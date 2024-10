ETF – jak fungují? Průvodce pro začínající investory

Doba čtení: 8 minut(y)

Popularita ETF v posledních letech prudce vzrostla. Tyto investiční nástroje si získaly oblibu díky své jednoduchosti, efektivitě a široké škále možností. Pokud se zajímáte o pasivní investování nebo budování dlouhodobého portfolia, ETF by mohly být ideální volbou právě pro Vás.

Co je to ETF a jak funguje?

ETF (Exchange Traded Fund) je investiční fond, který se obchoduje na burze cenných papírů podobně jako akcie. Jeho hodnota se řídí hodnotou podkladových aktiv, která může tvořit portfolio akcií, dluhopisů, komodit nebo jiných investičních nástrojů. Případně mohou poskytovat expozici vůči jednomu tržnímu odvětví, jako je zdravotnictví nebo umělá inteligence/datová centra, nebo jednomu aktivu, jako je fyzicky kryté zlato nebo stříbro.

ETF jsou tedy konstruovány tak, aby sledovaly výkonnost podkladových aktiv, a poskytují investorům expozici vůči různým trhům, např. rozvíjejícím se trhům, indexům Wall Street, nebo specifickým sektorům jako jsou technologie, finance, spotřební zboží nebo nemovitosti.

Hlavní výhodou ETF je jejich diverzifikace. Investováním do jediného ETF získáte expozici na široký trh, sektor nebo specifické aktivum, čímž snižujete celkové investiční riziko.

Důležité informace o ETF

Poplatky ETF (TER) bývají nízké, zvláště u fondů od velkých emitentů, jako jsou BlackRock, Vanguard a VanEck. Transparentnost: Informace o struktuře, nákladech a historické výkonnosti ETF naleznete na oficiálních stránkách fondu.

Informace o struktuře, nákladech a historické výkonnosti ETF naleznete na oficiálních stránkách fondu. Aktivní vs. pasivní: Existují aktivně a pasivně řízené ETF. Aktivně řízené fondy obhospodařuje investiční manažer, čímž se zvyšují jejich náklady. Pasivní fondy jednoduše sledují vybraný index (např. NASDAQ 100, S&P 500).

Existují aktivně a pasivně řízené ETF. Aktivně řízené fondy obhospodařuje investiční manažer, čímž se zvyšují jejich náklady. Pasivní fondy jednoduše sledují vybraný index (např. NASDAQ 100, S&P 500). Daňová optimalizace: ETF nabízí daňové výhody, jelikož změny v portfoliu fondu nevedou k zdanění.

ETF nabízí daňové výhody, jelikož změny v portfoliu fondu nevedou k zdanění. Diverzifikace a riziko: Díky diverzifikaci je riziko ETF nižší než u investování do individuálních akcií. Nicméně, i ETF podléhají tržním výkyvům a rizikům specifickým pro daný sektor.

Výhody a nevýhody investování do ETF

ETF mají své výhody i nevýhody, které popisujeme níže, abychom potenciálním investorům pomohli analyzovat jejich potenciál a rizika.

Výhody investování do ETF

Skvělé pro dlouhodobé a pasivní investování.

Snadný přístup k široké škále investičních nástrojů: ETF nabízí expozici na akcie, dluhopisy, komodity a další aktiva z celého světa.

Diverzifikace: Investováním do ETF snížíte riziko svého portfolia.

Nízké poplatky: ETF jsou obvykle levnější než aktivně řízené fondy.

Investor si může být jistý, že indexový fond vykazuje naprosto stejnou výkonnost jako akciové indexy, například S&P 500 nebo Nasdaq 100.

Nevýhody investování do ETF

Agresivní investoři, kteří chtějí rychle maximalizovat výnosy, nemusí v pasivních ETF najít ideální nástroj. ETF jsou spíše vhodné pro dlouhodobější strategie a stabilnější růst.

Diverzifikace ETF snižuje riziko, ale zároveň omezuje potenciál pro vysoké individuální výnosy. Pokud hledáte možnost vysokých zisků v krátkém horizontu, ETF nemusí být nejlepší volbou.

