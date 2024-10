Fundamentální analýza – Co je to obchodování na základě fundamentů?

Doba čtení: 7 minut(y)

Tržní ceny se hýbou každý den – proč? Co s nimi hýbe? Proč se investoři rozhodují pro nákup jednoho aktiva a prodej druhého? To vše vysvětluje fundamentální analýza.

Co je to fundamentální analýza?

Fundamentální analýza vychází z předpokladu, že všechna aktiva by měla být správně oceněna. Proto se investoři neustále snaží odpovědět na jednoduchou otázku – „Dává cena tohoto aktiva smysl?“. Logika, která za tím stojí, je jasná – pokud se něco zdá být podhodnocené, měli by to investoři koupit. Na druhou stranu, pokud některé trhy zůstávají nadhodnocené, bylo by rozumné otevřít prodejní pozici.

Fundamentální podmínky se neustále mění, například pokud společnost zveřejní lepší výsledky, než jsou očekávány, lze předpokládat, že cena jejích akcií vzroste. Stejně tak, když se ekonomice dané země daří a příchozí ekonomické údaje překonávají očekávání, očekává se, že její akciový trh a měna porostou. Naopak horší než očekávané údaje od určitých společností nebo zemí by měly být vnímány jako negativní pro ceny aktiv. Je zřejmé, že fundamentální analýzu lze aplikovat na různé trhy, nejen na akciové. Ve skutečnosti mají fundamenty obrovský vliv na různé typy trhů, včetně indexů, komodit a měn.

Fundamenty a akciové indexy

Akciové indexy obecně závisí na makroekonomických podmínkách, ale také na individuálních podmínkách konkrétních akcií držených v rámci určitých indexů. Proto fundamentální obchodníci zpravidla zkoumají různé ekonomické zprávy, které ukazují, jak se daří ekonomice dané země. Pokud ekonomika roste, jsou společnosti schopny generovat vyšší zisky. Při takovém scénáři se zlepšují i vyhlídky společností a ekonomiky obecně a očekává se, že akciové trhy porostou.

Na druhou stranu třeba příliš vysoká inflace je vnímána jako negativní faktor pro akciové indexy. Vysvětlení je poměrně jednoduché - pokud ceny rostou příliš rychle, mohou centrální banky uvažovat o zvýšení úrokových sazeb a vyšší sazby znamenají, že existuje více alternativ k investování do akcií.

Fundamenty a komodity

Pokud jde o komodity, fundamentální analýza je založena na rostoucí nebo klesající úrovni nabídky a poptávky. Proto obchodníci neustále vyhodnocují klíčové zprávy odrážející globální poptávku po určitých komoditách, stejně jako zprávy o nabídce či zásobách. Klíčový vztah určující ceny lze znázornit dvěma jednoduchými vzorci:

Poptávka > nabídka → zvýšení ceny

Poptávka < nabídka → pokles ceny

Nabídka některých komodit je přímo závislá na faktorech, jako je počasí, výrobní stávky, technologie nebo vládní politika. Pokud jde o trhy s ropou, nabídku ovlivňuje mimo jiné i kartel OPEC. Kromě toho obchodníci věnují pozornost údajům o zásobách, které napovídají o úrovni poptávky, například vyšší, než očekávaný nárůst zásob naznačuje slabší poptávku a může být vnímán jako negativní pro cenu komodity.

Je třeba poznamenat, že hlavní komodity jsou oceňovány v americkém dolaru. Ceny komodit mají obecně tendenci klesat, když dolar posiluje. V důsledku toho mají pro jejich ceny velký význam úrokové sazby ve Spojených státech, protože se očekává, že dolar bude v prostředí vyšších sazeb získávat.

