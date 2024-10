Doba čtení: 11 minut(y)

Chystáte se vstoupit do světa investování? Burzovně obchodované fondy (ETF) nabízejí flexibilní a multifunkční možnost, jak rozšířit investiční portfolio napříč různými třídami aktiv, jako jsou jednotlivé akcie, komodity a drahé kovy. V tomto průvodci investování pro začátečníky probereme, co ETF představují, abyste si mohli vybrat ty pravé pro vaše finanční cíle. Dozvíte se řadu užitečných informací a snadno odemknete různorodé investice prostřednictvím ETF!

Klíčové poznatky

ETF nabízí investorům nízké náklady, likviditu a diverzifikaci.

ETF poskytují kombinaci diverzifikace, flexibility, úspor nákladů a zvýšené daňové efektivity ve srovnání s podílovými fondy a jednotlivými akciemi.

Pro maximalizaci výnosů z investování do ETF udržujte dlouhodobý pohled a pravidelně vyvažujte své portfolio s ohledem na daňovou efektivitu.

Porozumění burzovně obchodovaným fondům (ETF):

ETF jsou instrumenty, které umožňují nákup a prodej „košíku aktiv“ složených například z akcií, dluhopisů, komodit či jiných aktiv. Investice do ETF nabízí určité výhody včetně nízkých nákladů na správu ve srovnání s jinými formami investic, zvýšenou likviditu a diverzifikaci investičního portfolia. Investování do tohoto typu instrumentu je podobné jako nákup jednotlivých akcií na burze – což je atraktivní jak pro investory, kteří vědí, co dělají, tak pro začátečníky.

Předtím, než se pustíte do investování s burzovně obchodovanými fondy (ETF), doporučujeme vám si nastudovat a pochopit základy těchto nástrojů spolu s výhodami, které nabízejí.

V jednom z našich článku jsme si pro vás také připravili přehled nejoblíbenějších ETF fondů a jejich aktuální trendy.

Základy tradingu a investování s ETF

Pokud jde o investování, ETF nabízejí jednu z nejpohodlnějších obchodních možností. Jsou obchodovány na burze (stejně jako akcie) a hodnota většiny z nich je určena podkladovými aktivy, která je reprezentují. Jsou to například indexy nebo akcie reprezentující celé sektory, jako jsou technologie a zdravotnictví. Některé ETF jsou pasivně řízené, což odráží výkon indexu, zatímco jiné mají aktivní řízení a snaží se překonávat trhy.

Pro investice do ETF je třeba otevření brokerského účtu (jako je obchodní účet na investiční platformě xStation společnosti XTB), vyhledání možností, které odpovídají vašim investičním cílům a následně provedení obchodu. Tyto kroky lze provádět během běžných obchodních hodin, nikoli pouze po uzavření trhu, jako je tomu u transakcí s podílovými fondy, což umožňuje větší flexibilitu a kontrolu nad rozhodnutími investorů.

Výhody investování do ETF

Investování do burzovně obchodovaných fondů (ETF) přináší několik výhod, jako jsou nižší poplatky, lepší daňová efektivita a možnost obchodovat kdykoliv během obchodních hodin. Ve srovnání s podílovými fondy mají ETF nižší nákladové poměry, což je činí cenově efektivnější a jsou pasivní investiční možností pro mnoho investorů. Zdanění těchto aktiv je výrazně výhodnější než u jejich protějšků. Intradenní obchodování nabízí větší flexibilitu tím, že umožňuje investorům rychleji reagovat a těžit z krátkodobých tržních výkyvů, aby mohli svá portfolia odpovídajícím způsobem upravit.

Burzovně obchodované fondy (ETF) fungují například tak, že sledují určitý index, jako je S&P 500, a drží koš aktiv, která reprezentují podkladový index. ETF, které sleduje S&P 500, bude obsahovat portfolio akcií, které jsou součástí indexu. To umožňuje investorům získat expozici na akciovém trhu, aniž by museli kupovat jednotlivé akcie.

