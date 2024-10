Co je to shortování? Short trading v praxi

Doba čtení: 6 minut(y)

Investování je obvykle spojeno s nákupem akcií nebo jiných cenných papírů – pro většinu lidí je to takto jednoduché. Proto by i většina z nás raději zažila býčí trh než-li medvědí. Investoři by si však měli být vědomi toho, že mohou mít prospěch i z poklesu cen.

Trhy mají tendenci kolísat – ceny aktiv se mohou jeden den zvyšovat, a následně zase snižovat. Měli bychom si proto vždy pamatovat, že obchodníci jsou schopni držet nákupní nebo prodejní pozice a tím získávat, když ceny rostou, ale i klesají.

Rozdíly mezi nákupem a prodejem

Pokud očekáváte, že cena vybraného instrumentu poroste, je rozumné otevřít nákupní pozici. V tomto případě investor zaujímá buy/nákupní pozici. Jinými slovy nakupuje daný instrument. Pokud cena tohoto instrumentu poroste (dle původního plánu), investor bude z pozice benefitovat, protože pozice se stane ziskovou.

Zdroj: xStation 5

Na druhou stranu, pokud investor očekává, že cena vybraného instrumentu poklesne, může zaujmout sell/prodejní pozici nebo jinými slovy prodat instrument. Pokud cena tohoto instrumentu poklesne (dle původního plánu), bude obchod ziskový.

Zdroj: xStation 5

Pokud jde o akciové trhy, nákup cenných papírů je jednoduše pochopitelný – investoři sází na to, že určité společnosti nebo celé trhy budou růst. Ve většině případů je to z dlouhodobého hlediska rozumná strategie, protože světová ekonomika expanduje. Nicméně dochází i k nestabilitě trhu a dostupnost prodejní pozice umožňuje investorům uplatnit jiné, pro určitou dobu vhodnější strategie. Jak již bylo uvedeno výše, trhy mají tendenci také klesat. Pokud očekáváte korekci nebo se domníváte, že ceny některých aktiv budou klesat, je spekulace na pokles strategií, která vám za daných okolností umožní dosáhnout zisku.

Zde je třeba zdůraznit, že investor nemusí nutně vlastnit aktivum, aby mohl provádět prodejní pozice – slovo „prodat” může být pro některé začínající obchodníky zavádějící. V dnešní době mohou investoři něco „prodat”, i když dané aktivum nevlastní a otevřít tak tzv. „short/sell/prodejní pozici”. Kontrakt pro vyrovnání rozdílu (CFD) je finanční instrument, který kupříkladu takové obchodování umožňuje. Jednoduše, pokud nakoupíte CFD na akcie, daný instrument (akcie) ve skutečnosti nevlastníte – pouze sázíte na to, že jeho cena v budoucnu poroste.

Účel prodejní pozice

Prodejní pozice určitých cenných papírů slouží převážně ke spekulativním účelům, protože obchodníci věří, že cena z nějakého důvodu poklesne. Pokud mají účastníci trhu podezření, že cena určitého aktiva (akcií, burzovního indexu, komodit atd.) klesne, otevírají prodejní pozice, aby z klesajících cen profitovali. Jak bylo řečeno výše, při obchodování s CFD není nutné vlastnit podkladový instrument. Investoři mohou někdy využívat prodejní pozice, aby snížili případné riziko, protože otevřením prodejní pozice se mohou zajistit proti případným ztrátám investic. Příklad uvedeme později.

Trhy, kde můžete obchodovat prodejní pozice

V případě CFD (kontrakty pro vyrovnání rozdílů) obchodníci nikdy nevlastní dané aktivum. Proto může být každý kontrakt, který je k dispozici v nabídce XTB, předmětem prodejní pozice! Patří sem komodity jako zlato nebo ropa, indexy jako DE30 nebo US100, ale také měnové páry i jednotlivé akcie.

Kdy uvažovat o prodejní pozici?

Obchodníci se obvykle rozhodují na základě technické nebo fundamentální analýzy. Pod těmito názvy, se skrývají strategie, které probereme na několika jednoduchých příkladech.

Fundamentální analýza – obchodníci často zvažují otevření prodejní pozice, když se jim trh zdá příliš drahý. Příkladem může být nadprůměrný poměr ceny k zisku u indexu jako US500 nebo býčí trh na ropě, který trvá déle, než byl jeho průměr v minulosti. Otevřením prodejní pozice obchodníci vyjadřují svůj názor, že přehřátý trh se v budoucnu normalizuje.

Technická analýza – většinu nástrojů technické analýzy lze využít při odhadování nákupních i prodejních příležitostí. Dále budeme uvažovat o klesajícím trendovém kanálu. Dosažení horní hranice lze považovat za signál, který předpokládá pokračování medvědího trendu. Obchodníci, kteří otevírají prodejní pozici tím vyjadřují svůj předpoklad toho, že trend bude i nadále pokračovat.

Test horní hranice klesající trendové linie předznamenává pokles cen stříbra (SILVER, xStation 5).

Příklad otevření prodejní pozice

Na úvod je nutné poznamenat, že obchodní platforma XTB poskytuje přístup k široké škále finančních instrumentů. Dále se podíváme na některé z hlavních trhů, které umožňují různé strategie prodejních pozic.

Příklad 1 - DE30

Co se týče akciových indexů, obchodníci mohou spekulovat na to, že určité indexy porostou nebo naopak poklesnou. Pokud očekáváte, že akciový index bude klesat, můžete zadat prodejní indexový CFD kontrakt. Pro otevření prodejní pozice by měl obchodník zvolit vhodný objem a kliknout na tlačítko „Sell“ - okamžitá exekuce je nejrychlejší způsob, jak uzavřít jakýkoliv obchod. Červené tlačítko vždy zobrazuje cenu, za kterou můžete vstoupit do prodejní pozice.

