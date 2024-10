Kryptoměny - obchodujte a investujte do kryptoměn

Doba čtení: 3 minut(y)

Na rozdíl od fyzických měn, jako dolary nebo eura, se kryptoměny netisknou. Místo toho jsou produkovány počítači po celém světě pomocí softwaru, který řeší matematické úlohy.

Kryptoměny využívají decentralizované technologie a umožňují tak uživatelům bezpečné platby a uložení peněz bez potřeby zadání jména nebo prostřednictvím banky. Fungují na principu veřejné účetní knihy (databáze), jež se nazývá blockchain. Jedná se o záznam všech transakcí držitelů této měny. Představte si tuto technologii jako věž z kostek. Věž symbolizuje aktuální stav kryptoměnových účtů všech uživatelů Bitcoinu. Každá nová kostka obsahuje informaci o všech nových transakcích, jež změní současný stav účtu. Aby nová kostka zapadla do věže, musí být správně zakódována. Pokud tomu tak je, připojí se k věži a výsledkem bude dokončení nové transakce. Kryptoměny budou v systému převedeny mezi uživateli.

Pokud bychom se pokusili odstranit nebo nahradit kostku zespodu věže, celá struktura by byla zničena, protože každá kostka ve věži obsahuje stejnou informaci zakódovanou v předchozí kostce. Nahrazení kostky s jinou informací (šifrou) by vedlo k nepřipojení k předchozí kostce. A co víc, rozpojily by se všechny následující kostky. Informace obsažena v této věži by byla považována za nepravdivou. To je důvod, proč je tato technologie revoluční inovací a jeden z důvodů, proč hodnota Bitcoinu v posledních letech tolik roste.

Dalším významným rozdílem mezi kryptoměnami a fyzickými penězi jsou banky. Cílem centrálních bank je stabilizovat své měny. Ale neexistuje nic jako bitcoinová nebo litecoinová banka. Je to tím, že kryptoměny jsou v podstatě samy bankou. Nezávislá účetní kniha poskytuje informace o stavu všech uživatelů a historii transakcí mezi nimi.

První kryptoměnou byl již zmíněný Bitcoin, který vznikl v roce 2009 a je dodnes nejznámější. Kryptoměny se v posledních deseti letech rozšířily a nyní jich je na internetu více než 900.

Více v našem rozsáhlém článku: Kryptoměny - Obchodování pro začátečníky a průvodce pro investory

Jaké kryptoměny jsou dostupné v XTB?

Trh s kryptoměnami se neustále rozrůstá a s ním i naše nabídka. Úspěch Bitcoinu vedl k rozvoji mnoha alternativních kryptoměn, často nazývaných “altcoiny”. Mnoho altcoinů nabízí protokol založený na tom bitcoinovém a jsou sami o sobě zajímavé. Většina z nich je stále levná a je snazší je vytěžit. Podívejme se krátce na nejdůležitější altcoiny:

Litecoin - jako většina altcoinů je založen na bitcoinovém protokolu, ale je navržen tak, aby byla těžba mnohem levnější a demokratičtější než Bitcoin.

- jako většina altcoinů je založen na bitcoinovém protokolu, ale je navržen tak, aby byla těžba mnohem levnější a demokratičtější než Bitcoin. Ethereum - také přezdívaný “Bitcoin 2.0” je alternativou Bitcoinu. Jeho cena prudce rostla, když se objevily problémy na Bitcoinu a když byl oznámen update systému. Později vzniklé platby Etherea jsou snazší a rychlejší.

- také přezdívaný “Bitcoin 2.0” je alternativou Bitcoinu. Jeho cena prudce rostla, když se objevily problémy na Bitcoinu a když byl oznámen update systému. Později vzniklé platby Etherea jsou snazší a rychlejší. Ripple - kryptoměna s otevřeným softwarem nabízí stejné možnosti jako Bitcoin, ale i něco navíc včetně okamžitých transakcí.

- kryptoměna s otevřeným softwarem nabízí stejné možnosti jako Bitcoin, ale i něco navíc včetně okamžitých transakcí. Dash - kryptoměna s otevřeným softwarem jejíž cílem je být co nejvíce uživatelsky přívětivou a rozšířitelnou kryptoměnou na světě.

Zatímco je Bitcoin nejpopulárnější kryptoměnou, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a další neustále rostou. Kryptoměny jsou finanční revolucí s mnoha vlastnostmi a chystanými změnami. Přečtěte si více o tomto tématu v naší XTB Akademii.

Je XTB burzou s kryptoměnami?

XTB není burzou s kryptoměnami. Jsme jedním z předních světových brokerů a poskytujeme obchodníkům okamžitý přístup na stovky světových trhů včetně kryptoměn, forexu, indexů, akcií, komodit a dalších. Co to znamená? Na rozdíl od kryptoměnových burz je XTB regulováno největšími světovými subjekty včetně České národní banky. Můžete proto obchodovat bez obav o své prostředky. Navíc nabízíme kryptoměny na CFD (zjistit více o CFD ), a to znamená, že je nemusíte těžit. Jednoduše spekulujete na budoucí cenové pohyby bez vlastnění podkladového instrumentu. Pokud si myslíte, že cena kryptoměny poroste, otevřete long pozici (nakoupíte ji). Pokud si naopak myslíte, že bude ztrácet svou hodnotu, otevřete si short pozici (prodáte ji). CFD Vám umožňují obchodovat pomocí finanční páky (zjistit více o finanční páce ), což znamená, že Vám stačí pouze 10 % celkové částky potřebné k obchodování kryptoměn.

Jak obchodovat kryptoměny?

Vše, co potřebujete k obchodování kryptoměn CFD (Bitcoin a další), je obchodní účet. Otevření obchodního účtu u XTB je rychlé a snadné a zabere Vám méně než 15 minut. Připravte si doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), klikněte na „reálný účet” v pravém horním rohu webové stránky a vyplňte formulář. Můžete začít obchodovat ihned, jakmile je celý proces dokončen a Vaše doklady budou ověřeny!

Pokud chcete vyzkoušet jednu z našich platforem nebo otestovat svou obchodní strategii, vyzkoušejte náš demo účet. Demo účty jsou dočasné účty bez rizika s virtuálním kapitálem. Můžete vyzkoušet platformu xStation na svém počítači, mobilu, chytrých hodinkách nebo na tabletu! Přečtěte si více o našich obchodních platformách.

Pokud již máte obchodní účet a přístup do jedné z našich platforem, navštivte vzdělávací sekci s tutoriály a zjistěte, jak otevřít obchod. Můžete se podívat i na další možnosti obchodních platforem nebo si přečtěte zprávy z trhů včetně fundamentální a technické analýzy.