ETF vs. podílové fondy

Podílové fondy a ETF jsou oba populární investiční nástroje, které mohou investorům poskytnout diverzifikované portfolio. Klíčové rozdíly mezi nimi zahrnují poplatky, strukturu obchodování, daňovou efektivitu a styl řízení. Burzovně obchodované fondy disponují nižšími náklady a navíc je možné je obchodovat intradenně během celého dne. Nákupy podílových fondů probíhají pouze ve chvíli, kdy byla na konci každé obchodní seance vypočítána jejich čistá hodnota aktiv (NAV). Vzhledem k tomu, že obchody probíhají na burzovních trzích, nikoli prostřednictvím vydávání nebo odkupu akcií podílovými fondy, bývají ETF také daňově efektivnější. K tomu všemu je zde také možnost aktivního nebo pasivního řízení těchto investic – zatímco ETF obvykle sledují pasivně řízené indexy/sektory, které nemusí přinášet vysoké výnosy ve srovnání s aktivně řízenými podílovými fondy, kde manažeři portfolia činí rozhodnutí v naději, že překonají průměry trhu, ale s vyššími poplatky, což je činí dražšími pro mnoho potenciálních investorů.

ETF vs. jednotlivé akcie

Při investování do jednotlivých akcií poskytují ETF větší diverzifikaci a vyšší daňovou efektivitu při snižování nákladů. Burzovně obchodovaný fond umožňuje investorům přístup ke koši aktiv, nikoli jen k jedné společnosti, čímž snižuje riziko spojené s investicí do jedné akcie. Ve srovnání s přímým nákupem akcií od společností nebo na trzích nabízejí burzovně obchodované fondy další výhody, jako jsou:

Nižší náklady – jelikož nepřicházejí s vysokými provizemi, můžete ušetřit na obchodních poplatcích;

– jelikož nepřicházejí s vysokými provizemi, můžete ušetřit na obchodních poplatcích; Zvýšená likvidita – díky jejich zalistování na burze je tento typ fondu snazší a rychlejší koupit a prodat;

– díky jejich zalistování na burze je tento typ fondu snazší a rychlejší koupit a prodat; Daňové výhody – reinvestované výplaty vyplácené v rámci ETF mohou být oprávněny k odloženému zdanění až do jejich prodeje. Na druhou stranu však není vhodné očekávat identické výnosy, které by vyplývaly pouze z investic do akcií, protože tyto koše mají tendenci spíše k tlumení volatility, což může ovlivnit celkový výkonnostní potenciál zisků/ztrát.

Investování do ETF: správná volba pro vás?

Burzovně obchodované fondy mohou být dobrou volbou pro investory, kteří hledají dlouhodobou investici, a investoři, kteří drží své investice po delší dobu, mají větší šanci dosáhnout lepších výnosů. Stejně jako každá investice jsou však vždy spojeny s rizikem.

Pokud uvažujete o investování do ETF, existuje několik tipů, které vám mohou pomoci začít. Prvním krokem je provést průzkum. Podívejte se na historii výkonnosti většiny ETF, jejich nákladový poměr a podíly. Zvažte své investiční cíle a toleranci k riziku, abyste zjistili, zda je ETF vhodný pro vaše portfolio.

Po provedení průzkumu je dalším krokem výběr správného zprostředkovatele. Například XTB jako regulovaný broker nabízí velký výběr nástrojů a konkurenceschopné obchodní poplatky.

Důležitá je také diverzifikace portfolia. Většina ETF je již diverzifikována, je však důležité své portfolio dále diverzifikovat investováním do různých sektorů a tříd aktiv. To pomůže snížit riziko a zajistit stabilnější výnosy.

Důležité je také monitorovat své investice. Hlídejte své investice do ETF a sledujte jejich výkonnost. Podle potřeby vyvažujte své portfolio, abyste zajistili, že vaše investice zůstanou v souladu s vašimi investičními cíli.

A nakonec buďte trpěliví. ETF jsou dlouhodobou investicí a je důležité být trpělivý a nedělat unáhlená rozhodnutí na základě krátkodobých výkyvů na trhu. Držte se své investiční strategie a věřte v dlouhodobý potenciál svých investic.

CFD na ETF: zajímavá alternativa

Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit investici do CFD na ETF:

Diverzifikace: Stejně jako samotné ETF, i CFD na ETF poskytují přístup k diverzifikovanému portfoliu aktiv, protože ETF obvykle drží koš akcií nebo jiných podkladových aktiv.