Ne všechny ETF jsou stejné. Pokud zvolíte fond, který sleduje nevýkonný index nebo obsahuje nekvalitní akcie, může zaostávat za celkovým růstem trhu. Pečlivě vybírejte fondy s dobrým historickým výkonem a nízkými poplatky.

I když ETF rozloží riziko na mnoho akcií pomocí diverzifikace, neznamená to automatický zisk. Celkový trh může klesat a vzít s sebou i hodnotu vašeho ETF.

Některé ETF mohou obsahovat akcie méně úspěšných společností. Zkontrolujte složení vybraného fondu a ujistěte se, že obsahuje kvalitní firmy s potenciálem růstu.

Převážná část kapitálu v pasivním ETF je alokována na stabilní, velké společnosti. Pokud chcete investovat do menších, rychleji rostoucích firem s vyšším rizikem a potenciálem pro výrazné zisky, ETF nemusí být ideální volbou.

Tento graf porovnává výkonnost iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) s US500 (S&P 500, zlatá linie) v průběhu let. Jak vidíme, ETF dlouhodobě sleduje hlavní americký akciový index. Zdroj: xStation5

Specifické faktory investování do ETF

Akciové ETF jsou investiční nástroje, které kopírují výkonnost určitého akciového indexu nebo jednotlivých akcií. Fungují tak, že shromažďují prostředky od řady investorů za účelem získání portfolia akcií, které přesně odráží výkonnost podkladového indexu nebo akcií. Jak jsme již zmínili, ETF jsou určeny investorům, kteří se nerozhodli koupit akcie žádné konkrétní společnosti, ale chtějí mít dlouhodobou expozici na akciový trh. ETF jsou také základní součástí každého pasivního portfolia.

Investoři, kteří nechtějí analyzovat každou společnost zvlášť, mohou chtít získat expozici na konkrétní sektor nebo index – bez odborných znalostí o oceňování společnosti a fundamentální analýze. Ale není pravda, že investování do ETF nevyžaduje žádné znalosti.

Stejně jako u každé investice by si i investoři do ETF měli být vědomi rizik a příležitostí. Také shromažďování informací o jakémkoli ETF by mělo být běžným investičním procesem.

Obecně mohou nejvýkonnější společnosti na akciovém trhu přinést investorům mnohem vyšší výnosy než jakékoli ETF, ale problém je, že najít skvělé společnosti je opravdu těžké a ještě těžší je „koupit je“ za atraktivní ceny.

Proto si investoři, kteří chtějí mít dlouhodobě expozici na akciový trh, mohou zvolit ETF jako záruku, že jim jakýkoli býčí tržní cyklus může přinést uspokojivé zisky, přičemž akceptují, že nikdy nebudou tak vysoké jako výnosy z nejlepších akcií.

Budoucnost je neznámá, ale historicky akciový trh investorům přinesl obrovské zisky. Účastníci trhu extrapolují z minulosti a očekávají, že dlouhodobý trend růstu, podpořený expanzivní politikou centrálních bank, akciím pomůže. Zároveň však nelze tento dlouhodobý trend garantovat a i během býčích trhů jsme zažili několik krachů a korekcí, kdy panika naznačovala obraty na akciovém trhu – ke kterým nakonec nikdy nedošlo.

Základní typy ETF:

Akciové ETF: Sledují široký trh, index nebo konkrétní skupinu akcií.

Sektorové ETF: Koncentrují se na konkrétní odvětví, jako je technologie, zdravotnictví nebo finance.

Průmyslové ETF: Investují do společností v konkrétním odvětví, například do výrobců polovodičů nebo automobilových firem.

Dluhopisové ETF: Poskytují expozici na různé typy dluhopisů, od vládních až po podnikové dluhopisy s vysokým výnosem.

Komoditní ETF: Investují do komodit, jako je zlato, ropa nebo zemědělské produkty.

Pákové ETF: Násobují výnosy i ztráty podkladového aktiva, vhodné pro zkušené investory.

Inverzní ETF: Generují zisky z poklesu cen akcií, vhodné pro spekulace na pokles trhu.

