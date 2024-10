Jak investovat do ropy? – Obchodování s ropou

Doba čtení: 6 minut(y)

Ve světě je ropa považovaná za komoditu číslo jedna, a to hlavně díky tomu, že se z ní vyrábějí kapalná paliva, která se používají v různých dopravních prostředcích: vodních, pozemních a leteckých.

Ropa se používá i na výrobu dalších důležitých výrobků, jako jsou syntetické materiály, asfalt a další. Nejdůležitějším využitím ropy je však získávání energie. V současnosti tvoří přibližně 1/3 celosvětových dodávek energie! Není divu, že je nejobchodovanější komoditou na světě, která poskytuje velkou likviditu trhu, a tudíž i skvělé investiční příležitosti.

Zdroj: IEA World Energy Balance Review 2019

Jak obchodovat ropu prostřednictvím CFD?

Nejjednodušší způsob, jak získat expozici na trhu s ropou, je obchodovat CFD na OIL nebo OIL.WTI. Rozdílové kontrakty jsou mimořádně pozoruhodné instrumenty s mnoha zajímavými vlastnostmi, které ovlivňují jedinečnost tohoto produktu, jako např.:

CFD jsou derivátové produkty – podkladové aktivum ve skutečnosti nevlastníte, pouze spekulujete na to, zda jeho cena poroste nebo poklesne.

– podkladové aktivum ve skutečnosti nevlastníte, pouze spekulujete na to, zda jeho cena poroste nebo poklesne. CFD využívají mechanismus finanční páky , což znamená, že můžete obchodovat, aniž byste museli vložit celou hodnotu aktiva. Při použití pákového mechanismu je proto důležité mít na paměti, že se zvyšuje jak šance na potenciální zisk, tak velikost potenciální ztráty.

, což znamená, že můžete obchodovat, aniž byste museli vložit celou hodnotu aktiva. Při použití pákového mechanismu je proto důležité mít na paměti, že se zvyšuje jak šance na potenciální zisk, tak velikost potenciální ztráty. Umožňují profitovat z rostoucích i klesajících cen.

Možnost držet dlouhou (BUY) nebo krátkou (SELL) pozici v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z CFD jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na současných finančních trzích.

v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z CFD jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na současných finančních trzích. Můžete investovat i zlomky nominální hodnoty, takže velikost transakce můžete přizpůsobit svým investičním možnostem.

XTB nabízí investice do CFD na ropu Brent (OIL) a CFD na ropu WTI (OIL.WTI), tj. instrumentů, jejichž cena vychází z aktuální ceny ropy Brent a WTI kótované na organizovaném trhu.

Nejjednodušší způsob obchodování na trhu s ropou je použít naši obchodní platformu xStation (případně naši mobilní investiční aplikaci XTB). Jedná se o kompletní obchodní nástroj, který vám umožní investovat do široké škály finančních instrumentů. Díky kalkulačce zabudované přímo v platformě můžete nastavit příkaz Stop Loss nebo Take Profit v souladu s předpoklady vyplývajícími z vaší vlastní investiční strategie.

Nejprve se podíváme na to, jak zadat nákupní příkaz, jinak známý jako dlouhá pozice (long). Předpokládejme, že se po analýze trhu domníváte, že cena ropy v nejbližší době poroste. Na začátku byste měli určit velikost transakce. Poté byste měli nastavit příkaz Stop Loss pro omezení vašich potenciálních ztrát a příkaz Take Profit, který příkaz uzavře, jakmile dosáhnete určitého zisku. Nejjednodušší způsob, jak zadat novou transakci, je vybrat pozici na panelu Click & Trade, který se nachází na levé straně obrazovky v modulu Sledování trhu (poznámka: Click & Trade se zobrazí po kliknutí na vybraný nástroj). Více o těch příkazech se dozvíte zde.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Panel Click & Trade se nachází také nad grafem v levém horním rohu okna grafu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Po zadání výše uvedených údajů stačí kliknout na zelené tlačítko Buy (nákup).

Pokud chcete profitovat z klesajících cen, měli byste vstoupit do krátké (prodejní) pozice. Postup transakce je podobný tomu, který jsme popsali výše, s tím rozdílem, že po nastavení všech parametrů kliknete na tlačítko Sell (prodej). Zde bychom doporučili náš článek s názvem „ Shortování – Co je to short trading? “.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Pokud je trh otevřený, měl by být příkaz obvykle vyplněn. Stav transakce je viditelný v okně Otevřené pozice pod grafem. Když se rozhodnete pozici uzavřít, můžete kliknout na tlačítko Zavřít nebo Otevřít opačnou pozici.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Jaké jsou základní rozdíly mezi ropou Brent a WTI?

Na trhu s ropou se nejčastěji hovoří o dvou referenčních hodnotách / benchmarcích: Brent a WTI. Nicméně existuje více druhů ropy v závislosti na jejích vlastnostech nebo na místě její těžby. Cena závisí také na způsobu přepravy.

Nejdůležitější referenční hodnoty / benchmarky ropy. Zdroj: Intercontinental Exchange (ICE)

Ropa Brent (OIL) - pochází z 15 ropných polí v Severním moři. Nízký obsah síry, který je menší než 0,37 %, znamená, že se jedná o sladkou ropu, a její nízká hustota jí umožňuje označit za lehkou ropu, která je ideální pro výrobu nafty a benzinu. Odhaduje se, že téměř 70 % celosvětových transakcí probíhá s ropou Brent. Futures kontrakty na ropu Brent jsou kótovány na londýnské mezikontinentální burze (ICE).