Flexibilita: CFD na ETF se obchodují na základě marže, což znamená, že jako zajištění stačí složit určité procento z celkové hodnoty transakce. To může poskytnout větší flexibilitu vaší investiční strategie, protože můžete potenciálně přijmout větší obchody s menším kapitálem.

Obchodování s pákovým efektem: CFD na ETF umožňují také obchodování s pákovým efektem, což znamená, že můžete potenciálně zvýšit své zisky (nebo ztráty) obchodováním s vypůjčenými prostředky. Pro zkušené obchodníky to může být mocný nástroj, ale je důležité mít na paměti, že obchodování s pákovým efektem s sebou nese větší riziko.

Je ovšem třeba myslet na to, že obchodování s CFD na ETF s sebou nese také riziko a nemusí být pro každého tou nejlepší volbou. Před investováním do kontraktů CFD na fondy ETF nebo do jakéhokoli jiného finančního produktu je důležité provést průzkum a pochopit rizika a potenciální výnosy.

Typy ETF pro diverzifikované portfolio

Pro diverzifikované investování si můžete vybrat z řady ETF. Patří mezi ně akciové, dluhopisové, komoditní a speciální fondy, z nichž lze sestavit investiční portfolio šité na míru vašim cílům. Od širokého přístupu na trh nebo specifických příležitostí – tyto nabídky burzovně obchodovaných fondů pokrývají všechny aspekty sestavení efektivní finanční strategie.

Pojďme se hlouběji podívat na to, jak jednotlivé typy ETF spolupracují při dosahování požadovaných cílů – zásadní je vytvoření správné rovnováhy mezi rizikem a výnosem, pokud jde o investice prováděné prostřednictvím těchto nástrojů.

Akciové ETF

Akciové ETF jsou vynikajícím způsobem, jak využít tržní expozici nebo konkrétní investiční příležitosti. Tyto fondy jsou často vytvořeny na základě indexů, jako je S&P 500, a nabízejí investorům možnost investovat do velkých amerických společností. Například ETF zaměřený na technologie může investovat právě v tomto sektoru.

Investování prostřednictvím akciových ETF může být ve srovnání s aktivně spravovanými investicemi nákladově efektivní a účinné. Obvykle jsou s nimi spojeny nižší poplatky a zároveň umožňují diverzifikovat portfolio do mnoha různých akcií pomocí jediného fondu. Díky platformě, jako je xStation u XTB, můžete snadno získat přístup k široké škále těchto ETF, což vám umožní přizpůsobit své investice vašim konkrétním finančním cílům a toleranci k riziku.

Dluhopisové ETF

Pro investory, kteří hledají konzervativnější přístup nebo chtějí mít stálý příjem, mohou ETF na dluhopisy sloužit jako vynikající doplněk jejich portfolia. Tyto burzovně obchodované fondy jsou založeny na podkladových dluhopisech, jako jsou podnikové a státní dluhové nástroje – které jsou obecně méně volatilní než akcie – což umožňuje vyváženou diverzifikaci v rámci investic a zároveň poskytuje konzistentní výnosy. Cenné papíry s pevným výnosem, které tyto ETF nabízejí, představují potenciál pro pravidelné výplaty výnosů, čímž vyrovnávají turbulence akciového trhu.

Komoditní ETF

ETF investující do komodit, jako je zlato, ropa a zemědělské produkty, nabízejí alternativní způsob diverzifikace portfolia a zároveň potenciální ochranu před inflací. Tyto ETF umožňují investorům těžit z cenových pohybů, aniž by skutečně vlastnili samotnou komoditu.

ETF na komodity mohou být skvělým nástrojem pro zajištění proti rostoucím cenám, protože hodnota komodit má tendenci růst, když hodnota měny oslabuje. Poskytují vynikající diverzifikaci portfolia, protože jejich ceny obvykle kolísají nezávisle na cenách na akciových nebo dluhopisových trzích.

