Jaká jsou rizika spojená s investováním do Bitcoinu?

Investování do Bitcoinu s sebou nese několik rizik. Je to vysoce volatilní aktivum, což znamená, že jeho cena může za krátkou dobu značně kolísat. Bitcoin je také náchylný k tržním manipulacím, regulačním změnám a bezpečnostním narušením. Existuje riziko ztráty soukromých klíčů pro přístup k bitcoinovým podílům, což by mohlo vést k trvalé ztrátě finančních prostředků. Navíc nedostatek regulačního dohledu a spotřebitelské ochrany na trhu kryptoměn představuje rizika pro investory.