- pochází z 15 ropných polí v Severním moři. Nízký obsah síry, který je menší než 0,37 %, znamená, že se jedná o sladkou ropu, a její nízká hustota jí umožňuje označit za lehkou ropu, která je ideální pro výrobu nafty a benzinu. Odhaduje se, že téměř 70 % celosvětových transakcí probíhá s ropou Brent. Futures kontrakty na ropu Brent jsou kótovány na londýnské mezikontinentální burze (ICE). Ropa WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate se těží ve Spojených státech amerických v Texasu. Vzhledem k obsahu síry, který je nižší než 0,24 %, se označuje jako sladká a lehká ropa. Ropa WTI je podkladovým instrumentem pro futures kontrakty na newyorské komoditní burze (NYMEX). Vyznačuje se vysokou kvalitou, jednou z nejvyšších na světě.

Rozdíl v hodnotě mezi ropou Brent a ropou WTI, tj. diferenciál, technicky naznačuje převahu ropy WTI vzhledem k jejím lepším technickým parametrům. Ceny ropy Brent jsou však často vyšší v důsledku podmínek nabídky a poptávky.

Další možnosti investování do ropy v XTB

Kromě CFD existuje několik ETF, které investorům umožňují získat expozici na trhu s ropou. Kromě toho mohou investoři usilovat i o nepřímou expozici vůči cenám ropy. Investování do akcií největších ropných společností, jako je Exxon Mobil nebo Chevron, je dalším způsobem, jak vytvořit diverzifikované portfolio. Je třeba zdůraznit, že takové řešení může mít oproti přímé investici do komodit značnou výhodu, protože některé společnosti mohou vyplácet i dividendy. Klíčovým aspektům dividendového investování jsme se věnovali v našem článku s názvem „Investování do dividendových akcií“.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Při hledání investičních příležitostí na trhu s ropou vám mohou pomoci naše skenery ETF a ropných akcií. Zdroj: xStation

Na co se zaměřit při investování do ropy

Ceny ropy se neustále mění v důsledku kolísání nabídky a poptávky v národních i globálních ekonomikách. Cenu ropy ovlivňuje několik faktorů, mezi které patří přírodní katastrofy, války, občanské nepokoje, pohyby měn, globální hospodářský růst, náklady na přepravu a skladování. I vývoj alternativních paliv v poslední době ovlivňuje trh s ropou.

Proto je důležité sledovat všechny zprávy a údaje, které by mohly ovlivnit cenu ropy. Investoři mají přístup k nejdůležitějším informacím z trhu s ropou díky sekci Zprávy, ve které kromě zveřejňování nejdůležitějších makroekonomických údajů, naši analytici prezentují všeobecný obraz trhu a poukazují na potenciální investiční příležitosti. Při analýze trhu je také důležité mít přístup k cenám ropy v reálném čase, což umožňuje naše platforma xStation 5.

Pokud chcete získat přístup k nejnovějším informacím o trhu s ropou, stačí kliknout na sekci „Zprávy“ v platformě.

Zdroj: xStation

Na co dalšího byste měli myslet?

U XTB jsou CFD na ropu založeny na futures kontraktech kótovaných na burzách, jejichž platnost vyprší každý měsíc. XTB nabízí CFD s expirací 365 dní (neplatí pro akciové CFD a ETF), aby naši klienti nemuseli každý měsíc uzavírat pozici na základě končící série kontraktů a otevírat další. Tímto způsobem mohou klienti držet CFD založené na ceně ropy nepřetržitě až 365 dní, aniž by museli každý měsíc otevírat nové pozice, jako je tomu v případě podkladového trhu.

Obvykle se přechod na další sérii kontraktů (tzv. „rollover“) uskutečňuje několik dní před datem vypršení platnosti aktuální série futures kontraktů na podkladovém trhu. O blížících se termínech rolloverů vás budeme informovat ve zprávách o obchodování. Datum posledního a následujícího rolloveru najdete i na naší platformě kliknutím na ikonu Informace o nástroji, která se nachází v panelu Click & Trade.

Zdroj: xStation

Zdroj: xStation

Shrnutí

Ropa bude ještě dlouho strategickým zdrojem energie. Vztah mezi nabídkou a poptávkou může mít obrovský vliv na cenu. V případě trhu s ropou je nesmírně důležité sledovat zveřejňování důležitých zpráv, které mohou zvýšit volatilitu trhu. CFD na ropu, které jsou k dispozici u XTB, poskytují další možnosti, jak si všimnout nových zajímavých investičních příležitostí, a to jak v době, kdy cena této komodity roste, tak v době, kdy klesá. Situace na finančních trzích bude ještě dlouho souviset s trhem s ropou.

Chcete-li začít investovat na trhu s ropou, jednoduše si otevřete investiční účet. Proces otevření účtu u XTB probíhá zcela online a trvá jen několik minut. Pokud si chcete vyzkoušet obchodní platformu xStation a otestovat vlastní investiční strategii, vyplatí se otevřít si bezplatný testovací účet s virtuálními prostředky.