Speciální ETF

Investiční strategie, jako je udržitelné investování, měnové zajištění nebo expozice vůči konkrétní zemi, lze získat prostřednictvím specializovaných ETF. To je pro investory výhodné, protože mohou investovat do specifických segmentů trhu a sledovat investiční témata, která jsou relevantní pro jejich hodnoty nebo ambice. Je důležité provést důkladný průzkum, abyste porozuměli odlišným rizikům spojeným s těmito typy investic, a také měli odpovídající úroveň znalostí, které se jich týkají, ve srovnání s širšími burzovními ETF.

Jak začít investovat do ETF?

Pokud chcete začít s investováním do ETF fondů, potřebujete k tomu v zásadě jen dva kroky: otevřít si brokerský účet, na který si vložíte finanční prostředky, a udělat si průzkum nejlepších ETF podle vašich investičních cílů a míry rizika, která vám vyhovuje. Po provedení těchto jednoduchých kroků můžete začít investovat do ETF. Provedením těchto opatření a kroků se ujistíte, že jste si vytvořili diverzifikované investiční portfolio, které se hodí právě k tomu, co je pro vás důležité, pokud jde o vaše finance a investice.

Jak vybrat ETF fond?

Po otevření obchodního účtu je čas vybrat si do portolia ETF, které odpovídají vašim investičním cílům a míře tolerance rizika. Použití filtrů nabízených brokery může být přínosné pro zúžení výběru podle nákladových poměrů, výkonnostních ukazatelů a tříd aktiv. Při nákupech nebo prodejích cenných papírů zvažte kontrolu jejich objemu obchodování, který vypovídá o úrovni likvidity. Je také nezbytné podívat se, jaký typ podkladových aktiv představují, jakými strategiemi se řídí a zda je uplatňován aktivní styl řízení.

Na závěr pečlivě projděte jejich minulé výsledky, přičemž nezapomeňte, že budoucí výsledky se mohou lišit od historické výkonnosti v důsledku změn na trhu v průběhu času, ale mohou nám napovědět, jak dobře si dosud vedly za různých okolností.

ETF trading - zadání obchodu

Vaše ETF jsou připraveny k investování, takže je nyní čas přistoupit ke zpracování obchodů. Stejně jako u jednotlivých akcií můžete akciové ETF nakupovat nebo prodávat v kterýkoli den během celé tržní seance.

Před dokončením obchodu s fondem obchodovaným na burze (ETF) nezapomeňte zvážit různé typy pokynů, jako jsou: Tržní příkazy, limitní příkazy, stop příkazy a stop-limity, které obchodníkům umožňují nakupovat za požadované ceny a efektivněji řídit potenciální rizika.

Kromě tohoto bodu je také vhodné, aby investoři měli na paměti související náklady, které mohou vzniknout při provádění těchto transakcí, jako jsou poplatky účtované brokerskými společnostmi a rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami (spread), protože mají určitý vliv na celkové výnosy dosažené při investování/obchodování s ETF.

Nejlepší ETF pro začátečníky

Začínáte investovat do ETF a jste nováček? Pokud chcete nastartovat své investiční portfolio, zvažte následující tipy pro příští roky: nízkonákladové indexové ETF, které sledují široké tržní indexy, a oborové nebo sektorové ETF, které poskytují specifickou expozici. Pokud tento výběr cenově příznivých instrumentů přidáte jako základ svých investic, mohou vám pomoci dosáhnout jakýchkoli stanovených finančních cílů.

Podívejme se na tyto navrhované výběry burzovních obchodních fondů ještě hlouběji.

Nízkonákladové indexové ETF

Pro začínající investory jsou nízkonákladové indexové fondy skvělým nástrojem, jak získat širokou expozici na akciovém trhu s minimálními náklady. ETF často sledují různé významné indexy, například S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, a nabízejí tak cenově výhodný způsob investování do diverzifikovaných portfolií akcií. Investice do cenově dostupných indexových fondů může poskytnout potenciál dlouhodobého růstu při přijatelných nákladech, což je výhoda, kterou by si žádný investor neměl nechat ujít!

Sektorové a průmyslové ETF

Sektorové a průmyslové ETF nabízejí investorům potenciál vyšších výnosů a výhod diverzifikace. Na stránkách xtb.com/cz můžete prozkoumat řadu sektorových ETF, které odpovídají vašim investičním cílům. Zde jsou některé relevantní možnosti ETF dostupné na xtb.com/cz:

ETF technologického sektoru: Pokud věříte v růstový potenciál technologických firem, zvažte investici do ETF technologického sektoru. Prozkoumejte možnosti jako Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), který je k dispozici na xtb.com/cz.

