá a co může v budoucnu zvýšit jeho hodnotu.

Co je Kusama?

Kusama je síť uvnitř blockchainu Polkadot. Polkadot propojuje síť kolaborativních projektů nabízejících mimo jiné řešení v rostoucím trendu decentralizovaného financování. S Kusamou mohou vývojáři experimentovat s novým kódem a aplikacemi ještě před jejich integrací do hlavní sítě.

Kusamu tak lze popsat jako platformu pro vytváření a testování raných verzí projektů vyvinutých uvnitř blockchainu Polkadot. Síť Kusamy má vlastní kryptoměnu, se kterou se obchoduje na trhu s kryptoměnami. Vytvořením testovacího prostředí umožňuje Kusama začátečníkům i pokročilým vývojářům být flexibilní a zavádět inovativní nápady ve světě moderních, decentralizovaných financí. Její systém je flexibilnější než u Polkadotu, a to díky fungování tzv. parachainů (vlastní variace blockchainu). Parachainy umožňují novým startupům s malým rozpočtem testovat platformy, které vytvářejí, za nízké poplatky.

Kusama je vlastněna komunitou, která síť používá, a její správa je prováděna hlasováním všech uživatelů platformy a držitelů tokenů. To zajišťuje, že každý účastník bude mít slovo při rozvoji sítě. Kusama je prostředím, do kterého jsou zaváděny inovativní technologie ve světě financí, z nichž některé mají velkou šanci na přijetí do hlavní sítě Polkadot.

Projekt vznikl v roce 2016 a byl spuštěn po 3 letech práce síťových vývojářů Polkadot v roce 2019. Mezi vývojáře sítě patřili Gavin Wood, Robert Habermeier a Piotr Czaban. Gavin Wood je známý jako jeden ze zakladatelů druhé největší světové kryptoměny Ethereum a vynálezce programovacího jazyka zvaného Solidity, který se v současnosti používá k psaní specializovaných, populárních decentralizovaných aplikací (dApps) na platformě Ethereum.

Vlastnosti Kusamy

Kryptoměna má několik funkcí, které je třeba zmínit. Kusama funguje jako nezávislý ekosystém v rámci většího ekosystému Polkadot. Síťová struktura je téměř propojena s Polkadot.

Kusama nabízí profesionální testovací prostředí pro vývojáře nových projektů a finančních řešení, díky tomu je Kusama revoluční platformou, ze které jsou do ekosystému Polkadot implementována ta nejlepší, rafinovaná řešení:

Možnost převést Polkadot na Kusamu (Kusama Claims). To umožňuje těm, kteří vidí větší potenciál v síti sdružující velké množství inovativních řešení, přejít z Polkadot na Kusama.

Kusama umožňuje získat místo (slot) v parachainu (je nutné zahájit test uvnitř Kusamy). Platforma zpřístupňuje parachainy prostřednictvím aukcí nebo „parathread“, ve kterých kupující slotů platí za přístup.

Kryptoměna nabízí také online sázky, požadavky na ni jsou nižší než u Polkadotu. To může také přilákat některé nové investory. Sázky se odehrávají v kryptoměnách, které fungují na modelu známém jako Proof of Stake. Tokeny uživatelů, kteří se chtějí stát sázkaři, jsou v síti blokovány a používány k ověřování následných transakcí. Ti, kteří své tokeny zablokují (nemohou je pak prodat), jsou v případě schválení dalších bloků odměněni a mohou tak generovat pasivní příjem. Zúčastněné strany ovlivňují rozvoj sítě tím, že mohou hlasovat o důležitých otázkách platformy.

Kusama nabízí funkci nominátorů, která vám umožňuje vydělávat nastavením sazeb odměn pro validátory.

Rizika

Riziko kryptoměny Kusama spočívá především v nepředvídatelnosti a volatilitě trhu s kryptoměnami. Kolísání cen v řádu desítek procent je zcela normální.

Další riziko spočívá v cenové akci bitcoinu, která je ovlivněna mnoha různými mikro a makroekonomickými faktory, jako jsou:

rozhodnutí regulátorů a vlád ohledně kryptoměn

ekonomická prosperita

obecný sentiment investorů

cykly bull marketu

pohyby velkých držitelů bitcoinů (tzv. velryby)

cenové pohyby technologického indexu NASDAQ

Chování hlavní platformy Kusama, ekosystém Polkadotu, je také důležitým strategickým rizikem. Přestože se Polkadotu v posledních letech neobyčejně daří budovat komunitu investorů a vývojářů, kteří na něm budují decentralizované aplikace, lze jen velmi těžko předvídat, zda mu to umožní dlouhodobě udržet pozici mezi obrovskou konkurencí. Pokles popularity Polkadot může být ovlivněn:

ucpání sítě;

rostoucí konkurence v oblasti špičkových technologií;

pokles popularity a příliv vývojářů;

Benefity a příklady použití

Kusama úzce spolupracuje s blockchainem Polkadotu na mnoha úrovních. Nejedná se však o stejný projekt a jejich aplikace se přeci jen liší.

Výhody Kusami:

Technologicky vyspělý, nový projekt;

Schopnost snadno vstoupit do implementace „parachain“;

Nízké požadavky na závaznost pro validátory;

Velmi rychlá iterace (nižší riziko zanesení sítě) a nízké sankce za sekání v blockchainu.

Příklady použití:

Startup v rané fázi vývoje;

Experimentální nápady a změny;

Experimentální platforma pro evoluci Polkadot;

FinTech aplikace.

Výhody Polkadotu:

Stabilita blockchainu a vysoká bezpečnost;

Vysoké odměny pro validátory v ekosystému;

Efektivní a systematická správa blockchainu vývojáři.

Příklady použití:

Nové finanční aplikace (FinTech);

Vylepšení a odborná pomoc pro vývoj aplikací v rané fázi;

Vysoce hodnotné aplikace, které vyžadují vysokou bezpečnost a stabilitu;

Poskytování řešení pro podniky a B2B.

Kusama - Budoucí cenové spouštěče

Vyhlídky pro blockchainový průmysl jsou významné a potvrdila to celá řada významných finančních institucí po celém světě, jako jsou Wells Fargo, Morgan Stanley a KPMG. Je proto možné, že platforma, která umožňuje testování parachainů před nasazením a možnost široké adopce a přijetí, by mohla narůst na popularitě a hodnotě. Kusama, která byla v průběhu let zdokonalována profesionály z oboru, je právě takovou platformou.

Klíčové faktory, které by mohly v budoucnu pozitivně ovlivnit cenu Kusamy, jsou:

růst odvětví blockchainu, technologie FinTech a odvětví NFT (nedělitelný token).

rostoucí popularita jeho hlavního blockchainu Polkadot;

výrazný nárůst využívání aplikací postavených na platformě Kusama v moderních financích;

vzestup kryptoměnových startupů a technologických projektů ve světě decentralizovaných financí;

rostoucí počet uživatelů sázející token Kusama (tím pádem se sníží počet prodejců kryptoměn) a rostoucí aktivita uživatelů sítě;

zvýšení aktivity sítě Kusama.

Obchodování kryptoměny Kusama

Máte možnost obchodovat Kusama CFD na naší platformě xStation.

Obchodování s Kusama je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Kusama CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování s Kusamou oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na Kusama cenu pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Kusama CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Kusama. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Kusama je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Kusama cena krypta

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je sledování ceny tak důležité. V xStation poskytujeme kotace kryptoměny Kusama v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní či noční dobu.

Obchodní hodiny Kusamy

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Kusama? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 00:05 SEČ do 04:30 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnou Kusama je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.