Fundamenty a devizový trh

Devizový trh je ovlivňován různými ekonomickými zprávami. Obecně existují dva scénáře, které představují, jak lokální měny reagují na ekonomická data:

růst zaměstnanosti → silné maloobchodní tržby → rostoucí inflace → zvyšování úrokových sazeb → pozitivní vliv na měnu

pokles zaměstnanosti → slabé maloobchodní tržby → klesající inflace → snižování úrokových sazeb → negativní vliv na měnu

První případ může být spojen s prosperující ekonomikou. To nakonec vede k vyšším úrokovým sazbám, což je pro měnu příznivé. Druhý případ může být spojen s pomalejším hospodářským růstem nebo dokonce recesí. To by mělo vést k nižším úrokovým sazbám, což je pro měnu negativní.

Nezapomeňte, že na devizovém trhu vždy porovnáváte jednu měnu s druhou. Ekonomické údaje z Japonska mohou být dobré, ale pokud budou údaje ze Spojených států lepší, může americký dolar vůči japonskému jenu získat (růst USDJPY). Proto je třeba hledat nejsilnější a nejslabší měny.

Klíčové ekonomické zprávy, které je dobré sledovat

NFP (non-farm payrolls) – počet nově zaměstnaných osob ve Spojených státech v předchozím měsíci je vyšší, než očekávaný údaj je brán jako pozitivní pro měnu (v tomto případě USD). Každá země má samozřejmě svou vlastní zprávu o zaměstnanosti.

– počet nově zaměstnaných osob ve Spojených státech v předchozím měsíci je vyšší, než očekávaný údaj je brán jako pozitivní pro měnu (v tomto případě USD). Každá země má samozřejmě svou vlastní zprávu o zaměstnanosti. Rozhodnutí FEDu (Federální rezervní systém) – zvýšení úrokových sazeb je považováno za pozitivní pro měnu (zde USD), zatímco snížení úrokových sazeb je pro ni vnímáno jako negativní.

– zvýšení úrokových sazeb je považováno za pozitivní pro měnu (zde USD), zatímco snížení úrokových sazeb je pro ni vnímáno jako negativní. Zprávy o inflaci – jsou vyšší, než očekávaná inflace a je obvykle považována za pozitivní pro místní měnu, protože znamená, že centrální banky mohou uvažovat o zvýšení úrokových sazeb.

– jsou vyšší, než očekávaná inflace a je obvykle považována za pozitivní pro místní měnu, protože znamená, že centrální banky mohou uvažovat o zvýšení úrokových sazeb. HDP – s růstem ekonomiky generují podniky vyšší zisky a lidé vydělávají více, což může potenciálně vést k růstu akciových indexů a silnější měně.

– s růstem ekonomiky generují podniky vyšší zisky a lidé vydělávají více, což může potenciálně vést k růstu akciových indexů a silnější měně. Maloobchodní tržby – silné maloobchodní tržby naznačují, že ekonomika expanduje, což by mohlo vést k lepšímu HDP, než je očekáváno, a následně k posílení měny a růstu cen akcií.

– silné maloobchodní tržby naznačují, že ekonomika expanduje, což by mohlo vést k lepšímu HDP, než je očekáváno, a následně k posílení měny a růstu cen akcií. Průmyslová výroba – poskytuje informace o změně objemu produkce v průmyslovém sektoru, která je součástí zprávy o HDP. Silná průmyslová výroba je vnímána pozitivně pro měnu a místní akciový trh.

– poskytuje informace o změně objemu produkce v průmyslovém sektoru, která je součástí zprávy o HDP. Silná průmyslová výroba je vnímána pozitivně pro měnu a místní akciový trh. PMI (index nákupních manažerů) ve zpracovatelském průmyslu – údaje z průzkumu mezi podniky. Obecně je údaj nad 50 bodů vnímán jako pozitivní pro měnu a akciový trh. Je možné věnovat pozornost také míře změny (rostoucí PMI je brán jako pozitivní).