Pokud věříte v růstový potenciál technologických firem, zvažte investici do ETF technologického sektoru. Prozkoumejte možnosti jako Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), který je k dispozici na xtb.com/cz. ETF energetického sektoru: Pokud vás zajímají pokroky v energetice, můžete na xtb.com/cz prozkoumat ETF energetického sektoru, jako je Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Pokud vás zajímají pokroky v energetice, můžete na xtb.com/cz prozkoumat ETF energetického sektoru, jako je Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). ETF finančního sektoru: Pokud chcete investovat do finančního sektoru, můžete zvážit fond Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), který je k dispozici na adrese xtb.com/cz.)

Zařazením těchto ETF do svého portfolia můžete přizpůsobit své investice svému Investičnímu plánu a udržet si vyváženou expozici vůči konkrétním sektorům. XTB nabízí řadu průmyslových a sektorových ETF, které vám pomohou přizpůsobit vaši investiční strategii a případně dosáhnout vašich finančních cílů.

Nezapomeňte, že toto marketingové sdělení je určeno pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční poradenství ani o informace, které doporučují nebo naznačují investiční strategii. V tomto materiálu nenavrhujeme žádnou investiční strategii ani neposkytujeme žádné investiční poradenství. Tento materiál nezohledňuje osobní finanční situaci, potřeby a investiční cíle klienta.

Tipy pro úspěšné investování do ETF

Pro úspěšné investování do ETF je důležité, abyste se orientovali spíše na dlouhodobý horizont a podle potřeby upravovali své portfolio. Tímto způsobem můžete maximalizovat výnosy, minimalizovat rizika a lépe dosáhnout finančních cílů. Abychom tyto poznatky prozkoumali, budeme se podrobněji zabývat tím, jak nejlépe přistupovat k investicím do ETF.

Dlouhodobá perspektiva

Dlouhodobé investování do ETF je skvělým způsobem, jak nechat své peníze pracovat za vás a využít složených výnosů. Abyste byli úspěšní, je důležité si před zahájením investování vytvořit investiční strategii – takovou, která nebude kolísat kvůli krátkodobým výkyvům na trhu.

Vyvážení portfolia

Pravidelné vyvažování investic do ETF je důležitým aspektem úspěšného investování. S vývojem trhu můžete zjistit, že vaše portfolio již neodráží alokaci aktiv zamýšlenou při jeho prvním nastavení, což může vést k většímu riziku, než je žádoucí. Rebalancování umožňuje strategické rozdělení mezi různá aktiva a sektory s cílem minimalizovat ztráty z nepředvídatelných výkyvů hodnoty. Vytvoření stanoveného harmonogramu – například jednou nebo dvakrát ročně – pomáhá udržet dodržování investičních cílů i do budoucna.

Daňová efektivita

Při zvažování investování do ETF je třeba mít na paměti daňové dopady pro zvýšení výnosů po zdanění. Je známo, že na burze poskytují ETF ve srovnání s jinými možnostmi investování, například obchodováním s podílovými fondy, větší daňové výhody. Volbou tohoto typu aktiv můžete potenciálně snížit daňovou zátěž a maximalizovat zisky z investic.

Shrnutí

ETF představují flexibilní a dynamickou možnost investování, která nabízí diverzifikaci investic do podílových fondů a zároveň pohodlí nákupu jednotlivých akcií. Výběr ETF sahá od levnějších indexových variant až po varianty specifické pro dané odvětví nebo obor, což investorům umožňuje vytvořit si portfolio na míru, které odpovídá jejich finančním cílům a riziku.

Abyste mohli začít investovat, musíte si nejprve otevřít účet u zvoleného brokera, provést průzkum dostupných ETF a následně podle toho provádět obchody – pokud budete mít trpělivost pro dlouhodobé výsledky, pravidelně kontrolovat stav portfolia a při rozhodování myslet na daňovou efektivitu, může vám to pomoci úspěšně dosáhnout investičních cílů, které nakonec povedou k zajištění vaší budoucí prosperity!