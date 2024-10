Supporty a rezistence - Jaké jsou úrovně podpory a odporu?

Doba čtení: 2 minut(y)

Dva běžné pojmy, s nimiž se setkáte v tradingu - zejména při technické analýze - jsou úrovně supportů a rezistencí. Co však znamenají tyto pojmy a jak se vztahují k obchodování?

Support

Hladina supportu (podpory) se nachází pod aktuální cenou aktiva a definuje oblasti, kde klesající ceny najdou opakovou podporu před dalším poklesem. To znamená, že se cena pravděpodobně "odrazí" od této úrovně, než aby ji prolomila. Pokud zjistíte, že trh má potíže s překročením určité úrovně, znamená to, že jste identifikovali hladinu supportu. Obecné pravidlo spočívá v tom, že úrovně supportu mají tendenci zastavit cenu před dalším poklesem. Hladiny supportů vznikají z různých důvodů - v podstatě přitahují kupce zpět na trh přes psychologickou úroveň, tj. "Cena tohoto trhu by neměla klesat.” Nabízí se možnost znovu nakoupit.

Rezistence

Úroveň rezistence se nachází nad aktuální cenou aktiva a působí jako strop pro ceny, které mají rostoucí tendenci. Opačná logika proti úrovním supportu. Úrovně rezistence znamenají, že se cena pravděpodobně odrazí z této úrovně dolů, než aby ji prolomila. Obecné pravidlo pro úrovně rezistence spočívá v tom, že mají tendenci zastavit další růst cen a působit jako cenový strop. V podstatě povzbuzují obchodníky, aby vybrali své zisky a lákají zpět na trh prodejce, tj. "Nemyslím si, že trh půjde na vyšší úroveň, takže svou pozici ukončím prodejem."

Jak identifikovat hladiny supportu a rezistence

Existuje široká škála nástrojů a analytických metod, které pomáhají identifikovat úrovně supportů a rezistencí. Patří mezi ně:

Předchozí cenová maxima a minima

Svíčkové formace

Klouzavé průměry

Trendové linie

Indikátor Bollinger Bands

Fibonnaciho hladiny návrátnosti

Hladiny ke sledování

Když jsou úrovně supportu/rezistence proraženy, dochází k prolomení - až do nalezení další úrovně supportu nebo rezistence. Například EURUSD by mohl mít potíže s průrazem nad 1,15. Mohli bychom vidět dva nebo tři pokusy otestování této hladiny předtím, než by se cena vrátila, nebo může opravdu dojít k danému průrazu.

Bounceback je situace, kdy se aktivum odrazí od úrovně, která byla identifikována jako rezistence. Podívejte se na níže uvedený graf - pro ropu WTI byl obtížné překročit 55 dolarů za barel. Cena se několikrát odrazila od úrovně a později ustoupila, a v relativně krátké době poslala komoditu o 7 dolarů níže.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zatímco bounceback je pravděpodobnější než průraz, u průrazu můžeme v nebližší době spekulatovat na otočení trendu, minimálně v rámci kratších časových rámců.

Průraz je důležitý okamžik obchodování, neboť obvykle vede k rychlému nárůstu volatility. Jak je ukázáno na níže uvedeném grafu, pár se snažil několikrát prolomit hladinu 1,35, ale poté, co se nakonec podařilo, došlo k rychlému a výraznému pohybu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Poté je hladina supportu úspěšně prolomena a z pohledu technické analýzy se stává hladinou rezistence. Při prolomení hladiny rezistence se tato hladina stává hladinou supportu.

Podívejte se na pár USDMXN. Cena 20.00 byla zajímává úroveň, kterou mnoho obchodníků sledovalo. Po prolomení této hladiny jsme viděli další růst až na hladinu historických maxim na ceně 22. Od této doby ale vidíme stabilní pokless. USDMXN prorazil hladinu 20.00, opakovaně tuto hladinu (support přeměněný na rezistenci) nedokázal překonat směrem nahoru a pak pokračoval v dalším poklesu. To je typická situace, kterou stojí za to vyhledat, protože dává obchodníkům řadu příležitostí, aby se k tomuto trendu připojili. V takovém případě by mohl obchodník prodávat při opětovném otestování hladiny 20.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.