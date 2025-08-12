US OPEN: Indexy se odrážejí vzhůru, investoři sledují první snížení sazeb Fedu v roce 2025

- Indexy na Wall Street v prvních minutách obchodování rostou, protože důvěra investorů v zářijové snížení sazeb Fedu posílila. Donald Trump prodloužil pozastavení vysokých cel na Čínu o dalších 90 dní.
- Čína nařídila společnostem zastavit objednávky čipů Nvidia H20 z důvodu bezpečnostních obav.
- Akcie společností spojených s konopným průmyslem zaznamenaly výrazné zisky po Trumpově prohlášení, že marihuana bude pravděpodobně překlasifikována jako léčivo.
Pozornost investorů se dnes soustředila především na zveřejnění dat o inflaci CPI v USA. Celková inflace dosáhla 2,7 % meziročně (mírně pod očekáváním), zatímco jádrová inflace byla vyšší – 3,1 % meziročně. Tento výsledek však neoslabil očekávání snížení sazeb Fedu, a to i přes přetrvávající vysokou jádrovou inflaci. Trh aktuálně oceňuje zářijové snížení sazeb Fedu s pravděpodobností kolem 90 %.
V předobchodní fázi v úterý se na americkém trhu výrazně hýbaly ceny akcií technologických firem a producentů konopí. AST SpaceMobile vynikla růstem o přibližně 10 % díky ambiciózním plánům na rozvoj satelitní technologie a silnému prodejnímu výhledu. Švýcarská společnost ON také zaznamenala výrazný růst a zvyšuje tržní podíl vůči Nike. Mezi velkými společnostmi stojí za zmínku Intel, který posílil o více než 3 % po pozitivních komentářích z jednání s generálním ředitelem a očekáváních budoucího rozvoje, zejména v oblasti polovodičů a budoucích technologií.
Futures na US500 prolomily při zveřejnění zprávy o americké CPI klíčovou rezistenci na úrovni 6420 bodů. Graf H1 ukazuje pokračování uptrendu a formování nového, vyššího vrcholu.
Zdroj: xStation5
AST SpaceMobile (ASTS.US) – Akcie posílily po zprávách o plánu vypustit 45–60 satelitů v příštích letech a o dodatečných kontraktech ve fázi raného vývoje, což odpovídá rostoucímu zájmu o vesmírné technologie. Akcie otevřely s růstem o cca 10 %.
On Holding (ONON.US) – Silný start po zvýšení výhledu tržeb na celý fiskální rok. Švýcarský výrobce sportovního oblečení zvýšil finanční prognózy díky silnému růstu přímého prodeje zákazníkům. Společnost má nižší expozici vůči clům, jelikož 90 % produkce probíhá ve Vietnamu. Akcie otevřely s růstem o 15 %.
Intel (INTC.US) – Akcie rostou na začátku obchodování na NYSE po pozitivních jednáních mezi generálním ředitelem a prezidentem USA Donaldem Trumpem. Během několika dnů se situace kolem Intelu výrazně změnila – od ostré kritiky a veřejných výzev k rezignaci CEO k smířlivějším slovům a ocenění minulých úspěchů firmy. Uvolnění napětí mezi politikou a byznysem zlepšilo náladu investorů. Akcie otevřely s růstem o téměř 3,5 %.
Starbucks (SBUX.US) – Akcie rostou po zlepšení doporučení od Baird, který předpokládá, že společnost může překonat výkon trhu. Starbucks je největší řetězec kaváren v USA a koncem července se dostal pod tlak po oznámení 50% cla na Brazílii, největšího dodavatele kávy do USA. Akcie rostou o 1,3 %.