Dluhopisové ETF

Dluhopisové ETF investují do portfolia dluhopisů, které může zahrnovat vládní dluhopisy, korporátní dluhopisy, municipální dluhopisy a další typy dluhopisů. Tyto ETF nabízí investorům možnost diverzifikovat portfolio a investovat do dluhopisů s různou splatností, úrokovou sazbou a kreditním hodnocením.

Komoditní ETF

Komoditní ETF investují do komodit, jako je zlato, ropa, zemědělské produkty, kovy a energie. Tyto ETF nabízí investorům možnost diverzifikovat portfolio a investovat do komodit, které se tradičně nepovažují za součást běžného investičního portfolia.

Sektorové a průmyslové ETF

Tyto ETF se zaměřují na konkrétní odvětví nebo průmysl, čímž investorům nabízejí expozici na potenciální zisky daného odvětví skrze kopírování výkonnosti společností v něm působících. Mohou sloužit jako zajišťovací nástroj pro zmírnění rizik spojených s aktuálními pozicemi v určitém odvětví a zároveň nabízejí investorům strategickou alternativu. Mezi oblíbené sektory patří technologie (polovodiče, datová centra, AI, robotika atd.) nebo "tradičnější" sektory jako bankovnictví, retail nebo e–commerce.

Inverzní a pákové ETF

Inverzní ETF: Jsou navrženy tak, aby generovaly zisky z poklesů akciových cen prostřednictvím shortovaní akcií, s cílem profitovat z poklesů trhu. Nepoužívají finanční páku přímo spojenou s otevřením pozice.

Pákové ETF: Jedná se o zcela odlišné nástroje, tzv. deriváty, které odrážejí ceny konkrétního ETF, aniž by investorům poskytovaly expozici jako akcionářům. Obchodování s CFD na ETF je jako sázky na kontrakty, jejichž cena může růst nebo klesat. Primárním rizikem spojeným s inverzními i pákovými ETF je potenciál zvětšených ztrát, které mohou překročit původně investovaný kapitál.

ETF vs. podílové fondy

Je pravda, že ETF a podílové fondy mají podobnosti. Klíčové rozdíly jsou v:

Obchodovatelnosti: ETF se obchodují na burze během dne, což umožňuje flexibilitu a aktuální ceny. Podílové fondy se nakupují a prodávají pouze jednou denně za závěrečnou cenu.

ETF se obchodují na burze během dne, což umožňuje flexibilitu a aktuální ceny. Podílové fondy se nakupují a prodávají pouze jednou denně za závěrečnou cenu. Poplatcích: ETF mají obecně nižší TER (Total Expense Ratio) než aktivně spravované podílové fondy.

ETF mají obecně nižší TER (Total Expense Ratio) než aktivně spravované podílové fondy. Daňové efektivnosti: ETF jsou díky své struktuře obvykle spojeny s nižšími daněmi z kapitálových výnosů.

Jak investovat do ETF fondů?

Nejdůležitější je začít s cílem. Investování začíná v hlavě investora. V praxi jde o výběr správného makléřského účtu, nalezení vhodného ETF fondu pro konkrétní strategii nebo cíl a nakonec provedení obchodu a dodržování plánu.

Nejprve definujte své cíle a zhodnoťte svou finanční situaci. Než se investor rozhodne otevřít investiční účet, měl by pečlivě definovat své cíle a zhodnotit svou konkrétní finanční situaci, včetně věku, úvěrů, půjček a výdajů.

Investujte opatrně. Nadměrné investování na volatilním trhu může vést k dodatečnému stresu a ztrátám. Získání znalostí a zkušeností bez rizika ztráty velkého kapitálu je správným způsobem, jak otestovat možnosti finančního trhu, včetně ETF fondů.

Investujte s rozmyslem. Každý, kdo investuje, by měl přesně vědět, proč to dělá a z jakého důvodu kupuje konkrétní ETF fond.

