Doba čtení: 1 minut(y)

Jak se přihlásit do profilu investora u XTB?

Přihlášení do profilu investora je velmi jednoduché. Jediné co pro to musíte udělat, je přejít na domovskou stránku XTB na této adrese www.xtb.com/cz a kliknout v horním menu na tlačítko „PROFIL INVESTORA”. Druhou možností, jak se do profilu přihlásit, je tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ”. To Vám umožní se přihlásit k reálnému či testovacímu účtu, nebo přejít kliknutím právě do profilu investora, jak můžete vidět na obrázku níže.

Pokud se Vám nedaří nalézt tlačítko, můžete přejít do profilu kliknutím na tento odkaz: https://www.xtb.com/cz/profil-investora. Poté se zobrazí přihlašovací okno, kam zadáte Vaše přihlašovací údaje, stejně jako můžete vidět na obrázku.

Co naleznete v Profilu investora?

Profil investora nabízí mnoho možností a hlavně slouží jako správce Vašich účtů. Například: