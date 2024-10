Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?

Doba čtení: 6 minut(y)

Je to proto, že měny se používají k provádění všech transakcí na různých trzích. Například, pokud investoři chtějí nakupovat akcie, kupují je za danou měnu (např. USD), stejně tak, pokud obchodníci chtějí nakupovat zlato, používají také danou měnu (např. USD), což se stejně tak projeví na FX trhu. Když obchodujete na devizovém trhu, nakupujete nebo prodáváte v měnových párech. Klíčem k úspěšným forexovým investicím je důkladná analýza trhu a nákup měn, které mají lepší vyhlídky než ty, jejichž vyhlídky jsou horší.

Jak fungují měnové kurzy?

Měnové kurzy neustále kolísají z různých důvodů, jako je např. síla ekonomiky dané země. Obchodníci na Forexu se snaží o zisk z těchto výkyvů skrze spekulaci na to, zda ceny porostou, nebo poklesnou. Všechny forexové páry jsou kótovány jako jedna měna vůči druhé. Každý měnový pár má „základní měnu“, což je první označená měna, a „kótovací měnu“, což je druhá označená měna.

EUR / USD

Základní měna / Kótovací měna

Každá měna může posilovat (zhodnocovat se) nebo oslabovat (znehodnocovat se). Jelikož jsou v každém páru dvě měny, existují v podstatě čtyři proměnné, o kterých spekulujete, pokud jde o obchodování na Forexu.

Pokud jste přesvědčeni, že hodnota měny oproti jiné vzroste, pak otevřete dlouhou pozici , tzn. měnu nakoupíte .

, tzn. měnu . Pokud si myslíte, že hodnota měny oproti jiné klesne, pak otevřete krátkou pozici, tzn. měnu prodáte.

Pokud si např. myslíte, že EUR posílí (zhodnotí se) vůči USD, otevřeli byste dlouhou pozici měnového páru EUR / USD. Nakupovali byste rovněž v případě, pokud byste se domnívali, že USD oslabí (ztratí hodnotu) vůči EUR.

Alternativně, pokud byste si mysleli, že USD vůči EUR posílí nebo EUR vůči USD oslabí, otevřete krátkou pozici na měnovém páru EUR / USD.

Díky všem těmto faktorům vám FX trh nabízí nekonečné možnosti každý den, hodinu, dokonce i každou minutu.

V tomto příkladu může mít obchodník nákupní pozici na EURUSD, jakmile se hlavní měnový pár odrazí od spodní hranice v kanálu směrem nahoru. Naopak, obchodník může otevřít prodejní pozici na EURUSD, jakmile měnový pár otestuje horní limit ve vzestupném kanálu. Zdroj: xStation 5

Faktory ovlivňující FX trh

Jaké jsou tedy jedny z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících směnné kurzy měn? Svět FX je především ovládán fundamentálními faktory, zejména z dlouhodobého hlediska. Proto síla určité ekonomiky určuje směnný kurz místní měny. Investoři věnují pozornost makroekonomickým zprávám a snaží se interpretovat příchozí data – to jim pomáhá posoudit perspektivy pro danou měnu. Mezi nejdůležitější ekonomické údaje patří:

Hrubý domácí produkt (HDP)

Průmyslová produkce

Maloobchodní tržby

Data o zaměstnanosti

Úroveň inflace

Bilance běžného účtu

Data z průzkumů, jakými jsou např. Index nákupních manažerů (PMI) nebo Institut nákupních manažerů (ISM)

Kromě toho, měnové kurzy mají tendenci se pohybovat v závislosti na podmínkách monetární politiky. Výsledkem je, že FX investoři věnují velkou pozornost hlavním centrálním bankám, protože tyto instituce jsou odpovědné za provádění měnové politiky. Nejvýznamnější události zahrnují rozhodování o úrokových sazbách, protože vyšší sazby obecně vedou k posílení měny. Ve skutečnosti je třeba se mnohem více zaměřit například na projevy centrálních bankéřů nebo různé zprávy o měnových podmínkách a finanční stabilitě.