Chcete-li zadat sell/prodejní pozici na burzovním indexu, můžete kliknout na tlačítko „Sell“, čímž zadáte příkaz. Při obchodování s CFD samozřejmě nemusíte vlastnit žádný podkladový instrument. Zdroj: xStation 5

Zájemce o sell/prodejní pozici nemusí vlastnit velké množství peněz, protože CFD umožňují obchodování na páku. Obchodníci si proto mohou snadno zvolit objem, který si mohou dovolit. Je třeba si ale uvědomit, že použití finanční páky může potenciálně zesílit zisky, ale i ztráty. Pokud si nejste zcela jisti, co to jsou indexy, doporučili bychom vám nejprve náš článek s názvem „Obchodování indexů - Co je to akciový index?“.

Příklad 2 - Zlato

Investování do zlata je často spojováno se zlatými cihlami a mincemi. V XTB mohou obchodníci obchodovat s CFD na zlato i tehdy, když očekávají pokles jeho ceny.

Pokud si například myslíte, že byly předchozí cenové přírůstky příliš dynamické, můžete na trhu se zlatem spekulovat na jeho pokles. Jakmile otevřete sell/prodejní pozici, budete těžit z poklesu cen zlata, ale budete ztrácet, pokud ceny porostou.

Obchodníci mohou otevírat prodejní pozice přímo prostřednictvím karty „Sledování trhu“ v platformě xStation 5. K tomu stačí kliknout na tlačítko „sell“.

Příklad 3 - EURUSD

Měnové páry jsou někdy pro začínající obchodníky hůře pochopitelné. Ve skutečnosti jsou skvělým příkladem toho, že prodejní pozice se v ničem neliší od nákupních pozic, kromě jejich směru. Představte si, že vidíte údaje o růstu průmyslové výroby v Německu a myslíte si, že to pomůže euru vůči dolaru. V takovém případě očekáváte, že EURUSD poroste (více dolarů za jedno euro), a můžete otevřít nákupní pozici na CFD pro EURUSD. Ale co když bude příští měsíc průmyslová výroba klesat a vy očekáváte, že euro vůči dolaru poklesne? Očekáváte, že EURUSD půjde dolů (méně dolarů za jedno euro) a můžete otevřít prodejní pozici na CFD pro EURUSD. Tyto pozice fungují úplně stejně!

Příklad: Sell je možné realizovat také prostřednictvím tlačítka Click & Trade, které najdete v levém horním rohu okna grafu v platformě xStation 5.

Snižování ztrát z prodejních pozic

Spekulace na pokles je velmi mocný nástroj. Umožňuje investorům „pojistit” svá portfolia. Prodejní pozice je velmi užitečná v období nejistoty, kterou často provází prudké výkyvy na trhu. Podívejme se na dva jednoduché příklady:

Příklad 1 - prodej indexového CFD jako „jištění”

Představme si, že investor vlastní několik akcií německých blue chipů. Hodnota portfolia je zhruba 30 000 EUR. Investor má podezření, že se blíží korekce trhu, přesto nechce tyto akcie prodat. K zajištění portfolia by investor mohl použít kontrakt CFD na index zahrnující 30 největších německých akcií. Otevření prodejní pozice bude efektivně neutralizovat nákupní pozici investora. V tomto případě by investor mohl použít kalkulačku k posouzení velikosti pozice potřebné k zajištění portfolia: 0,08 lotu odpovídá přibližně 31 000 EUR. Nyní, v případě, že cena akcií z portfolia poklesne, investor by měl těžit z prodejní pozice CFD. Obecně platí, že akciové portfolio bude zajištěno.

Zdroj: xStation 5

Příklad 2 - prodej CFD akcií ke snížení ztrát

Představme si, že investor vlastní 10 akcií Volkswagenu kótovaných na německé burze. Výrobce automobilů se chystá zveřejnit čtvrtletní zprávu a investor má podezření, že výsledky společnosti by mohly výrazně zaostávat za očekáváním analytiků kvůli celosvětovému nedostatku čipů – v takovém případě se očekává, že cena akcií Volkswagenu klesne. Aby investor zmírnil riziko, může buď prodat své akcie, nebo spekulovat na pokles akcií, čímž se zajistí proti riziku poklesu (např. pomocí CFD na akcie). Prodejní pozice akcí bude efektivně neutralizovat pozici investora. Pokud by Volkswagen nenaplnil očekávání ohledně zisků a prodejů, hodnota akcií vlastněných investorem by pravděpodobně klesla, ale zároveň by se prodejní pozice investora stala ziskovou.

Shrneme-li to sell/prodejní pozice na CFD jsou zrcadlovým obrazem nákupních pozic. Pokud očekáváte pokles ceny indexu, akcií nebo komodit, můžete otevřít prodejní pozici – k obchodování při poklesu ceny nepotřebujete dané aktivum vlastnit!

Pro hedgování by měl investor otevřít prodejní/sell pozici na CFD na akcie Volkswagenu.

Zdroj: xStation 5

Shrnutí

Spekulace na pokles je oblíbenou strategií mnoha investorů, protože jim umožňuje těžit z poklesu cen – trhy klesají opravdu často. V současné době existuje široká škála příležitostí, pokud jde o sell/prodejní pozice, protože drobní investoři získali přístup k různým finančním instrumentům, včetně CFD. Proto je třeba mít toto řešení na paměti – kdykoli máte podezření, že by cena mohla klesnout, můžete snadno uzavřít prodejní pozici.