– údaje z průzkumu mezi podniky. Obecně je údaj nad 50 bodů vnímán jako pozitivní pro měnu a akciový trh. Je možné věnovat pozornost také míře změny (rostoucí PMI je brán jako pozitivní). PMI (index nákupních manažerů) ve službách – podobně jako u PMI ve výrobě je údaj nad 50 bodů vnímán jako pozitivní pro měnu a akciový trh, zatímco údaj pod 50 bodů je vnímán jako negativní. Klíčová je také míra změny.

Příklady obchodů na základě fundamentální analýzy

Příklad 1 – US100

Příklad: Obchodník předpokládá lepší údaje o HDP, než jsou očekávány (USA).

Reakce: Očekává se, že americké indexy po zveřejnění údajů vzrostou.

Vysvětlení: Optimismus investorů ohledně výhledu ekonomiky.

Obchodník se rozhodne otevřít long (buy) pozici na US100 – CFD na index odrážející 100 největších amerických technologických akcií kótovaných na organizovaném trhu. Pro otevření longové pozice by si měl vybrat vhodný objem a kliknout na zelené tlačítko, které lze nalézt v levém horním rohu grafu – okamžitá exekuce je nejrychlejší způsob, jak provést jakýkoliv obchod. Zelené tlačítko vždy zobrazuje cenu, za kterou lze vstoupit do long pozice.

Chcete-li otevřít long pozici US100, můžete kliknout na zelené tlačítko, které představuje nákup kontraktu (oblast označená šipkou je vestavěný modul („Click & Trade"). Zdroj: xStation 5

Příklad 2 – DE30

Příklad: Obchodník předpokládá, že údaje o zaměstnanosti z Německa nesplní očekávání.

Reakce: Očekává se, že akcie kótované na německé burze klesnou.

Vysvětlení: Obavy o trh práce, který obvykle odráží „kondici“ ekonomiky.

Obchodník se rozhodne otevřít short (sell) pozici na DE30 – CFD na index odrážející 30 největších německých akcií kótovaných na organizovaném trhu. Pokud jsou jeho předpoklady správné a akcie po zveřejnění údajů o trhu práce klesnou, pozice se stane ziskovou.

Příklad 3 – Ropa

Příklad: Obchodník předpokládá, že zásoby ropy v USA vzrostou více, než se očekává, což znamená slabší poptávku.

Reakce: Komoditní trhy by měly takový jev vnímat jako negativní pro ceny ropy.

Vysvětlení: Tento údaj by znamenal slabší poptávku po ropě.

Obchodník se rozhodne otevřít shorotvou (sell) pozici na OIL.WTI a spekuluje na to, že ceny WTI oslabí.

Příklad 4 – Zlato

Příklad: Federální rezervní systém zvýšil své úrokové sazby v souvislosti s vyšší než očekávanou inflací.

Reakce: Americký dolar posiluje a ceny zlata klesají.

Vysvětlení: Vyšší úrokové sazby ve Spojených státech a silnější americký dolar jsou obecně vnímány jako negativní faktory pro cenu zlata (a také dalších hlavních komodit).

Příklad 5 – EURUSD

Příklad: Inflace ve Spojených státech vzroste ze 3 % na 4 %, zatímco trhy očekávaly 3,5 % – inflace roste rychleji, než se předpokládalo.

Reakce: Americký dolar posiluje a měnový pár EURUSD klesá z 1,1880 na 1,1830.

Vysvětlení: Vyšší inflace znamená, že FED by mohl uvažovat o vyšších úrokových sazbách – to je pro měnu (v tomto případě USD) obvykle pozitivní.

Shrnutí

Trhy reagují na mnoho ekonomických údajů, které mají obrovský vliv na fundamenty – a fundamenty hrají dominantní roli při utváření cen aktiv. Proto obchodníci věnují ekonomickému kalendáři velkou pozornost a snaží se jej při obchodování zužitkovat.

Fundamenty jsou při analýze trhu důležité, nicméně je třeba si uvědomit, že při rozhodování je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, které ale neurčují konkrétní pohyb trhu.