Vedle fundamentálních dat využívají FX obchodníci při rozhodování o investicích technickou analýzu. Pokouší se promítnout potenciální cenové pohyby studiem grafů – pozorování historických cenových vzorců a indikátorů jim pomáhá posoudit potenciálně nejlepší vstupní nebo výstupní body. Z tohoto důvodu je podstatné znát alespoň některé její základy, konkrétně úroveň podpory (supportu) nebo odporu (rezistence), tradingové kanály a trendové linie.

Obchodování měnových CFDs

CFD, nebo jednoduše Contract For Difference, česky rozdílové smlouvy, jsou finanční nástroje, které jsou typem smlouvy mezi dvěma stranami, které se zavazují zaplatit/obdržet částku, jejíž hodnota se rovná rozdílu mezi počáteční cenou a závěrečnou cenou pozice. CFD jsou druhem mimoburzovních derivátových nástrojů, protože transakce probíhají přímo mezi stranami a deriváty. Jejich cena závisí na ceně podkladového aktiva.

Je třeba zdůraznit – při nákupu CFD na nárůst např. EUR / USD nebo zlato, ve skutečnosti nenakupujeme měnu ani drahý kov a nestáváme se jejich vlastníkem.

Rozdílové smlouvy (Forex) jsou jedním z nejčastěji používaných finančních nástrojů mezi investory. Tato popularita je způsobena souborem specifických vlastností obchodování CFD s měnami:

Obchodní hodiny – říká se, že trh Forexu nespí, protože obchodování na něm je možné 24 hodin denně, od pondělí do pátku!

– říká se, že trh Forexu nespí, protože obchodování na něm je možné 24 hodin denně, od pondělí do pátku! Snadná dostupnost – investice jsou obvykle spojeny s velkými náklady finančních prostředků (takzvaná vysoká vstupní hranice), zatímco k zahájení dobrodružství na trhu Forex potřebujete pouze několik tisíc Kč, stovek dolarů nebo eur, pro otevření účtu navíc není nutný žádný minimální vklad.

– investice jsou obvykle spojeny s velkými náklady finančních prostředků (takzvaná vysoká vstupní hranice), zatímco k zahájení dobrodružství na trhu Forex potřebujete pouze několik tisíc Kč, stovek dolarů nebo eur, pro otevření účtu navíc není nutný žádný minimální vklad. Pákový efek t – Forexové CFD (jako většina derivátů) mají zabudovanou páku. To znamená, že k otevření pozice potřebujete pouze určité procento z celkové hodnoty investice. Například investice do měnového páru EUR / USD v hodnotě 10 000 EUR vyžaduje marži (zálohu) ve výši 333 EUR. Měli byste mít na paměti, že kvůli pákovému efektu se zvyšují jak potenciální zisky, tak i velikost možné ztráty.

– Forexové CFD (jako většina derivátů) mají zabudovanou páku. To znamená, že k otevření pozice potřebujete pouze určité procento z celkové hodnoty investice. Například investice do měnového páru EUR / USD v hodnotě 10 000 EUR vyžaduje marži (zálohu) ve výši 333 EUR. Měli byste mít na paměti, že kvůli pákovému efektu se zvyšují jak potenciální zisky, tak i velikost možné ztráty. Nízké náklady na obchodování – u většiny Forex brokerů je otevření a správa účtu zdarma a komise za nákup a prodej CFD se počítají v tisícinách procenta. Náklady na otevření pokynu na devizovém trhu mohou být v závislosti na typu účtu spready nebo spready a komise.

– u většiny Forex brokerů je otevření a správa účtu zdarma a komise za nákup a prodej CFD se počítají v tisícinách procenta. Náklady na otevření pokynu na devizovém trhu mohou být v závislosti na typu účtu spready nebo spready a komise. Spekulace na nárůst / pokles – na rozdíl od mnoha „klasických“ forem investování (např. nákup akcií na burze cenných papírů) pomocí CFD na měny můžete na forexovém trhu spekulovat, zda cena daného měnového páru poroste nebo poklesne. Pokud si myslíme, že dojde ke „zvýšení“ ceny daného aktiva, znamená to, že otevíráme dlouhou pozici. Pokud si myslíme, že dojde k „poklesu“, otevíráme prodejní pozici.