Otevření brokerského účtu

Prvním krokem je výběr brokera, který nabízí širokou škálu ETF fondů, nízké poplatky a uživatelsky přívětivou a spolehlivou investiční platformu. Založení brokerského účtu zahrnuje výběr brokera nabízejícího služby ETF, vyplnění a absolvování registračního procesu, vklad na účet a zahájení investování do ETF.

Výběr ETF fondů

Po založení brokerského účtu následuje průzkum a výběr vhodných ETF fondů. Při výběru zvažte:

Alokaci portfolia

Pochopení strategie a struktury fondu

Celkovou hodnotu aktiv

Poměr nákladů (TER)

Diverzifikaci

Likviditu

Náklady na obchodování

Historickou výkonnost

Vytvořte si obchodní strategii, která odpovídá vašim investičním cílům, toleranci k riziku a investičnímu horizontu. Průměrování nákladů (DCA), při kterém se náklady na investice rozloží v průběhu času, je doporučená obchodní strategie pro začínající investory.

Levnější znamená lepší?

Uvažujte o poměru nákladů ETF fondu, který odráží náklady na správu a provoz. Vysoký poměr nákladů může snížit celkovou míru návratnosti investice.

Diverzifikace a koncentrační rizika

Zhodnoťte diverzifikační a koncentrační rizika ETF fondu, abyste zajistili vyvážené portfolio. Diverzifikace pomáhá snižovat riziko rozložením investic do různých tříd aktiv, sektorů nebo odvětví.

Likvidita a náklady na obchodování

Vyhodnoťte likviditu a náklady na obchodování ETF fondu, které mohou ovlivnit celkovou návratnost. Dobře strukturovaný ETF fond s likvidními podkladovými aktivy může efektivně reagovat na změny poptávky na trhu, což investorům zaručuje plynulé obchodování.

Historická výkonnost

Zjistěte si historickou výkonnost ETF fondu, abyste posoudili jeho potenciál pro budoucí výnosy. Historická data o výkonnosti nemusí vždy přesně naznačovat budoucí výsledky ETF, ale je důležité zkontrolovat, zda skutečně odráží výkonnost konkrétního sektoru nebo indexu. Pokud ETF zaostává za ostatními fondy ze stejného sektoru, může to být varovný signál, že jeho portfolio akcií nebo manažer nejsou dostatečně kvalitní (nebo obojí).

ETF fondy přinášejí výhody diverzifikace tím, že investorům umožňují přístup k široké škále podkladových aktiv, čímž se snižuje riziko spojené s držením jednotlivých akcií. Tato diverzifikace napříč různými aktivy zvyšuje celkovou bezpečnost ETF fondu ve srovnání s investováním do jednotlivých akcií.

Nižší náklady než aktivně spravované fondy

ETF fondy mají nižší náklady než aktivně spravované fondy, a to především díky jejich pasivnímu přístupu ke správě, který se snaží napodobit výkonnost konkrétního indexu, což snižuje potřebu nákladného výzkumu a analýz.

ETF fondy lze během dne nakupovat a prodávat za různé ceny na burze, což umožňuje sledování ceny v reálném čase a větší flexibilitu obchodování. To umožňuje investorům rychle reagovat na změny na trhu, což zvyšuje atraktivitu ETF jako investiční volby.

Rizika a nevýhody ETF fondů

Přestože ETF fondy mají řadu výhod, nejsou bez potenciálních rizik a nevýhod, včetně rizika trhu, volatility a koncentračního rizika. Riziko trhu a volatilita mohou ovlivnit hodnotu ETF fondů, zejména v turbulentních tržních podmínkách. Dobře strukturovaný ETF fond s likvidními podkladovými aktivy může efektivně reagovat na změny poptávky na trhu, což investorům zaručuje plynulé obchodování.

Koncentrační riziko

Koncentrační riziko vzniká, když je ETF fond silně investován do konkrétního sektoru, odvětví nebo aktiva, což může vést k podvýkonnosti nebo zvýšené volatilitě. Některé ETF fondy, které jsou sice složeny ze stovek akcií, ale pouze několik společností tvoří více než 50 % alokace portfolia, mohou být také zranitelné vůči oceňování těchto společností.