– na rozdíl od mnoha „klasických“ forem investování (např. nákup akcií na burze cenných papírů) pomocí CFD na měny můžete na forexovém trhu spekulovat, zda cena daného měnového páru poroste nebo poklesne. Pokud si myslíme, že dojde ke „zvýšení“ ceny daného aktiva, znamená to, že otevíráme dlouhou pozici. Pokud si myslíme, že dojde k „poklesu“, otevíráme prodejní pozici. Vysoká volatilita – spekulace jsou založeny na velmi jednoduchém předpokladu – jde o nákup (nebo prodej) něčeho za příznivou cenu a poté prodej (nebo nákup zpět) za lepší cenu. Pro spekulanty je proto volatilita velmi důležitým faktorem určujícím atraktivitu daného trhu a trh Forex je jedním z nejvíce volatilních trhů na světě. Vyšší volatilita však může být také považována za dvousečný meč, což znamená, že velikost potenciálních zisků / ztrát může být mnohem větší.

Příklady obchodování FX

GBP/USD

Představme si, že Spojené království zveřejnilo údaje o zaměstnanosti. Data se ukázala být horší, než se očekávalo, protože zaměstnanost klesla, zatímco konsensuální odhad naznačoval nárůst. Míra nezaměstnanosti tedy neočekávaně vzrostla. Obecně by taková situace měla být pro britskou libru (GBP) negativní kvůli obavám z ekonomického růstu. V takovém případě mohou chtít obchodníci vsadit proti GBP krátce po vydání, například tím, že otevřou prodejní pozici na CFD měnového páru GBPUSD.

Za účelem otevření prodejní pozice by si měl obchodník zvolit vhodný objem a kliknout na červené tlačítko, které se nachází v levém horním rohu grafu – okamžité provedení je nejrychlejší způsob, jak otevřít jakýkoliv obchod. Červené tlačítko vždy zobrazuje cenu, za kterou můžete zadat prodejní (krátkou) pozici. Zdroj: xStation

AUD/USD

Představme si, že se Reserve Bank of Australia rozhodla zahájit zpřísnění své politiky a zvýšit úrokové sazby. Jak již bylo vysvětleno výše, taková opatření by měla přispět k posílení měny – vyšší sazby zvyšují hodnotu měny dané země.

Na základě těchto informací by obchodník mohl chtít otevřít nákupní pozici na australském dolaru po oznámení politiky RBA, například tím, že bude skrze CFD spekulovat na nárůst měnového páru AUDUSD.

Obchodníci mohou otevírat nákupní (dlouhé) pozice přímo prostřednictvím karty „Market Watch“ na platformě xStation 5. Chcete-li to provést, stačí kliknout na tlačítko „koupit“. Alternativně můžete sázet proti jiným měnám kliknutím na tlačítko „prodat“. Tyto pozice fungují přesně stejným způsobem, což znamená, že můžete vsadit na zhodnocení i znehodnocení různých měn.

USD/TRY

Nyní se podívejme na některé měny rozvíjejících se trhů, konkrétně na tureckou liru (TRY). Předpokládejme, že obchodník chce spekulovat na její oslabení kvůli politickým faktorům (jako je zásah vlády do měnové politiky). V tomto případě se obchodník rozhodne pro pár USDTRY CFD a otevře nákupní pozici. Sází, tím na to že TRY oslabí vůči USD – a naopak – USD posílí proti TRY.

Chcete-li na USDTRY otevřít dlouhou pozici, můžete kliknout na tlačítko „koupit“ a zadat objednávku. Zdroj: xStation 5

Souhrn

Abychom to shrnuli, forexový trh poskytuje investorům spoustu příležitostí, protože mohou spekulovat jak na nárůst, tak na pokles – rozmanitost měnových párů dělá jejich obchodování ještě atraktivnější. Pokud očekáváte zhodnocení určité měny, můžete vždy uzavřít vhodný obchod s daným měnovým párem. Totéž platí pro spekulaci na oslabení měn – můžete otevřít obchod, který se stane ziskovým, jakmile se měna znehodnocuje. Volba je na vás, protože při spekulaci na pokles ceny nemusíte dané aktivum vlastnit!